Javier Milei prioriza la Reforma Laboral mientras el país sigue ardiendo

Las deudas no le dan respiro a la Argentina. Y, en el primer día hábil del segundo mes del año, la administración del presidente Javier Milei tiene que atender un vencimiento especial: intereses por U$S 878 millones en favor del Fondo Monetario Internacional (FMI).
Inflación en la mira: Proyecciones de consultoras privadas
El primer mes del año mostró una suba de precios persistente en los rubros más sensibles de la economía doméstica. Relevamientos realizados por varias consultoras privadas coincidieron en que la inflación de enero se ubicó por encima del 2%, traccionada nuevamente por los aumentos en alimentos y bebidas.
Los informes de las últimas semanas detectaron una aceleración de precios hacia el cierre del mes, concentrada en productos frescos. Si bien no hubo saltos abruptos, el “goteo” constante en góndolas, especialmente en carnes, verduras y aceites, fue suficiente para mantener la presión sobre el Índice de Precios al Consumidor (IPC).
Si bien el dato oficial, informado por el Instituto Nacional de Estadística y Censos (Indec), se dará a conocer el martes 10 de febrero a las 16, las proyecciones privadas estimaron que la inflación subió entre el 2,8% y el 1,9%. La suba promedio fue del 2,5%.
En ese sentido, para Econviews la suba fue del 2,8% —la más alta de la serie—; LCG estimó una inflación del 2,5%, destacando la incidencia del encarecimiento de la carne; la organización Almaceneros de Córdoba calculó una variación de entre 2,4% y 2,5%; Equilibra proyectó el índice en 2,2%; mientras que IPC Online Bahía Blanca fue el más optimista, con un registro cercano al 1,9%.
