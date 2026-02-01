La dura verdad que Flor de la V no quería que se sepa

Pero ahí no terminó el rosario de malas noticias. El periodista agregó otra información que suena a alarma roja: "Convocaron a Santiago Rova Roy y a Nancy Duré, pero finalmente no aceptaron". Dos figuras del ambiente que dijeron que no. Dos rechazos que evidencian que el programa no está siendo visto como una opción atractiva, sino todo lo contrario. Nadie quiere subirse a un barco que hace agua por todos lados.

Internas y salidas

No obstante, como si fuera poco, De Brito siguió descargando información: "Sacaron del panel a Fede Flowers". Y lo más picante llegó cuando mencionó los números de rating. "Los números están bajos. Flor se queja al aire", escribió sin filtro alguno.

El golpe de gracia vino por el lado de la producción ejecutiva. De Brito cerró su tweet revelando: "El productor ejecutivo, Lucho Fryszberg, renunció y el lunes 02/02 comienza otro Lucho". Un cambio de timón que huele a último manotazo de ahogado, intentando salvar lo que parece cada vez más insalvable.

Los Profesionales



Hay recambio de productores y panelistas.

Josefina Pouso renunció para sumarse a Desayuno en América.

No la despidieron al aire. Convocaron a Santiago Rova Roy y a Nancy Duré, pero finalmente no aceptaron.

Sacaron del panel a Fede Flowers.… — A N G E L (@AngeldebritoOk) January 31, 2026 Publicación en X de @AngeldebritoOk.

Por su parte, Flor de la V optó por el mutismo absoluto. No admitió ni desmintió nada de lo que su colega expuso públicamente. ¿Estrategia comunicacional o simple aceptación de una realidad que es imposible de maquillar? Hasta ahora, parece ser que el programa enfrenta su peor momento y el futuro luce más incierto que nunca.

