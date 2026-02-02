Javier Milei prioriza la Reforma Laboral mientras el país sigue ardiendo

Las deudas no le dan respiro a la Argentina. Y, en el primer día hábil del segundo mes del año, la administración del presidente Javier Milei tiene que atender un vencimiento especial: intereses por U$S 878 millones en favor del Fondo Monetario Internacional (FMI).

El pago constituye el primer compromiso financiero del año del Gobierno con el organismo y llega tras una operación previa que permitió cancelar un endeudamiento con bonistas por USD 4.200 millones a inicios de enero mediante financiamiento de bancos internacionales.

Además, este lunes se inicia el período de sesiones extraordinarias del Congreso nacional, que marca el comienzo del año parlamentario.

De acuerdo al decreto 24/2026, la actividad legislativa se extenderá hasta el viernes 27 de febrero, mientras que en marzo dará inicio el período de sesiones ordinarias.

El escenario legislativo se presenta atravesado por tensiones políticas y números ajustados, lo que anticipa un período de fuerte pulseada entre oficialismo y oposición. Desde diciembre, la Casa Rosada ha concentrado sus esfuerzos en una meta clara: lograr la aprobación de la Reforma Laboral en el Senado.

Con la intención de sesionar tentativamente el miércoles 11 de febrero, las negociaciones se aceleran. El escenario es complejo. Mientras el kirchnerismo mantiene un perfil bajo, el Gobierno intenta avanzar con cautela para evitar errores no forzados en este segundo intento.

Por su parte, el incendio forestal que afecta la Patagonia y puntualmente a El Hoyo, en la Cordillera de Chubut, volvió a descontrolarse este domingo y obligó a los brigadistas a replegarse ante el avance de las llamas. El operativo de combate se desarrolla bajo condiciones climáticas adversas, con altas temperaturas y vientos variables.

Bienvenidos al VIVO matutino de Urgente24:

---------------------

Live Blog Post Inflación en la mira: Proyecciones de consultoras privadas El primer mes del año mostró una suba de precios persistente en los rubros más sensibles de la economía doméstica. Relevamientos realizados por varias consultoras privadas coincidieron en que la inflación de enero se ubicó por encima del 2%, traccionada nuevamente por los aumentos en alimentos y bebidas. Los informes de las últimas semanas detectaron una aceleración de precios hacia el cierre del mes, concentrada en productos frescos. Si bien no hubo saltos abruptos, el “goteo” constante en góndolas, especialmente en carnes, verduras y aceites, fue suficiente para mantener la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC). Si bien el dato oficial, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se dará a conocer el martes 10 de febrero a las 16, las proyecciones privadas estimaron que la inflación subió entre el 2,8% y el 1,9%. La suba promedio fue del 2,5%. En ese sentido, para Econviews la suba fue del 2,8% —la más alta de la serie—; LCG estimó una inflación del 2,5%, destacando la incidencia del encarecimiento de la carne; la organización Almaceneros de Córdoba calculó una variación de entre 2,4% y 2,5%; Equilibra proyectó el índice en 2,2%; mientras que IPC Online Bahía Blanca fue el más optimista, con un registro cercano al 1,9%. VER +

Live Blog Post Por los incendios en el sur cortaron la Ruta 71 La provincia de Chubut atraviesa una situación de extrema tensión por los incendios forestales que afectan amplias zonas de la cordillera. Ante el avance del fuego y el riesgo para la seguridad, las autoridades decidieron cortar la Ruta Provincial Nº 71, en el tramo que une Cholila con la Ruta Nacional 40. Se trata de una medida preventiva, ya que los focos activos se encuentran muy próximos a la traza vial y la visibilidad se ve severamente reducida por el humo. Se recomendó a quienes deban circular por la zona utilizar caminos alternativos, como la Ruta Provincial Nº 15, aunque con extrema precaución. Mientras tanto, brigadistas locales y refuerzos llegados desde otras provincias trabajan incansablemente para contener las llamas. El pronóstico de lluvias genera expectativas, aunque los vientos podrían dificultar las tareas. VER +

