Dolor en River: murió Alfredo Davicce, histórico presidente del club

Además de lo que fue su presidencia también se mantuvo dentro de la cúpula dirigencial de River entre el 97 y el 2001 siendo vicepresidente de David Pintado. En el 2005 Davicce intentó ser presidente de River nuevamente pero cayó en las elecciones a manos de José María Aguilar, quien ya presidía al club por aquel entonces. Luego de esto, el histórico dirigente se alejó de la vida política del club.