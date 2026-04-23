Los F-16 fracturan el Gobierno de Perú: Por qué no los quieren

Un inédito escándalo en torno a la compra de aviones F-16 Fighting Falcon se desató en Perú, donde parte del Gobierno presentó su renuncia por la decisión estratégica de renovar las capacidades supersónicas con ese sistema. La adquisición de los ejemplares provocó incluso la salida del canciller peruano, Hugo de Zela.
La ola de renuncias, que incluyó al ministro de Defensa, Carlos Alberto Díaz, se generó luego de fuertes discrepancias sobre la ejecución del presupuesto autorizado por el Congreso por más de 3500 millones de dólares que finalmente fueron dirigidos al Foreign Military Sales Program del Pentágono. En concreto, Perú decidió la compra de los ejemplares del F-16 en su versión Block 70, la más moderna disponible en la actualidad.
Esa decisión, que no fue unánime en el Gobierno peruano, decantó la opción estadounidense por encima de otras ofertas más modernas. Se tratan de los caza suecos Gripen E/F y los franceses Dassault Rafale, dos aviones de diseño más cercano en el tiempo que los F-16.
De cualquier manera, el eje del problema no sería técnico sino contractual, ya que parte del contrato suscripto con los Estados Unidos se firmó bajo circunstancias poco claras, lo que generó dudas sobre la transparencia de la decisión. Según los funcionarios renunciantes, la ejecución del procedimiento podría haber comprometido los intereses nacionales, generando consecuencias significativas en el futuro.
Qué F-16 podría tener Perú
El F-16 Block 70 es el más avanzado disponible actualmente según el catálogo de Lockheed Martin. Según el contrato trascendido, la oferta estadounidense incluyó 12 unidades iniciales con opción a 12 más en el futuro inmediato.
Estas últimas estarían equipadas con un paquete completo de modernización. El mismo incluye radares de última generación, capacidades aceleradas de guerra electrónica, armamento aire-aire y otros ítems que elevan al F-16 a la par de opciones más nuevas dentro de los cazas de generación 4.5.
La oferta, atractiva en términos técnicos para un país que buscaba modernizar sus capacidades supersónicas, no lo fue en términos administrativos. Según denuncias internas en el Gobierno peruano, la opción estadounidense ganó sospechosa velocidad por encima de sus competidores franceses y suecos, con posible origen en las gestiones políticas.
De hecho, los oferentes europeos señalaron que no tuvieron posibilidad de presentar los pasos necesarios para participar del programa de compra, que ahora se encuentra en un gris complejo.
Esto también podría afectar negativamente la continuidad de la compra con Estados Unidos. Al respecto, la Embajada de Estados Unidos en Lima advirtió duramente al Gobierno peruano para la resolución de los conflictos de manera ordenada advirtiendo la posible caída de la oferta en pie y el inicio de una etapa de relaciones diplomáticas “frías”.
Cómo fue la compra de los F-16 en Argentina
El proceso de compra de los F-16 en Perú difiere enormemente al de Argentina. Bajo necesidades diferentes, la Fuerza Aérea Argentina se decantó por la opción del F-16 Block 15 transferido de segunda mano desde Dinamarca como una de las únicas opciones viables para la modernización de sus capacidades supersónicas.
En ese escenario, la decisión del Gobierno argentino elevó a los aviones estadounidenses por encima de ofertas más “baratas” que las barajadas por los peruanos, como el avión indio HAL Tejas o el pakistaní-chino JF-17 Thunder. Dos aeronaves “políticamente” contrapuestas a Washington y cuya compra hubiera traído consecuencias en el plano diplomático.
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