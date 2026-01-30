El Hospital Pirovano terminó la ampliación de la Guardia y mejorará la atención de los pacientes

Además, se fortaleció el soporte de la guardia con nuevos espacios destinados al trabajo del personal de salud, incluyendo áreas de informes, sector de estar, dos oficinas y una sala de reuniones, fundamentales para el funcionamiento cotidiano del servicio.

ELHOSPITALPIROVANOTERMINOLAAMPLIACIONDELAGUARDIAYMEJORARALAATENCIONDELOSPACIENTESFOTO3 El Hospital Pirovano finalizó la obra de de ampliación y renovación de la Sala de Guardia, mejorará la atención de los pacientes.

El Hospital Pirovano desarrolló la 1era cirugía con realidad aumentada

El pasado viernes 05/12/2025, el Hospital Pirovano realizó un procedimiento quirúrgico inédito asistido con gafas de realidad aumentada. La primera intervención fue una cirugía de resección de sarcoma sinovial para extirpar un tumor maligno alojado en la mandíbula del paciente, y fue posible gracias a la superposición de un holograma reconstruido a partir de tomografías y resonancias magnéticas. El equipo de cirujanos pudo visualizar la anatomía del paciente en tiempo real. La flamante tecnología que se usa en el hospital de Coghlan (Monroe 3555) permite localizar huesos, venas, arterias, nervios, órganos y tumores con precisión milimétrica, antes de realizar una incisión profunda.

“Esta es la tecnología justa”, explica el médico Gabriel Damiano, jefe de Cirugía de Cabeza y Cuello del Hospital Pirovano. En noviembre de 2025, él y su equipo realizaron la primera operación con realidad aumentada de todo el sistema de salud público de la Ciudad. Y en menos de un mes llevan hechas tres cirugías con este procedimiento.

Jorge Macri y Fernán Quirós destacaron la labor de los médicos tras la realización de esta cirugía

“Este avance es el resultado del fuerte compromiso de la Ciudad con el sistema de salud pública. Vamos a seguir impulsando un servicio sanitario de calidad, universal, solidario y gratuito con prioridad para los porteños”, declaró el Jefe de Gobierno, Jorge Macri. Lo acompañaron el ministro de Salud, Fernán Quirós, y el director del Hospital Pirovano, Hernán Filippo; entre otras autoridades.

El trabajo fue llevado a cabo por el equipo del cirujano Damiano junto al médico especialista en cirugía asistida por computadora Lucas Ritacco. Ellos lograron un resultado innovador que posiciona a Buenos Aires como referente en la aplicación de herramientas tecnológicas que aumentan las posibilidades de éxito de las cirugías y acortan los tiempos postoperatorios.

Esta herramienta brinda información valiosa para la toma de decisiones antes y durante la intervención. El procedimiento se valida mediante un navegador quirúrgico, lo que garantiza la exactitud de los pasos y la seguridad del paciente.

“Lo que logramos en el Pirovano expresa la transformación que estamos impulsando en todo el sistema de salud: sumar tecnología de vanguardia y fortalecer a nuestros equipos. Este avance refleja el talento y la preparación que permiten a la Ciudad trabajar con estándares internacionales y brindar intervenciones cada vez más seguras y precisas”, explicó el ministro Quirós.

La función del Hospital Pirovano

En el Hospital Pirovano se realizan por año más de 100 mil intervenciones y más de 2.500 cirugías. En diciembre pasado se inauguró una sala de procedimientos con mesa para cirugías y un depósito para equipos, y se amplió el acceso y la oficina del jefe de servicio.

La salud pública es una de las prioridades de la gestión, que ha destinado este año más de $76.000 millones para mejorar la infraestructura, el equipamiento tecnológico y los servicios de atención en los hospitales.

Más notas de Urgente24

Niños con obesidad: no están condenados a ser adultos obesos pero el riesgo es real

¿Son seguros? Estudio sobre paracetamol e ibuprofeno para bebés encontró esto

Virus Nipah: Cómo es la mortal infección que reapareció en India y causa temor

Hallan alarmante relación entre el humo de incendios forestales y ACV

Jamás pensado: Esto pasa al dejar medicamentos como Ozempic, según expertos

Alerta por temperatura feroz: 7 enfermedades causadas por el calor extremo