Las fake news van acompañadas por videos y fotos que no se corresponden con las últimas jornadas: se trata de una narrativa que alimenta la islamofobia a través de mensajes engañosos y contenidos descontextualizados.
"DAME UNA IMAGEN Y TE DARÉ UN CONFLICTO"
Las cadenas de fake news incentivan la incipiente "guerra santa" que ya vive Europa
Supuestos ataques de "grupos islamistas radicales" a mercados de Navidad. En Australia hubo un atentado antisemita que fue real y dejó 10 muertos.
Ocurrió lo mismo de manera simultánea en Italia, Francia, Bélgica, Alemania y Reino Unido.
1-Sirios atacan mercado navideño en Alemania.
Es falso un vídeo que corresponde a una celebración por la caída de Bashar al Asad en Siria, en 2024, tras varios años de una guerra civil que costó la diáspora de más de 5 millones de personas.
El material audiovisual era fechado con mala intención en la actualidad en el centro de Stuttgart.
2-Manifiestaron contra Israel, no contra la Navidad
El siguiente video ni siquiera es actual pero se lo presenta como si se tratara del tiempo presente.
Fue una manifestación en apoyo a Palestina en Hamburgo.
Varios medios alemanes cubrieron las protestas en esa ciudad el 12 de octubre de 2024.
3-Supuestos grupos radicales irrumpieron en una plaza de Milán
El vídeo que se exhibió en redes es real pero no es reciente sino de la noche del 31 de diciembre de 2024.
Se grabó en Milán durante las celebraciones de la llamada “Nochevieja” donde se reunieron más de 20.000 personas, en su mayoría extranjeros.
4-“Ataque de islamistas" en mercado navideño de Bruselas
El video original difundido corresponde a una manifestación pro palestina celebrada el 28 de noviembre de 2025.
Se la convocó en la Plaza de la Bolsa de Bruselas, cerca de un mercado navideño.
En las imágenes puede apreciarse como se lanzan botes de humo pero no se ve que impacten contra ninguna persona. De hecho, la policía local no reportó incidentes.
5-Reino Unido: ¿Detienen a Papa Noel?
Una publicación de X compartida más de 1.000 veces desde el 1 de diciembre difunde una imagen de un hombre vestido como Santa Claus que es detenido por 3 agentes locales con mascarilla.
"En el Reino Unido detienen a Santa Claus porque es 'provocativo' para los musulmanes", dice el mensaje. Pero… es falso.
El hombre fue detenido en una protesta contra el confinamiento en 2020 y la imagen fue publicada hace un lustro por la BBC inglesa.
Además, el periódico británico The Guardian había publicado que la policía detuvo a 155 personas, incluido Papa Noel, por violar las regulaciones y restricciones de movilidad impuestas por la pandemia de coronavirus.
Realidad versus prejuicios exacerbados por las fake news
Es cierto que en Alemania se han registrado ataques en la última década en mercadillos navideños.
En 2016, murieron 12 personas en un atentado en Berlín tras ser arrolladas por un camión.
En 2024, se produjo un atropellamiento múltiple en Magdeburgo. El autor fue un médico saudí, crìtico con el Islam. Residió y trabajó en el país germano durante 20 años.
Las teorías conspirativas corren por internet con una inusitada velocidad, sin que casi nadie pueda chequear la veracidad de los que se difunde.
El crecimiento de la ultra derecha en Europa coincide con el aliento a la islamofobia.
Australia: ataques a integrantes de la comunidad judía
El presidente de Israel, Isaac Herzog, condenó un tiroteo masivo (con al menos 10 muertos entre ellos el tirador) en la playa de Bondi, Sidney, donde varias personas estaban celebrando la festividad judía de Janucá.
Urgió al Gobierno de Australia a combatir “la enorme ola de antisemitismo” en la isla-continente.
“En este preciso momento, nuestros hermanos y hermanas en Sídney, Australia, han sido atacados por viles terroristas en un ataque cruento contra judíos que fueron a encender la primera vela de Janucá en Bondi Beach”, denunció Herzog.
“Reiteramos nuestra alerta una y otra vez al gobierno australiano para que tome medidas y luche contra la enorme ola de antisemitismo que asola la sociedad australiana”.