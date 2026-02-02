Costa Rica: Laura Fernández, candidata oficialista y seguidora de Bukele, ganó con 50% de los votos

“Soy católica, orgullosamente creyente, y como millones de costarricenses asisto a misa con mi familia, con fe y gratitud. La vieja política quiere usar la religión como arma para atacarnos, pero no lo lograrán. No me van a hacer esconder mi fe ni mis valores”.

“La nueva Costa Rica que soñamos se construye con principios, firmeza y Dios por delante. Vamos a defender la libertad de culto y a levantar un país donde nadie tenga que avergonzarse de su fe”.

Fortaleceremos la cooperación con Estados Unidos para enfrentar al crimen organizado y al narcotráfico.

Y seremos claros: no más impunidad en el Poder Judicial.

El que delinque, paga. Costa Rica se respeta.

Promesas de la seguidora de Bukele

La candidata oficialista ha defendido la necesidad de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas para enfrentar al narcotráfico.

Además, ha indicado que continuará la construcción de una "megacárcel" para 5.000 presos inspirada en el modelo implantado por el presidente de El Salvador.

Nayib Bukele, presidente de El Salvador, y Laura Fernández, presidenta de Costa Rica

Por su parte, el presidente de El Salvador la saludó por teléfono y en las redes:

“Acabo de felicitar vía telefónica a la Presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Le deseo el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica”.

El actual presidente costarricense, Rodrigo Chaves, dejó a Fernández como su heredera y en medio de pronósticos de crecimiento del Producto Bruto Interno de Costa Rica.

La estabilidad económica fue clave para el desenlace de una elección que tuve un fuerte abstencionismo: 31,5%.