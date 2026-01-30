SpaceX absorbería xAI / X: Elon Musk rumbo al Pentágono con Grok

El secretario de Defensa de USA, Pete Hegseth, visitó días atrás el sitio de desarrollo Starbase, de SpaceX (Texas), donde dijo que el modelo de lenguaje y la plataforma de chat Grok se integrarán en las redes militares como parte de una "estrategia de aceleración de IA" destinada a acelerar la toma de decisiones y la planificación militar.

xAI tiene un contrato de hasta US$ 200 millones para proporcionar productos Grok al Pentágono.

A través de xAI, Musk está desarrollando una supercomputadora para entrenamiento de IA en Memphis, Tennessee, llamada Colossus .

Starlink y su variante de seguridad nacional Starshield ya dependen en gran medida de la IA, por ejemplo, para las maniobras automatizadas de satélites en órbita.

Starshield, bajo contrato con una agencia de inteligencia estadounidense, está construyendo una red de cientos de satélites clasificados equipados con sensores que, según se espera, utilizarán la IA para rastrear objetivos móviles en la Tierra.

elon musk salario

SpaceX

Musk ya ha estado fusionando empresas.

En 2016, utilizó acciones de Tesla para comprar la empresa de energía solar SolarCity. En 2025, incorporó X a xAI mediante un intercambio de acciones que le dio a la startup de inteligencia artificial acceso a los datos y la distribución del microblog.

xAI también recibió un compromiso de inversión de US$ 2.000 millones de SpaceX como parte de una recaudación de fondos de capital de US$ 5.000 millones, informó The Wall Street Journal.

En enero 2026, xAI recaudó US$ 20 000 millones en una ronda de financiación Serie E ampliada, superando su objetivo de US$ 15.000 millones y alcanzando una valoración de US$ 230 000 millones.

El miércoles 28/01, también obtuvo un compromiso de US$ 2.000 millones para Tesla.

Ross Gerber, director ejecutivo de Tesla; e inversor de xAI por Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, dijo que podía imaginar una consolidación de las empresas de Musk.

Es como si un montón de empresas sobrevaloradas se fusionaran en un gran caos sobrevalorado dirigido por Elon. Pero ahora es pura inversión. Es como si quisieras invertir en Elon. Aquí tienes. Tienes todo esto. Y, de hecho, es mucho más atractivo como inversión. Es como si un montón de empresas sobrevaloradas se fusionaran en un gran caos sobrevalorado dirigido por Elon. Pero ahora es pura inversión. Es como si quisieras invertir en Elon. Aquí tienes. Tienes todo esto. Y, de hecho, es mucho más atractivo como inversión.