Live Blog Post Luis Caputo: "No vamos a salir al mercado internacional" Luis Caputo afirmó que no emitirán deuda no apelarán a la emisión internacional. En una entrevista en Radio Mitre, el ministro de Economía negó que la Argentina haya recibido un préstamo nuevo de Estados Unidos por “800 y pico” de millones de dólares y lo presentó como una operación habitual vinculada al pago de intereses con el FMI. “Eso es una información errónea, no es ningún préstamo”, ratificó. "El país está simplemente pagando los intereses al FMI. Esos intereses se pagan en DEGs. Si se pagaran en dólares, les transferiríamos directamente los dólares al Fondo, pero como se pagan en DEGs, hay que comprarlos. Se los compramos a Estados Unidos porque son vendedores de DEGs. Una operación común, que se hace a precio de mercado", remarcó a través de sus redes sociales. VER POSTEO EN X VER +

Live Blog Post Una industria que celebra Los productos farmacéuticos registraron un déficit de US$ -1.873 millones este 2025, tras un 2024 que había terminado con un rojo de US$ -1.496 M. Sin embargo, la Cámara Industrial de Laboratorios Farmacéuticos Argentinos (Cilfa) emitió un informe en que detalla que los laboratorios nacionales tienen balanza externa positiva en medicamentos, que además es récord: Las exportaciones de medicamentos alcanzaron los US$ 1.200 millones, el nivel más alto de la serie histórica, consolidando un año marcado por la expansión internacional de los laboratorios nacionales. El crecimiento interanual fue del 18% respecto de 2024, lo que significó un incremento adicional cercano a los US$ 200 millones en ingresos por ventas externas. VER NOTA VER +

Live Blog Post Pettovello respaldó la modernización laboral: "Es para ordenar e incentivar la formalización del trabajo" La ministra de Capital Humano, Sandra Pettovello, sostuvo que la ley de modernización laboral que impulsa el Gobierno es para "ordenar e incentivar" la promoción del empleo formal en la Argentina. En diálogo con Radio Rivadavia, defendió la iniciativa, señaló que busca la “dignidad humana” y desestimó las críticas que tildan a la reforma de “anti-trabajador”. Sobre esa línea, aseguró que el objetivo principal es romper el estancamiento del empleo formal, que permanece inmóvil desde el año 2011. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/Rivadavia630/status/2018297292667674642&partner=&hide_thread=false "LA PRINCIPAL RAZÓN DE LA PROPUESTA DE LA MODERNIZACIÓN LABORAL, ES ORDENAR E INCENTIVAR LA FORMALIZACIÓN DEL TRABAJO" Sandra Pettovello, Ministra de Capital Humano de la Nación, dialogó con @ignacioortelli en #EstaMañana. Mirá la nota completa en nuestro YouTube Radio… pic.twitter.com/T44XKCqtZT — Radio Rivadavia (@Rivadavia630) February 2, 2026 VER +

Live Blog Post Economía al rojo vivo La economía de la provincia de Santa Fe volvió a mostrar señales de debilidad en noviembre de 2025. Según el informe del Centro de Estudios y Servicios (CES) de la Bolsa de Comercio de Santa Fe, el Índice Compuesto de Actividad Económica (ICA-SFE) registró una variación mensual negativa del -0,2%, en línea con la trayectoria descendente que se observa desde febrero de este año. El escrito indica que, “a pesar de contar con un escenario macroeconómicamente más ordenado y de expectativas favorables, la medición de noviembre muestra una nueva contracción de la economía santafesina”, evidenciando las dificultades para recomponer el nivel de actividad. image VER +

Live Blog Post Anuncio de Manuel Adorni "A partir de ahora, las clínicas y hospitales de todo el país podrán importar equipamiento médico usado. Menos costos y burocracia, más calidad al servicio de la salud de los argentinos. Fin", señaló el jefe de Gabinete a través de sus redes. La medida apunta a eliminar trabas administrativas que generaban dificultades relacionadas al acceso a la tecnología médica, incluso cuando se trataba de equipos en buen estado y con estándares internacionales de funcionamiento. VER POSTEO EN X VER +

