SpaceX absorbería xAI / X: Elon Musk rumbo al Pentágono con Grok

Elon Musk quiere sumar valor a SpaceX para su apertura en oferta pública en Wall Street, y a la vez está reorganizando sus intereses comerciales. Esto comenzó hace tiempo cuando xAI absorbió X. Solamente hay que definir el futuro de Tesla. En tanto, Grok ingresa al Pentágono.
El éxito de Musk ha sido interesar a inversionistas en sus proyectos aún cuando no todas sus iniciativas son lo rentable que él promete. Pero, en general, él parece conseguirlo.
Por supuesto que es interesante que el héroe de los libertarios argentinos tenga atados muchos de sus negocios a 'la teta del Estado'.
Ahora él está detrás de la fusión por absorción de xAI y SpaceX, contratista clave de la NASA que así conseguiría también ingresar al Pentágono. La realidad es que Elon Musk es un enorme contratista del Estado.
Starshield
La incorporación de xAI también podría aumentar las perspectivas de SpaceX de obtener contratos en el Pentágono, que ha buscado multiplicar la adopción de IA en las redes militares, dijo a Reuters, Caleb Henry, de la empresa de investigación y asesoramiento espacial Quilty Analytics.
El secretario de Defensa de USA, Pete Hegseth, visitó días atrás el sitio de desarrollo Starbase, de SpaceX (Texas), donde dijo que el modelo de lenguaje y la plataforma de chat Grok se integrarán en las redes militares como parte de una "estrategia de aceleración de IA" destinada a acelerar la toma de decisiones y la planificación militar.
xAI tiene un contrato de hasta US$ 200 millones para proporcionar productos Grok al Pentágono.
A través de xAI, Musk está desarrollando una supercomputadora para entrenamiento de IA en Memphis, Tennessee, llamada Colossus .
Starlink y su variante de seguridad nacional Starshield ya dependen en gran medida de la IA, por ejemplo, para las maniobras automatizadas de satélites en órbita.
Starshield, bajo contrato con una agencia de inteligencia estadounidense, está construyendo una red de cientos de satélites clasificados equipados con sensores que, según se espera, utilizarán la IA para rastrear objetivos móviles en la Tierra.
SpaceX
Musk ya ha estado fusionando empresas.
En 2016, utilizó acciones de Tesla para comprar la empresa de energía solar SolarCity. En 2025, incorporó X a xAI mediante un intercambio de acciones que le dio a la startup de inteligencia artificial acceso a los datos y la distribución del microblog.
xAI también recibió un compromiso de inversión de US$ 2.000 millones de SpaceX como parte de una recaudación de fondos de capital de US$ 5.000 millones, informó The Wall Street Journal.
En enero 2026, xAI recaudó US$ 20 000 millones en una ronda de financiación Serie E ampliada, superando su objetivo de US$ 15.000 millones y alcanzando una valoración de US$ 230 000 millones.
El miércoles 28/01, también obtuvo un compromiso de US$ 2.000 millones para Tesla.
Ross Gerber, director ejecutivo de Tesla; e inversor de xAI por Gerber Kawasaki Wealth and Investment Management, dijo que podía imaginar una consolidación de las empresas de Musk.
