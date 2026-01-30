urgente24
OCIO Griselda Siciliani > Luciano Castro > separación

POLÉMICA

Luciano Castro confirmó la noticia que quebró a Griselda Siciliani

La polémica en torno a Griselda Siciliani y Luciano Castro continúa. Si bien ambos habían guardado silencio sobre la separación, las cosas cambiaron.

30 de enero de 2026 - 13:02
Griselda Siciliani y Luciano Castro en la polémica más grande.

Griselda Siciliani y Luciano Castro en la polémica más grande.

Luciano Castro y Griselda Siciliani se separaron después de la polémica que giró en torno al actor y los audios que le envió a una joven española. Si bien la actriz lo defendió en primer lugar, lo cierto es que hubo muchos indicios de separación a pesar del silencio de ambos. Ahora las cosas cambiaron drásticamente.

Cuando todo parecía indicar que Luciano Castro finalmente había encontrado a la mujer de su vida, unos audios de potencial infidelidad salieron a la luz y Griselda no lo soportó. A pesar de la libertad de ambos y de un conocimiento previo del actor y su prontuario, la actriz de Envidiosa se hizo a un lado.

image
Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Griselda Siciliani y Luciano Castro.

Luciano Castro y la bomba que arruinó a Griselda Siciliani

Además de los audios que salieron a la luz donde no solo él quedó expuesto sino también Siciliani, ahora el actor también divulgó que finalmente hubo separación. Ambos habían estado en silencio pero todo cambia y más cuando se trata de un hombre como Castro.

Seguir leyendo

De esta manera el actor anunció la separación mediante un amigo, algo que sin duda quebró de lleno a Siciliani porque los dos estaban manteniendo hermetismo y silencio con el tema. "Me dicen que después de todo lo sucedido, Luciano y Griselda ya se habrían separado", indicaron desde Puro Show, quienes consultaron a la parte más cercana del actor.

Lo cierto es que Luciano Castro solamente habló en una ocasión sobre los audios y Siciliani en reiteradas oportunidades sostuvo que no iba a agregar más leña al fuego en este tema. Por ahora todo indica que la separación es un hecho y otra vez el galán argentino, al igual que la bella actriz, están solteros.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES