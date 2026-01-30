Curiosidad: Enojo de web argentina contra Infobae por una isla africana

Y Cartagena Lagar convirtió a Sautel en algo así como un embajador plenipotenciario regional de la causa de Annobón.

Hasta la fecha, ningún país ha reconocido oficialmente la independencia de la República de Annobón.

La dictadura

Guinea Ecuatorial es una dictadura real / democracia nominal del presidente Teodoro Obiang Nguema Mbasogo, en el poder desde 1979, con su hijo Teodoro Nguema Obiang Mangue como vicepresidente, ambos líderes del hegemónico Partido Democrático de Guinea Ecuatorial (PDGE), fundado por Obiang en 1987.

Guinea Ecuatorial tiene un alto PIB per cápita por el petróleo, pero su población vive en pobreza extrema. Es el país más rico de África continental en términos de ingresos petroleros pero sin 'derrame' alguno.

Habría que preguntarle al respecto a

Chevron,

Marathon Oil,

Saipem,

Atlas Petroleum,

Glencore,

Panoro Energy y

Tullow Oil.

Tras la salida de ExxonMobil, su operación se la quedó la estatal GEPetrol.

Sin embargo, el enojo de RealPolitik es con Infobae... y la empresa española Indra: "El medio que conduce Daniel Hadad publicó un informe que vinculaba a la actual conducción de la empresa española de defensa Indra con negociaciones para vender armamento a la dictadura más longeva de África, y horas después lo eliminó por completo de su sitio web, sin ofrecer ninguna explicación pública. (...) Lo que sí existió fue una investigación firmada, con fotografías, fuentes y datos sensibles, que llevaba por título “La gira secreta del ahora presidente de Indra y su hermano intentando vender armas al dictador de Guinea y al clan de los Buteflika en Argelia”, y que comprometía de manera directa a los hermanos Ángel y Javier Escribano, hoy presidente y consejero de Indra, respectivamente. (...)".

infobae realpolitik Portada de RealPolitik el viernes 30/01/2026.

Un escrache polémico porque, en definitiva, todo medio de comunicación tiene su política editorial, y el derecho y la necesidad de rectificar 'desvíos' posibles.

Pero es el dato es sugestivo por el debate que provoca entre periodistas, con muchas especulaciones, por supuesto, lo que llevó a publicar este contenido que ubica en contexto lo sucedido.

