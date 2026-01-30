El dardo letal de Marino Hinestroza para Boca: "Claro para todo el mundo"

Uno de los jugadores que sonó durante muchas semanas para llegar a Boca e incluso se lo confirmó como el primer refuerzo para este mercado de pases fue Marino Hinestroza. Finalmente el colombiano no se puso la camiseta Xeneize ya que luego de varias idas y vueltas en la negociación decidió aceptar la propuesta de Vasco da Gama.
En esta historia hay dos versiones. Desde Boca aseguran que el acuerdo de palabra estaba cerrado con Atlético Nacional de Medellín y también con Marino Hinestroza y fue desde Colombia que comenzaron a cambiar las condiciones. En la vereda opuesta indican que el Xeneize nunca puso sobre la mesa lo que pedían desde el inicio para cerrar el trato.
Vasco da Gama por su parte cerró a Hinestroza en dos días. Presentó una oferta de 6 millones de dólares por el 80% de la ficha, le presentó al jugador un contrato más jugoso que el que le ofrecía Boca y se lo llevó. En las últimas horas el colombiano fue presentado en el club brasileño y parece que aprovechó la situación para tirarle un palazo al club Xeneize.
El dardo de Marino Hinestroza a Boca
“Vine para acá porque sentí que fue el equipo que más quiso que me pusiera su camiseta. Mi familia y yo estamos felices de estar aquí. Fui el primero en tomar la decisión, quiero que quede bastante claro para los hinchas y para todo el mundo”, aseguró el delantero colombiano, que incluso remarcó que el entrenador Fernando Díniz tuvo un rol importante.
“No necesité hablar mucho con Fernando Díniz, solo fueron 20 minutos, pero ahí estuvo seguro y sin dudas. Ningún director técnico de los demás interesados me llamó. Por eso fue importante”, indicó Hinestroza, que parece no se sintió valorado por Boca a pesar de que el Xeneize lo buscó en dos mercados de pases e insistió durante semanas para sumarlo a sus filas.
La realidad es que para Boca fue un golpe duro que se cayera la negociación por Hinestroza ya que era la operación por la que Juan Román Riquelme apostó todo para este mercado de pases, siendo la única opción potable que había para reforzar el extremo derecho. Ahora todo parece indicar que no llegará nadie con esas características, por lo que Claudio Úbeda deberá arreglarse con lo que tiene.
