Los F-16 fracturan el Gobierno de Perú: Por qué no los quieren

Qué F-16 podría tener Perú

El F-16 Block 70 es el más avanzado disponible actualmente según el catálogo de Lockheed Martin. Según el contrato trascendido, la oferta estadounidense incluyó 12 unidades iniciales con opción a 12 más en el futuro inmediato.

Estas últimas estarían equipadas con un paquete completo de modernización. El mismo incluye radares de última generación, capacidades aceleradas de guerra electrónica, armamento aire-aire y otros ítems que elevan al F-16 a la par de opciones más nuevas dentro de los cazas de generación 4.5.

La oferta, atractiva en términos técnicos para un país que buscaba modernizar sus capacidades supersónicas, no lo fue en términos administrativos. Según denuncias internas en el Gobierno peruano, la opción estadounidense ganó sospechosa velocidad por encima de sus competidores franceses y suecos, con posible origen en las gestiones políticas.

De hecho, los oferentes europeos señalaron que no tuvieron posibilidad de presentar los pasos necesarios para participar del programa de compra, que ahora se encuentra en un gris complejo.

Esto también podría afectar negativamente la continuidad de la compra con Estados Unidos. Al respecto, la Embajada de Estados Unidos en Lima advirtió duramente al Gobierno peruano para la resolución de los conflictos de manera ordenada advirtiendo la posible caída de la oferta en pie y el inicio de una etapa de relaciones diplomáticas “frías”.

Gripen Saab P Atrás quedó la oferta del Saab Gripen E/F.

Cómo fue la compra de los F-16 en Argentina

El proceso de compra de los F-16 en Perú difiere enormemente al de Argentina. Bajo necesidades diferentes, la Fuerza Aérea Argentina se decantó por la opción del F-16 Block 15 transferido de segunda mano desde Dinamarca como una de las únicas opciones viables para la modernización de sus capacidades supersónicas.

En ese escenario, la decisión del Gobierno argentino elevó a los aviones estadounidenses por encima de ofertas más “baratas” que las barajadas por los peruanos, como el avión indio HAL Tejas o el pakistaní-chino JF-17 Thunder. Dos aeronaves “políticamente” contrapuestas a Washington y cuya compra hubiera traído consecuencias en el plano diplomático.

Más noticias en Urgente24

La estafa que finge ser el Gobierno y ya les llegó a todos

C5N dejó afuera a su periodista más polémica por pelearse con todos: Quién es

Telefe de mal en peor: El conductor que todavía no arrancó y la gente ya pide que lo saquen

Carlos Frugoni (el De Vido de Milei) tiene 8 pisos en Miami sin declarar

"Argentina Casting": El oscuro esquema de trata que engañaba por US$200