Según el New York Times, Milei negocia con Trump que la Argentina reciba deportados de USA

La Argentina podría convertirse en destino de inmigrantes de cualquier país que sean deportados por USA. Según publicó este viernes el New York Times, los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei están en "conversaciones avanzadas" para un acuerdo en esa materia.
Según publicó el New York Times, los gobiernos de Donald Trump y Javier Milei están en "conversaciones avanzadas" para que la Argentina reciba a deportados de cualquier nacionalidad.
30 de enero de 2026 - 14:36
El diario estadounidense cita a 2 personas "familiarizadas con las negociaciones y registros del gobierno" de su país.
De acuerdo a esos registros, dice el Times, el subsecretario de Política Exterior de la Cancillería, Juan Navarro, "presentó una propuesta a principios de este mes para concretar el acuerdo con un tercer país".
Según esos mismos documentos, agrega, el canciller Pablo Quirno "se había comprometido con las autoridades estadounidenses a firmar el acuerdo".
