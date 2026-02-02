La derechista antiinmigración Laura Fernández (cercana al secretario de Estado de USA Marco Rubio y al presidente norteamericano Donald Trump) superó por 20 puntos al opositor Álvaro Ramos, de acuerdo a datos oficiales difundidos por el Supremo Tribunal Electoral de Costa Rica.
OBTUVO PRESIDENCIA EN PRIMERA VUELTA
Costa Rica: Laura Fernández, candidata oficialista y seguidora de Bukele, ganó con 50% de los votos
El Partido Pueblo Soberano de Costa Rica logró más de la mitad de los sufragios. Obtendrían 31 de los 57 diputados la seguidora de Nayib Bukele.
Desde 1953, sin interrupciones, cada 4 años, el país centro americano realiza elecciones generales. Se trata de la democracia más estable de LATAM.
La futura Jefa de Estado prometió:
Fernández hizo campaña como una suerte de Georgia Meloni caribeña:
“Soy católica, orgullosamente creyente, y como millones de costarricenses asisto a misa con mi familia, con fe y gratitud. La vieja política quiere usar la religión como arma para atacarnos, pero no lo lograrán. No me van a hacer esconder mi fe ni mis valores”.
“La nueva Costa Rica que soñamos se construye con principios, firmeza y Dios por delante. Vamos a defender la libertad de culto y a levantar un país donde nadie tenga que avergonzarse de su fe”.
Promesas de la seguidora de Bukele
La candidata oficialista ha defendido la necesidad de establecer un estado de excepción en zonas conflictivas para enfrentar al narcotráfico.
Además, ha indicado que continuará la construcción de una "megacárcel" para 5.000 presos inspirada en el modelo implantado por el presidente de El Salvador.
Por su parte, el presidente de El Salvador la saludó por teléfono y en las redes:
“Acabo de felicitar vía telefónica a la Presidenta electa de Costa Rica, Laura Fernández. Le deseo el mayor de los éxitos en su Gobierno y todo lo mejor para el querido pueblo hermano de Costa Rica”.
El actual presidente costarricense, Rodrigo Chaves, dejó a Fernández como su heredera y en medio de pronósticos de crecimiento del Producto Bruto Interno de Costa Rica.
La estabilidad económica fue clave para el desenlace de una elección que tuve un fuerte abstencionismo: 31,5%.