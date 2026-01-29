Ante creciente presión, Javier Milei busca mostrar reacción (¿tardía?)

Live Blog Post

Incendios: Durísimo cruce entre Juan Grabois y la ministra Monteoliva

Ayer Juan Grabois compartió en X una convocatoria para marchar a la Oficina de Manejo del Fuego -dependiente del Ministerio de Seguridad- para reclamar "por la emergencia ígnea y la ayuda urgente para las zonas afectadas por el fuego".

Horas después, sin haber sido mencionada, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva salió con los tapones de punta a responderle en X: "Grabois, dejá de hacer política con los piquetes y la emergencia (...) No intentes tomarle el pelo a la gente desde la comodidad de Recoleta, porque hay héroes apagando incendios y asistiendo a la población afectada, mientras vos llamas a un piquete".

La funcionaria de Milei aseguró que "este Gobierno creó la Agencia Federal de Emergencias para eficientizar justamente la respuesta a estas emergencias".

Lejos de quedarse callado, Juan Grabois replicó también en duros términos: "Dejá de mentir, garca inepta tiragases". Y reiteró su pedido para que declaren la "emergencia ígnea y dejen de cagar a la gente", porque "es lo único que importa".

"Nosotros vamos al territorio a poner el cuerpo, la burócrata vividora del Estado que se esconde en su guardia ministerial de Recoleta sos vos", le espetó.

Asimismo, el diputado aseguró que "estoy viajando para hacerle el aguante a esos héroes que ustedes ningunean, para llevar un poco de la ayuda que ustedes no mandan y para acompañar a la familia de Ángel Reyes en su homenaje, otro héroe que murió combatiendo el fuego, intentando salvar su casa y sus animales, haciendo lo que ustedes no hacen porque están pelotudeando en la Derecha Fest. Ustedes son el Estado y el Estado es responsable... La que tiene que dejar de twittear sos vos".