Live Blog Post La inflación que viene, según 'Toto' Caputo A partir de lo comentado por el ministro de Economía, la inflación de enero rondaría el 2,5%, lo que significaría una leve desaceleración si se toma en cuenta que en diciembre de 2025 fue de 2,8%. Sobre esa línea, también se refirió a las perspectivas macroeconómicas de cara a 2026, al que definió como un período de consolidación. Si bien aclaró que no será un año electoral, advirtió que algunos efectos rezagados de procesos anteriores pueden extenderse en el tiempo. “No es año electoral, pero siempre quedan efectos de rezago en situaciones como esas que llevan su tiempo”, explicó. Embed - https://publish.x.com/oembed?url=https://x.com/MinEconomia_Ar/status/2018286036711793037?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E2018286036711793037%7Ctwgr%5E0353cdd05cd2b2c491670988782a1f75d7de358e%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fwww.labrujula24.com%2Fnotas%2F2026%2F02%2F02%2Fcaputo-vaticino-una-leve-caida-en-la-inflacion-en-enero-va-a-oscilar-el-25-n482271%2F&partner=&hide_thread=false El Ministro @LuisCaputoAR en diálogo con @edufeiok por @radiomitre: “Tenemos que pagarle los intereses al FMI y no se pagan con dólares sino con su propia moneda que se llama DEGs. No es ningún préstamo; es una operación común en la que estamos cancelando deuda. Al Tesoro de EEUU… pic.twitter.com/zDKSXFjzDe — Ministerio de Economía (@MinEconomia_Ar) February 2, 2026 VER +

Live Blog Post Argentina está que arde: Nueva ola de calor a la vista A partir del primer día de la semana las térmicas iniciales de febrero no pararán de subir en Capital Federal y Gran Buenos Aires debido a un domo de calor: habrá una disminución de la temperatura recién el sábado gracias a la llegada de precipitaciones. Enero terminó con muy pocas lluvias y mucho calor: el viento Norte vuelve a imponerse y la primera semana de febrero trae calor extremo, con chances de tormentas hacia el final. El color rojo tiñe los mapas térmicos con un respiro en el Partido de la Costa gracias a la penetración de aires marinos más templados. VER NOTA VER +

Live Blog Post Tras los incendios en la Patagonia, buscan cambios en la Ley de Glaciares El Congreso retomará su actividad en el marco de las sesiones extraordinarias, con una agenda cargada y el oficialismo enfocado en acelerar negociaciones para aprobar la reforma laboral, que aparece como el eje central del temario, junto con la iniciativa de Régimen Penal Juvenil, cambios en la Ley de Glaciares y el tratamiento del acuerdo comercial entre el Mercosur y la Unión Europea. La iniciativa redefine el concepto de "ambiente periglacial" y limita la protección a aquellos glaciares y áreas periglaciares que cumplan una función hídrica comprobable, como el almacenamiento o suministro de agua. El proyecto también transfiere a las provincias la facultad exclusiva de determinar cuáles son las zonas alcanzadas por el régimen de protección y prevé la creación de un registro nacional de glaciares para identificar los espacios comprendidos en la normativa. VER +

Live Blog Post Luis Caputo habló del cruce Milei-Techint El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la polémica que se generó alrededor de la adjudicación de una licitación a una empresa india, en la que Techint quedó relegado. "Techint está en condiciones de ganar cualquier licitación; no es una guerra con nadie en particular, sino con el modelo anterior", afirmó el funcionario. "Se habló de la licitación que perdió la empresa y ese es un ejemplo de cambio de modelo. Veníamos de un modelo con déficit que, en gran parte, era porque se le hacía hacer creer a la gente que la energía era gratis. Se salió a las apuradas a construir un gasoducto al que se lo cargaron a la gente. Unos USD 4.000 salió la tonelada del tubo. ¿Sabes a cuánto salió en esta licitación? A USD 1.400", expresó en diálogo con Radio Mitre. VER NOTA VER +

Live Blog Post El fuego arrasa en Chubut: Colaboración de provincias y anuncio del Gobierno En el marco de la emergencia por los incendios forestales que se registran en la provincia de Chubut, el gobierno provincial envió un equipo de 30 brigadistas para colaborar en las tareas de control y mitigación del fuego. Por su parte, la administración de Javier Milei incorporó oficialmente a Santa Cruz. VER NOTA VER +

Live Blog Post Luis Caputo habló del cruce Milei-Techint El ministro de Economía, Luis Caputo, se refirió a la polémica que se generó alrededor de la adjudicación de una licitación a una empresa india, en la que Techint quedó relegado. "Techint está en condiciones de ganar cualquier licitación; no es una guerra con nadie en particular, sino con el modelo anterior", afirmó el funcionario. "Se habló de la licitación que perdió la empresa y ese es un ejemplo de cambio de modelo. Veníamos de un modelo con déficit que, en gran parte, era porque se le hacía hacer creer a la gente que la energía era gratis. Se salió a las apuradas a construir un gasoducto al que se lo cargaron a la gente. Unos USD 4.000 salió la tonelada del tubo. ¿Sabes a cuánto salió en esta licitación? A USD 1.400", expresó en diálogo con Radio Mitre. VER NOTA VER +

Live Blog Post Régimen Penal Juvenil, otro eje del debate Otro foco relevante de las extraordinarias es la Ley Penal Juvenil, con la que el Ejecutivo pretende reducir la edad de imputabilidad. La propuesta original fija el piso en 13 años, aunque en el oficialismo reconocen que podría elevarse a 14 para lograr consensos. El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, anunció su inclusión en la agenda a través de la red social X luego de una reunión de la mesa política en Casa Rosada. En el mismo sentido, la ministra Patricia Bullrich reclamó avanzar con el tratamiento en febrero al escribir: "No más excusas ni dilaciones". El antecedente inmediato es el dictamen emitido el año pasado en Diputados, donde un plenario de comisiones acordó llevar la edad a 14 años, con penas máximas de hasta 15 años y sanciones alternativas para condenas menores. Desde bloques dialoguistas advirtieron sobre la falta de infraestructura y recursos, mientras que en el PRO señalaron que reducirla a 13 años implicaría duplicar la cantidad de menores en el sistema. El oficialismo proyecta que la discusión se inicie en Diputados en la segunda semana de febrero y no descarta que el Senado la trate recién durante el período ordinario, a partir de marzo. VER +

Live Blog Post José Mauad vuelve al SMN El Gobierno nacional oficializó la designación de Antonio José Mauad en el Servicio Meteorológico Nacional con carácter ad honorem y rango de Subsecretario, con vigencia retroactiva al 1º de enero de 2026 y por un periodo de cuatro años, según el Decreto 77/2026. Se trata del cargo al que Mauad había renunciado en agosto de 2025 en medio de fuertes cuestionamientos del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), que advirtió que el excombatiente de Malvinas no cumplía con los requisitos técnicos exigidos por el Decreto 1432/2007, que estipula que la dirección debe estar a cargo de un civil con título universitario vinculado a las ciencias de la atmósfera. VER NOTA VER +

Live Blog Post La Reforma Laboral, una de las prioridades del Gobierno El oficialismo llega a estas sesiones extraordinarias con negociaciones abiertas para avanzar en la aprobación de la Ley de Modernización Laboral, que obtuvo dictamen de mayoría en las comisiones de Trabajo y Previsión Social y de Presupuesto y Hacienda del Senado el 18 de diciembre de 2025. La falta de votos en ese momento obligó a postergar su tratamiento para febrero. La senadora Patricia Bullrich (La Libertad Avanza), quien impulsó el proyecto desde la presidencia de la comisión de Trabajo, aseguró que la votación se realizará antes del 13 de febrero. El Gobierno afirma contar con un principio de acuerdo con 44 legisladores de bloques aliados, aunque ese respaldo está condicionado a eventuales cambios en el texto y a reclamos de las provincias. Para habilitar el debate en el recinto, el oficialismo necesita al menos 37 votos que garanticen el quórum. VER +

