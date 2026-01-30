El mundo River está viviendo horas de mucho dolor luego de que se confirmara la muerte de Alfredo Davicce, uno de los presidentes más exitosos en la historia del club en un periodo que duró desde 1989 hasta 1997. Bajo su gestión el Millonario conquistó su segunda Copa Libertadores en 1996 con Ramón Díaz como entrenador.
LUTO
Dolor en River: murió Alfredo Davicce, histórico presidente del club
Alfredo Davicce, presidente de River en lo que fue la conquista de la Copa Libertadores 96, falleció a los 96 años
La década del 90 está catalogada como una de las mejores en la historia de River y uno de los grandes artífices de eso fue Alfredo Davicce, dirigente que estuvo prácticamente toda su vida ligado al Millonario. Su gestión fue sumamente exitosa con una conquista total de nueve títulos pero además se destacó a la hora de armar equipos con jugadores notables.
Los años de gloria de Davicce en River
Con Alfredo Davicce como mandamás, River conquistó el título de Primera División 89/90, los Torneo Apertura 91, 93, 94 y 96, el Torneo Clausura 97 y el Torneo Apertura 97. Yendo al plano internacional lo más destacado de todo fue la obtención de la Copa Libertadores 96 venciendo en la final al América de Cali, y un año más tarde logró la Supercopa derrotando en el partido decisivo al Sao Paulo.
En cuanto a los nombres rutilantes que llegaron a River bajo la gestión de Davicce aparecen Macrelo Salas, Juampi Sorín, Mono Burgos, Toto Berizzo, La Bruja Berti, Roberto y Celso Ayala y el regreso de Enzo Francescoli Francescoli. Al mismo tiempo se dio importancia vital a las inferiores para que surjan apellidos icónicos como Marcelo Gallardo, Ariel Ortega, Hernán Crespo y Matías Almeyda entre otros.
Además de lo que fue su presidencia también se mantuvo dentro de la cúpula dirigencial de River entre el 97 y el 2001 siendo vicepresidente de David Pintado. En el 2005 Davicce intentó ser presidente de River nuevamente pero cayó en las elecciones a manos de José María Aguilar, quien ya presidía al club por aquel entonces. Luego de esto, el histórico dirigente se alejó de la vida política del club.
La última aparición de Davicce en River
La última gran aparición de Davicce se dio en 2021 cuando se produjo un encuentro donde también participaron Rodolfo D’Onofrio y Hugo Santilli, los únicos presidentes de River que lograron conquistar la Copa Libertadores. Luego de una vida entera ligada al Millonario y siendo partícipe directo de grandes conquistas, Alfredo se despidió a los 96 años.
