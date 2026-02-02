Perú, muy cerca de sumarse al club del F-16: La versión que supera a Argentina y Chile

En el caso de Chile, la flota incorporada hace dos décadas está compuesta por 46 unidades que no están operativas en simultáneo, pero que representa el mayor número concentrado de F-16 en la región. Adquiridos directamente de fábrica, las fuerzas chilenas cuentan con versiones C/D Block 50 y AM/BM MLU Block 15 y 20 con actualizaciones en curso y una vida útil proyectada hacia fines del 2040.

F16 8P Los F-16 de Argentina.

Para Argentina, el reciente ingreso al programa F-16 derivó en la incorporación de 24 unidades que se irán sumando a la flota rumbo al 2028. Se trata de ejemplares del Fighting Falcon Block 15 actualizados bajo estándares OTAN que llevan sus capacidades al máximo de modernidad admitida por la plataforma.

A diferencia de estos ejemplares, los apuntados por Perú serían notablemente superiores en términos de modernidad tecnológica. Al respecto, las capacidades del Block 70 acercaron al F-16 a las posibilidades de los cazas de quinta generación a pesar de haber sido concebido como uno de cuarta.

Un ejemplo de ello es la incorporación de aviónica compartida con aeronaves caza mucho más cercanas en el tiempo, como el F-35. También existe un mayor rango de vida útil, previsto hasta el 2060.

F16 Chile 2P Los ejemplares chilenos del F-16.

Recambio en Sudamérica

El programa peruano se sumaría a una tendencia de modernización bélica en distintos países de la región. Entre ellos, el de Colombia que recientemente anunció la adquisición del Saab Gripen sueco con una fuerte polémica en torno al costo del programa ejecutado por la administración de Gustavo Petro.

