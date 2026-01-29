Ante creciente presión, Javier Milei busca mostrar reacción (¿tardía?)

El fuego alcanzó políticamente a Milei, y ahora intenta mitigarlo. Pero en Chubut ya se consumieron 45 mil hectáreas (y en toda la Patagonia, se habla de 230 mil hectáreas quemadas en los últimos meses).
En simultáneo, la Rosada tiene varios frentes abiertos, siendo las negociaciones por la reforma laboral las que más le interesan. Patricia Bullrich y Diego Santilli vienen manteniendo reuniones diariamente con los aliados, en busca de votos.
Las últimas versiones indican que Luis Caputo se niega a eliminar del proyecto el capítulo de Ganancias -una de las exigencias de los gobernadores para apoyar la ley en el Congreso, dado que tendría un costo fiscal de más de $100 mil millones mensuales para las provincias- y que habría aceptado la sugerencia de Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) de coparticipar el Impuesto al Cheque como compensación. Aún hay muchas dudas sobre esta propuesta, sobre todo acerca de cómo se implementaría ya que cualquier debate sobre cuestiones tributarias debe iniciarse en Diputados, lo cual diferiría los plazos.
Las negociaciones y el poroteo van a contrarreloj, mientras los gremios organizan medidas de fuerza para expresar el rechazo a la reforma laboral.
29-01-2026 20:00
Adorni anunció el DNU para declarar la Emergencia Ígnea
Tras el reclamo de los gobernadores patagónicos, y en medio de la presión social, el Gobierno finalmente decidió declarar la Emergencia Ígnea en Chubut, Río Negro, Neuquén y La Pampa. Lo hará a través de un DNU, sin pasar por el Congreso.
El jefe de Gabinete, Manuel Adorni, lo acaba de anunciar en su cuenta de X:
29-01-2026 19:53
Javier Milei se jacta de la "histórica lucha contra el fuego" (y genera más enojo...)
El Gobierno tomó nota del malestar social, tal como se mencionó al comienzo de la nota, y ahora lanzó un 'flyer' en el que se jacta de la "histórica lucha contra el fuego" y el "operativo federal del Gobierno nacional en la Patagonia".
Pero su posteo en X generó más enojo y se llenó de críticas: le espetan, entre otras cosas, que "hace un mes empezaron los incendios y te la pasaste viajando por el mundo", que "dejaste solo a los brigadistas" y que "desfinanciaste la ley para el manejo del fuego".
Algunas de las respuestas:
29-01-2026 19:24
Patentes: Ante las quejas, el Gobierno porteño pone freno a los aumentos
Tras quejas en redes por las boletas de patentes que llegaron con subas de más del 100%, el Gobierno de la Ciudad de Buenos Aires anunció que envió un proyecto de ley a la Legislatura para que la actualización del Impuesto a la Patente Vehicular no supere la inflación de 2025 (31,5%).
Además, se informó que “la Administración Gubernamental de Ingresos Públicos (AGIP) prorrogará los vencimientos actualmente previstos”. En X, muchos están preguntando qué ocurrirá con quienes ya pagaron la boleta. Por ahora, no hay más información oficial.
Versiones periodísticas indican que en los próximos días llegarían las nuevas boletas, con mismo valor de diciembre.
Desde el gobierno porteño aclararon que el impuesto no recibió un aumento, sino que dichas variaciones “respondieron a la actualización de las valuaciones de determinados vehículos”, definidas por la Asociación de Concesionarios de Automotores de la República Argentina (ACARA).
Bitcoin se desplomó y hay pánico por el futuro de las criptomonedas
Según datos de mercado, Bitcoin cayó por debajo de los US$84.000, tocando mínimos no vistos desde mediados de diciembre de 2025, y se acercó incluso a los US$83.300. Al momento de publicar esta nota, cotiza a US$ 84.165,71, una caída de 5,58% frente a jornadas anteriores.
Ahora la pregunta es si cruzar el "piso de consolidación" podría generar una caída libre.
Este descenso fue acompañado por caídas más pronunciadas en criptomonedas alternativas como Ether, Dogecoin, Cardano y Solana, todas con pérdidas superiores al 6%.
Incendios: Durísimo cruce entre Juan Grabois y la ministra Monteoliva
Ayer Juan Grabois compartió en X una convocatoria para marchar a la Oficina de Manejo del Fuego -dependiente del Ministerio de Seguridad- para reclamar "por la emergencia ígnea y la ayuda urgente para las zonas afectadas por el fuego".
