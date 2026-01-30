Cobro a extranjeros en hospitales porteños: Fuerte choque entre la Ciudad y la Provincia

image

También se sumó al debate el diputado porteño Waldo Wolff, quien defendió la administración de la Ciudad y enumeró indicadores de gestión vinculados a infraestructura, seguridad, educación y salud. Desde su perspectiva, la reacción del ministro bonaerense responde más a una disputa política que a un análisis real del funcionamiento del sistema sanitario.

Mientras el intercambio de mensajes se multiplicaba en redes sociales, Jorge Macri optó por no responder directamente a las acusaciones. Sin embargo, compartió en su perfil los mensajes de apoyo de los dirigentes de su espacio, dejando en claro el respaldo político a la medida adoptada.

Hospitales para los porteños

La política de cobro a extranjeros no es nueva. En marzo del año pasado, el Gobierno porteño oficializó un sistema de facturación para personas extranjeras sin DNI argentino que accedan a prácticas médicas programadas en hospitales públicos. La medida fue formalizada mediante una resolución del Ministerio de Salud de la Ciudad, a cargo de Fernán Quirós, publicada en el Boletín Oficial.

El esquema contempla el cobro de estudios de alta complejidad, internaciones y cirugías que no revistan carácter de urgencia. Al mismo tiempo, la normativa aclara que la atención en casos de emergencia está garantizada para todas las personas, sin excepción, y que nadie será privado de asistencia ante una situación crítica.

La discusión, que combina gestión sanitaria y disputa política, promete seguir sumando capítulos en un contexto donde la presión sobre los sistemas de salud vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.

_______________________________

Más noticias en Urgente24:

'Javier Milei, padre de la Patria': Se queda con el sable corvo de San Martín ¿para usarlo en San Lorenzo?

Carta de un juez de menores a Javier Milei: "El derecho penal no repara lo que el Estado no supo cuidar"

Diego Santilli viaja a Corrientes por 3 votos clave en el Senado