Los perros ocupan un lugar central en la vida familiar y emocional de muchas personas. Su presencia fortalece vínculos afectivos, genera rutinas y transforma la manera en que los humanos se relacionan. Su compañía impacta en la salud mental y en la dinámica cotidiana de los hogares y desde Urgente24 contactamos a especialistas para comprenderlo mejor.
AMOR INCONDICIONAL
Perros y emociones compartidas: Cómo impacta la adopción en la vida familiar
En diálogo con Urgente24, especialistas destacaron la importancia del cuidado responsable y el adiestramiento para el vínculo afectivo entre perros y humanos.
Desde la antrozoología, el psicólogo Marcos Videla señaló que los adoptados suelen mostrar “una disminución del estrés” y “una respuesta emocional más intensa a estímulos positivos como caricias y atención”. Según explicó el experto, refuerza la idea de que “los animales sacados de la calle son más agradecidos” y demuestra que adoptar no solo honra la individualidad de cada animal, sino que también “salva vidas, reduce la superpoblación y fomenta la empatía y la cultura del cuidado”.
Para Laura Golmar, fundadora del refugio “Patitas MDP”, la adopción implica “la incorporación de un nuevo miembro a un grupo familiar” y un compromiso que se extiende a lo largo de los años. A su vez, sostuvo que los caninos brindan un amor “incondicional” y una fidelidad “inquebrantable”, y que la convivencia enseña valores esenciales como “la lealtad, la amistad y el compromiso”. Además, la proteccionista subrayó la importancia de la tenencia responsable y la castración para evitar que los animales rescatados “vuelvan a foja cero” y regresen a la calle.
En un contexto social marcado por el ritmo acelerado y el aislamiento, la convivencia con las mascotas adquiere un valor profundo. La relación entre ambas especies revela una necesidad compartida de afecto, cuidado y coherencia. Más allá de la compañía, los vínculos muestran cómo el respeto y la atención a sus necesidades pueden mejorar la calidad de vida y fortalecer el tejido familiar.
El vínculo emocional y el rol del adiestramiento de los perros
La adiestradora canina Antonella Gammariello advirtió que el estado emocional de las personas impacta directamente en los perros. Es decir, educar desde el respeto mejora la calidad de vida tanto del perro y como también así de los convivientes.
“El estrés humano impacta profundamente en el estado emocional de un animal”, explicó al señalar que muchas conductas problemáticas se originan en esa conexión. Gestos como “tensar la correa” ante una situación de miedo son percibidos por la mascota y puede derivar en reactividad canina.
Por otro lado, remarcó la importancia de la coherencia y las rutinas. “Un perro necesita vivir en entornos predecibles”, afirmó, ya que eso le brinda seguridad y control del ambiente. La falta de horarios claros para comer, pasear o jugar puede generar inseguridad y deteriorar el vínculo entre el animal y su tutor.
A su vez, destacó los beneficios emocionales de convivir con uno o más ejemplares. Desde lo científico, recuerda que la interacción con perros “baja el nivel de cortisol y la presión arterial”, y desde su experiencia sostiene que ayudan especialmente en estados de ansiedad. “No te juzgan, no te apuran”, indicó, aunque aclara que no se debe “cargar al perro con la responsabilidad de nuestro bienestar”.
