Perros y emociones compartidas: Cómo impacta la adopción en la vida familiar

El vínculo emocional y el rol del adiestramiento de los perros

La adiestradora canina Antonella Gammariello advirtió que el estado emocional de las personas impacta directamente en los perros. Es decir, educar desde el respeto mejora la calidad de vida tanto del perro y como también así de los convivientes.

“El estrés humano impacta profundamente en el estado emocional de un animal”, explicó al señalar que muchas conductas problemáticas se originan en esa conexión. Gestos como “tensar la correa” ante una situación de miedo son percibidos por la mascota y puede derivar en reactividad canina.

Por otro lado, remarcó la importancia de la coherencia y las rutinas. “Un perro necesita vivir en entornos predecibles”, afirmó, ya que eso le brinda seguridad y control del ambiente. La falta de horarios claros para comer, pasear o jugar puede generar inseguridad y deteriorar el vínculo entre el animal y su tutor.

A su vez, destacó los beneficios emocionales de convivir con uno o más ejemplares. Desde lo científico, recuerda que la interacción con perros “baja el nivel de cortisol y la presión arterial”, y desde su experiencia sostiene que ayudan especialmente en estados de ansiedad. “No te juzgan, no te apuran”, indicó, aunque aclara que no se debe “cargar al perro con la responsabilidad de nuestro bienestar”.

