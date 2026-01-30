Kevin Warsh nominado por Donald Trump en lugar de Jerome Powell en la Fed

jerome powell.jpg Jerome Powell.

La investigación

A principios de este mes, Powell dijo que la FED había recibido citaciones del Departamento de Justicia relacionadas con comentarios que él hizo al Capitolio el verano (boreal) pasado sobre los sobrecostos de un proyecto de renovación del edificio de la Reserva Federal en WDC.

Pero Powell calificó esa acción judicial de "pretexto" para presionarlo en el tema de las tasas de interés que Trump quiere recortar drásticamente.

"Esta acción sin precedentes debe verse en el contexto más amplio de las amenazas y la presión constante de la Administración" para obtener tasas de interés más bajas y una mayor influencia sobre la Fed, dijo en un video.

Desde que regresó al cargo, Trump ha culpado a la política de la Fed por frenar la economía y ha reflexionado sobre despedir a Powell a pesar de las protecciones legales que aparentemente cubren al presidente de la Fed contra la destitución.

La investigación sobre Powell “es un punto bajo en la presidencia de Trump y un punto bajo en la historia de la banca central en Estados Unidos”, dijo Peter Conti-Brown, historiador de la Reserva Federal de la Universidad de Pensilvania.

La independencia de la Fed bajo escrutinio

En su primer mandato, el presidente Trump había pasado por alto a Warsh en favor de Powell, una elección que lamentó cuando Powell no redujo las tasas de interés tan rápido o tan profundamente como Trump instó.

Esta vez, Trump hizo del apoyo a tasas más bajas uno de sus criterios explícitos para un candidato a presidente de la Fed.

Warsh, al igual que las otras 3personas identificadas por los funcionarios de Trump como finalistas para el puesto, ha dicho que la Fed debería estar bajando las tasas más de lo que lo ha hecho.

Los esfuerzos de Trump incluyen un intento de destituir a la gobernadora de la Reserva Federal, Lisa Cook, en un caso que ahora está ante la Corte Suprema, y una investigación del Departamento de Justicia que, según Powell, es parte de un amplio intento de la administración de intimidar a la Reserva Federal.

El mandato de Powell como presidente de la Fed finaliza en mayo, y se ha negado a confirmar si tomará la inusual decisión de permanecer como gobernador de la Fed cuando ya no sea presidente del banco central.

Hacerlo le negaría a Trump otro puesto vacante en la Fed y complicaría el liderazgo del banco bajo un nuevo presidente.

El mandato de Powell como miembro de la Junta de Gobernadores expira en 2028.

Warsh, abogado y distinguido profesor visitante de economía en la Institución Hoover de la Universidad de Stanford, ha pedido una reforma del banco central que reduciría su balance y facilitaría la regulación bancaria. Dice que reducir el balance permitiría "redistribuir" el exceso de liquidez de los mercados financieros a la economía real reduciendo la tasa de política monetaria de la Reserva Federal.

Ese no es un argumento que haya prosperado en la Reserva Federal actual, que recortó las tasas tres veces en 2025, pero esta semana dejó su tasa de interés de referencia sin cambios en el rango de 3,50% - 3,75% y señaló que no tenía prisa en bajarla en el corto plazo.

El banco central también dejó recientemente de reducir su balance en línea con su estrategia de mantener amplias reservas bancarias para lograr un mejor control sobre su tasa de política.