Live Blog Post José Mauad vuelve al SMN El Gobierno nacional oficializó la designación de Antonio José Mauad en el Servicio Meteorológico Nacional con carácter ad honorem y rango de Subsecretario, con vigencia retroactiva al 1º de enero de 2026 y por un periodo de cuatro años, según el Decreto 77/2026. Se trata del cargo al que Mauad había renunciado en agosto de 2025 en medio de fuertes cuestionamientos del Centro Argentino de Meteorólogos (CAM), que advirtió que el excombatiente de Malvinas no cumplía con los requisitos técnicos exigidos por el Decreto 1432/2007, que estipula que la dirección debe estar a cargo de un civil con título universitario vinculado a las ciencias de la atmósfera. VER NOTA VER +

Live Blog Post Argentina recurrió al Tesoro de Estados Unidos para pagarle al FMI En un movimiento financiero inusual que subraya la fragilidad de las reservas internacionales argentinas, el Gobierno nacional recurrió al Tesoro de Estados Unidos para comprar Derechos Especiales de Giro (DEG) por US$808 millones, con el objetivo de honrar un próximo vencimiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) programado para mañana, 02/02. Los DEG, conocidos internacionalmente por sus siglas SDR (Special Drawing Rights), constituyen la “moneda” de cuenta del FMI, utilizada para las operaciones entre países miembros. Argentina compró estos activos al Departamento del Tesoro estadounidense para poder cumplir con el pago de intereses por un total de US$878 millones, que representa aproximadamente 605,7 millones de DEG al tipo de cambio vigente, según el calendario oficial del Fondo. VER NOTA VER +

Live Blog Post La Patagonia sigue ardiendo y el Gobierno incluyó a otra provincia en la emergencia ígnea En medio de los incendios en la Patagonia que no dan tregua y que se volvieron a intensificar después de casi un mes de lucha contra las llamas, el Gobierno nacional incorporó este lunes a la provincia de Santa Cruz a la emergencia ígnea y zona de desastre decretada anteriormente para Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. La medida, que se formalizó a través de la publicación del Decreto de Necesidad y Urgencia 80/2026 en el Boletín Oficial, responde a la gravedad de las llamas que afectan al Parque Nacional Los Glaciares y a las condiciones climáticas adversas que azotan a la región sin respiro. El texto incluye las firmas del presidente Javier Milei y todo su gabinete de ministros. Se sumó así al territorio santacruceño a los ya cubiertos por el DNU Nº 73/26 "que declaró la Emergencia Ígnea por el plazo de un año" en las provincias antes mencionadas, en el marco de la Ley N° 27.287, que creó el Sistema Nacional para la Gestión Integral del Riesgo y la Protección Civil. VER +

Live Blog Post Argentina recurrió al Tesoro de Estados Unidos para pagarle al FMI En un movimiento financiero inusual que subraya la fragilidad de las reservas internacionales argentinas, el Gobierno nacional recurrió al Tesoro de Estados Unidos para comprar Derechos Especiales de Giro (DEG) por US$808 millones, con el objetivo de honrar un próximo vencimiento de deuda con el Fondo Monetario Internacional (FMI) programado para mañana, 02/02. Los DEG, conocidos internacionalmente por sus siglas SDR (Special Drawing Rights), constituyen la “moneda” de cuenta del FMI, utilizada para las operaciones entre países miembros. Argentina compró estos activos al Departamento del Tesoro estadounidense para poder cumplir con el pago de intereses por un total de US$878 millones, que representa aproximadamente 605,7 millones de DEG al tipo de cambio vigente, según el calendario oficial del Fondo. VER NOTA VER +

Más contenidos en Urgente24

Drones chinos en Irán; peor nevada en Moscú en 203 años; Venezuela cambia

Techint: Autocompra de chapa importada, 4 ofertas perdidas pero el tema es el gasoducto

La nueva materia que será obligatoria en todas las escuelas de Argentina

Entre Telecom y Techint, Javier Milei y Grupo Clarín chocan antes del Carnaval

Christian Menefee gana elecciones en Texas y estrecha la mayoría republicana en la Cámara