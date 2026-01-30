'Javier Milei, padre de la Patria': Se queda con el sable corvo de San Martín ¿para usarlo en San Lorenzo?

En cuanto al lugar donde debe estar el sable, Di Meglio sostiene que la pieza por donación de Manuelita Rosas pertenece al Museo y que fue Juan Carlos Onganía quien decidió dárselo en custodia al regimiento de Granaderos donde estuvo hasta 2015 cuando Cristina Fernández de Kirchner revirtió la decisión por decreto.

La mayoría de los especialistas coincide en que el lugar adecuado para el sable es el Museo, por la voluntad del donante, el contexto de los objetos exhibidos y la facilidad de asistencia para el público.

La Asociación Argentina de Investigadores en Historia (AsAIH) rechazó el traslado a través de un comunicado.

Por su parte, el exdiputado Alejandro 'Topo' Rodríguez ironizó al respecto pero aporta que "en mayo del año pasado, Milei se hizo nombrar "Granadero Honorífico" y puso en marcha una operación para usar -en un acto público- el histórico sable corvo, que forma parte de la colección del Museo Histórico Nacional. Las autoridades del Museo lo impidieron".

El traspaso del sable

El acto de traspaso del sable de San Martín se hará el 7 de febrero en la ciudad santafesina de San Lorenzo, con motivo de los 213 años del Combate de San Lorenzo, donde Javier Milei entregará la pieza al Regimiento de Granaderos.

Para eso faltará un decreto presidencial, donde deberán indicarse las razones. Trascendió que el Gobierno argumentará que la donación de la hija de Juan Manuel de Rosas no indicaba un destino específico para el objeto a pesar de que hay una carta de Manuelita al fundador del Museo Histórico Nacional, por entonces el historiador Adolfo Carranza.

También se argumentará que el sable es custodiado por los granadores, lo que hoy se puede apreciar en el MHN con la presencia permanente de dos militares, con lo cual sería lógico que ellos lo posean.

Otra expectativa es por el tono que tendrá el acto teniendo en cuenta que en 2015 Cristina Kirchner encabezó la devolución del sable al MHN, que antes pasó por la Catedral Metropolitana, donde fue bendecido por el cardenal Mario Poli.

En esa oportunidad, CFK asistió a la manipulación del sable por un granadero que lo depositó en la vitrina donde se encuentra hoy.

La situación de CFK es distinta a la de Javier Milei. Él fue nombrado “granadero honorífico” y recibió la “Orden Ecuestre Militar de los Caballeros”, en mayo de 2025.

Tan buena es la relación de los granaderos con Milei que en diciembre de 2024, la orquesta del Escuadrón Ayacucho lo recibió en Casa Rosada interpretando la canción ‘Panic show’, que Milei usó en campaña electoral.

Con esos antecedentes y su nombramiento honorífico, se especula que en San Lorenzo Milei pueda asistir con el uniforme de granadero y poder portar el sable corvo en su retorno al Regimiento.

