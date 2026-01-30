El dardo letal de Marino Hinestroza para Boca: "Claro para todo el mundo"

“No necesité hablar mucho con Fernando Díniz, solo fueron 20 minutos, pero ahí estuvo seguro y sin dudas. Ningún director técnico de los demás interesados me llamó. Por eso fue importante”, indicó Hinestroza, que parece no se sintió valorado por Boca a pesar de que el Xeneize lo buscó en dos mercados de pases e insistió durante semanas para sumarlo a sus filas.

La realidad es que para Boca fue un golpe duro que se cayera la negociación por Hinestroza ya que era la operación por la que Juan Román Riquelme apostó todo para este mercado de pases, siendo la única opción potable que había para reforzar el extremo derecho. Ahora todo parece indicar que no llegará nadie con esas características, por lo que Claudio Úbeda deberá arreglarse con lo que tiene.

Más en GOLAZO24

La confesión de Maher Carrizo sobre su futuro que explotó en River: "Muchas ganas"