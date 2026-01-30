La decisión del Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires de cobrar la atención médica a extranjeros sin DNI argentino volvió a encender la tensión política entre la administración porteña y la provincia de Buenos Aires. Esta vez, el cruce tuvo como protagonistas al jefe de Gobierno, Jorge Macri, y al ministro de Salud bonaerense, Nicolás Kreplak, cuyas críticas generaron una rápida y contundente reacción del PRO.
Cobro a extranjeros en hospitales porteños: Fuerte choque entre la Ciudad y la Provincia
Jorge Macri anunció que se terminó la salud pública para los extranjeros y desde PBA salieron a criticarlo. La medida no es nueva.
El funcionario del gabinete de Axel Kicillof cuestionó públicamente la medida ratificada por Macri y la calificó como una política “mezquina”, al considerar que la Ciudad pretende definir quién accede y quién no al sistema de salud pública. A través de redes sociales, Kreplak sostuvo que Buenos Aires cuenta con una infraestructura hospitalaria que históricamente atendió a pacientes de todo el país y que no debería restringirse en función de la nacionalidad o la documentación.
Según planteó el ministro, la Ciudad concentra hospitales nacionales, centros de alta complejidad y establecimientos de obras sociales que reciben pacientes que no residen en su territorio. En ese marco, afirmó que limitar el acceso o condicionar la atención a extranjeros implica una mirada excluyente sobre el derecho a la salud.
Extranjeros sin salud pública
Las declaraciones no tardaron en generar respuestas desde el oficialismo porteño. Dirigentes del PRO cerraron filas en defensa de Jorge Macri y cuestionaron duramente la gestión sanitaria del gobierno bonaerense. Una de las primeras en salir al cruce fue la diputada Silvia Lospennato, quien le reclamó a Kreplak que se haga cargo de los problemas estructurales de la provincia en lugar de responsabilizar a la Ciudad.
En el mismo sentido, otros referentes remarcaron que el sistema de salud porteño absorbe desde hace años una demanda que excede su población sin recibir recursos proporcionales. “Prometer cobertura ilimitada con un presupuesto limitado es trasladar el problema a otro distrito”, fue uno de los argumentos que se repitieron entre los legisladores del PRO.
También se sumó al debate el diputado porteño Waldo Wolff, quien defendió la administración de la Ciudad y enumeró indicadores de gestión vinculados a infraestructura, seguridad, educación y salud. Desde su perspectiva, la reacción del ministro bonaerense responde más a una disputa política que a un análisis real del funcionamiento del sistema sanitario.
Mientras el intercambio de mensajes se multiplicaba en redes sociales, Jorge Macri optó por no responder directamente a las acusaciones. Sin embargo, compartió en su perfil los mensajes de apoyo de los dirigentes de su espacio, dejando en claro el respaldo político a la medida adoptada.
Hospitales para los porteños
La política de cobro a extranjeros no es nueva. En marzo del año pasado, el Gobierno porteño oficializó un sistema de facturación para personas extranjeras sin DNI argentino que accedan a prácticas médicas programadas en hospitales públicos. La medida fue formalizada mediante una resolución del Ministerio de Salud de la Ciudad, a cargo de Fernán Quirós, publicada en el Boletín Oficial.
El esquema contempla el cobro de estudios de alta complejidad, internaciones y cirugías que no revistan carácter de urgencia. Al mismo tiempo, la normativa aclara que la atención en casos de emergencia está garantizada para todas las personas, sin excepción, y que nadie será privado de asistencia ante una situación crítica.
La discusión, que combina gestión sanitaria y disputa política, promete seguir sumando capítulos en un contexto donde la presión sobre los sistemas de salud vuelve a ocupar un lugar central en la agenda pública.
