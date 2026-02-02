Finalmente, la Fuerza Aérea del Perú avanzaría sobre la renovación de sus aviones de combate con el sistema F-16 Block 70 Viper ofrecido por Estados Unidos. El armamento fabricado por Lockheed Martin habría convencido a las principales autoridades de Defensa del país sudamericano para completar un programa inicial contemplado en 3.500 millones de dólares destinado a la compra de nuevos aviones supersónicos multirol.
Perú, muy cerca de sumarse al club del F-16: La versión que supera a Argentina y Chile
Si bien aún resta un largo tramo para la confirmación de la adquisición, la oferta del Pentágono habría prevalecido por sobre otras opciones internacionales barajadas por el Gobierno peruano. Entre ellas, una de la empresa sueca Saab por los caza Gripen y una de la francesa Dassault, por el sistema Rafale, dos opciones más modernas pero en principio más costosas.
Dentro del paquete ofertado por la opción estadounidense se incluiría la incorporación de 24 aeronaves en total, por un monto final de 7.000 millones de dólares. La fase inicial de incorporación comprendería la llegada de 14 ejemplares “cero kilómetro” por los 3.500 millones de dólares autorizados por el Congreso peruano.
El anuncio, previsto para abril del 2026 por las autoridades peruanas, incorporaría al país incaico al grupo de naciones suramericanas operando el sistema F-16. Sin embargo, Perú pasaría a estar a la cabeza en lo que respecta a las capacidades técnicas debido a que tendría la versión más moderna y agresiva de la historia del avión mencionado.
Perú y el F-16 más avanzado
En el caso de concretarse la compra, Perú ingresaría a la operación del sistema F-16 junto a Chile y Argentina, además de Venezuela. Las fuerzas chilenas ostentan nada menos que 20 años de experiencia siendo el primer país del Cono sur en incorporar las aeronaves, mientras que la Fuerza Aérea Argentina recibió los primeros seis ejemplares de su compra de segunda mano a Dinamarca en 2025.
En el caso de Chile, la flota incorporada hace dos décadas está compuesta por 46 unidades que no están operativas en simultáneo, pero que representa el mayor número concentrado de F-16 en la región. Adquiridos directamente de fábrica, las fuerzas chilenas cuentan con versiones C/D Block 50 y AM/BM MLU Block 15 y 20 con actualizaciones en curso y una vida útil proyectada hacia fines del 2040.
Para Argentina, el reciente ingreso al programa F-16 derivó en la incorporación de 24 unidades que se irán sumando a la flota rumbo al 2028. Se trata de ejemplares del Fighting Falcon Block 15 actualizados bajo estándares OTAN que llevan sus capacidades al máximo de modernidad admitida por la plataforma.
A diferencia de estos ejemplares, los apuntados por Perú serían notablemente superiores en términos de modernidad tecnológica. Al respecto, las capacidades del Block 70 acercaron al F-16 a las posibilidades de los cazas de quinta generación a pesar de haber sido concebido como uno de cuarta.
Un ejemplo de ello es la incorporación de aviónica compartida con aeronaves caza mucho más cercanas en el tiempo, como el F-35. También existe un mayor rango de vida útil, previsto hasta el 2060.
Recambio en Sudamérica
El programa peruano se sumaría a una tendencia de modernización bélica en distintos países de la región. Entre ellos, el de Colombia que recientemente anunció la adquisición del Saab Gripen sueco con una fuerte polémica en torno al costo del programa ejecutado por la administración de Gustavo Petro.
