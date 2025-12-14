Las cadenas de fake news incentivan la incipiente "guerra santa" que ya vive Europa

Como existe una comunidad siria muy importante en el país germano, luego de un cambio de política migratoria dispuesto por la ex premier Ángela Merkel, entre 3.000 y 5.000 ciudadanos de esa nacionalidad se concentraron en el mercadillo de la Plaza del Palacio (Schlossplatz en alemán) para celebrar la caída de una dictadura que devastó a la nación de Medio Oriente a lo largo de varias décadas. Como existe una comunidad siria muy importante en el país germano, luego de un cambio de política migratoria dispuesto por la ex premier Ángela Merkel, entre 3.000 y 5.000 ciudadanos de esa nacionalidad se concentraron en el mercadillo de la Plaza del Palacio (Schlossplatz en alemán) para celebrar la caída de una dictadura que devastó a la nación de Medio Oriente a lo largo de varias décadas.

Embed - «Un grupo de islamistas sirios ataca un mercado navideño en Alemania» Es falso

2-Manifiestaron contra Israel, no contra la Navidad

El siguiente video ni siquiera es actual pero se lo presenta como si se tratara del tiempo presente.

Fue una manifestación en apoyo a Palestina en Hamburgo.

Varios medios alemanes cubrieron las protestas en esa ciudad el 12 de octubre de 2024.

Embed - | MUSULMANES INVANDEN MERCADOS NAVIDEÑOS EN ALEMANIA

3-Supuestos grupos radicales irrumpieron en una plaza de Milán

El vídeo que se exhibió en redes es real pero no es reciente sino de la noche del 31 de diciembre de 2024.

Se grabó en Milán durante las celebraciones de la llamada “Nochevieja” donde se reunieron más de 20.000 personas, en su mayoría extranjeros.

En los vídeos se aprecia que algunos jóvenes subieron a la estatua de Vittorio Emanuele y se reportó que se abrió una investigación para identificar a algunos de los asistentes que gritaban insultos contra Italia.

Embed - Milán: islamistas contra la navidad Europa irreconocible. #news #noticias #reels #politics #milan

4-“Ataque de islamistas" en mercado navideño de Bruselas

El video original difundido corresponde a una manifestación pro palestina celebrada el 28 de noviembre de 2025.

Se la convocó en la Plaza de la Bolsa de Bruselas, cerca de un mercado navideño.

En las imágenes puede apreciarse como se lanzan botes de humo pero no se ve que impacten contra ninguna persona. De hecho, la policía local no reportó incidentes.

Embed - Christmas market in Brussels taken over by muslims

5-Reino Unido: ¿Detienen a Papa Noel?

Una publicación de X compartida más de 1.000 veces desde el 1 de diciembre difunde una imagen de un hombre vestido como Santa Claus que es detenido por 3 agentes locales con mascarilla.

"En el Reino Unido detienen a Santa Claus porque es 'provocativo' para los musulmanes", dice el mensaje. Pero… es falso.

image Fake news sobre detención de Papa Noel en Reino Unido. Ocurrió hace 5 años, en plena pandemia.

El hombre fue detenido en una protesta contra el confinamiento en 2020 y la imagen fue publicada hace un lustro por la BBC inglesa.

Además, el periódico británico The Guardian había publicado que la policía detuvo a 155 personas, incluido Papa Noel, por violar las regulaciones y restricciones de movilidad impuestas por la pandemia de coronavirus.

Realidad versus prejuicios exacerbados por las fake news

Es cierto que en Alemania se han registrado ataques en la última década en mercadillos navideños.

En 2016, murieron 12 personas en un atentado en Berlín tras ser arrolladas por un camión.

En 2024, se produjo un atropellamiento múltiple en Magdeburgo. El autor fue un médico saudí, crìtico con el Islam. Residió y trabajó en el país germano durante 20 años.

Las teorías conspirativas corren por internet con una inusitada velocidad, sin que casi nadie pueda chequear la veracidad de los que se difunde.

El crecimiento de la ultra derecha en Europa coincide con el aliento a la islamofobia.

fake news.jpg Las fake news "corren" por la red más rápido que la información real

Australia: ataques a integrantes de la comunidad judía

El presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó un tiroteo masivo (con al menos 10 muertos entre ellos el tirador) en la playa de Bondi, Sidney, donde varias personas estaban celebrando la festividad judía de Janucá.

Urgió al Gobierno de Australia a combatir “la enorme ola de antisemitismo” en la isla-continente.

“En este preciso momento, nuestros hermanos y hermanas en Sídney, Australia, han sido atacados por viles terroristas en un ataque cruento contra judíos que fueron a encender la primera vela de Janucá en Bondi Beach”, denunció Herzog.

“Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que tome medidas y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana”.