Horas después, sin haber sido mencionada, la ministra de Seguridad Alejandra Monteoliva salió con los tapones de punta a responderle en X: "Grabois, dejá de hacer política con los piquetes y la emergencia (...) No intentes tomarle el pelo a la gente desde la comodidad de Recoleta, porque hay héroes apagando incendios y asistiendo a la población afectada, mientras vos llamas a un piquete".
La funcionaria de Milei aseguró que "este Gobierno creó la Agencia Federal de Emergencias para eficientizar justamente la respuesta a estas emergencias".
Lejos de quedarse callado, Juan Grabois replicó también en duros términos: "Dejá de mentir, garca inepta tiragases". Y reiteró su pedido para que declaren la "emergencia ígnea y dejen de cagar a la gente", porque "es lo único que importa".
"Nosotros vamos al territorio a poner el cuerpo, la burócrata vividora del Estado que se esconde en su guardia ministerial de Recoleta sos vos", le espetó.
Asimismo, el diputado aseguró que "estoy viajando para hacerle el aguante a esos héroes que ustedes ningunean, para llevar un poco de la ayuda que ustedes no mandan y para acompañar a la familia de Ángel Reyes en su homenaje, otro héroe que murió combatiendo el fuego, intentando salvar su casa y sus animales, haciendo lo que ustedes no hacen porque están pelotudeando en la Derecha Fest. Ustedes son el Estado y el Estado es responsable... La que tiene que dejar de twittear sos vos".
29-01-2026 18:23
India desmintió 'dumping' en los caños de "Don Chatarrín"
El embajador de la India, Ajaneesh Kumar, rechazó las acusaciones de "dumping" por parte de Techint, luego de que la empresa Welspun resultara adjudicada en la licitación para proveer caños a Southern Energy (SESA), el consorcio que gestiona el proyecto de construcción del gasoducto de 480 kilómetros que transportará fluido desde Vaca Muerta hasta el puerto rionegrino de San Antonio Oeste.
El diplomático entrevistado por el medio Infobae dijo que “no existió el dumping”, frente a los trascendidos de una posible denuncia formal de esta práctica desleal por parte de la empresa liderada por Paolo Rocca.
La construcción vuelve a frenar y el empleo cae otra vez
El sector de la construcción volvió a mostrar señales de agotamiento en noviembre de 2025. Luego de cuatro meses consecutivos de recuperación, el empleo registrado cayó 0,6% mensual, lo que implicó la pérdida de 2.270 puestos de trabajo en todo el país.
El dato no solo corta una racha positiva, sino que confirma que la actividad todavía transita niveles históricamente deprimidos y muy lejos del punto de partida previo al cambio de ciclo político y económico. Así se desprende del último informe de Politikon Chaco, elaborado en base a datos del IERIC y el INdEC.
Encuesta: 6 de cada 10 argentinos se endeudaron para pagar gastos cotidianos
Casi 6 de cada 10 argentinos tuvieron que incrementar "mucho" o "bastante" su nivel de endeudamiento durante enero para afrontar los gastos domésticos. La cifra enciende una alarma porque va en ascenso. Los datos se desprenden de la última encuesta de Pulso Research, a la que tuvo acceso Urgente24.
El sondeo recoge, además, que casi el 65% afirmó tener problemas para llegar a fin de mes con su salario. Este dato muestra una suba de 5 puntos respecto a la medición previa, de junio, y 13 más que en la de abril, cuando tocó el piso de 51,6%. Además, se trata del punto más alto en la serie histórica de la encuesta.
El juez federal de Paraná Daniel Alonso rechazó un pedido de habeas corpus contra el DNU que reformó el sistema de Inteligencia y, entre sus medidas, permite que agentes de la SIDE detengan personas en caso de flagrancia. De esa forma, se produjo el primer aval judicial al polémico decreto firmado por Javier Milei.
La presentación fue realizada por los abogados Rubén Pagliotto, el ex senador provincial de la UCR Raymundo Kisser y Armando Aquino Britos, que apelarán la resolución judicial.
Los letrados pidieron la inconstitucionalidad del decreto 941/2025 al señalar que la norma contradice la jurisprudencia de la Corte Suprema en casos en los que se reconoció la legitimidad de acciones colectivas para proteger derechos de incidencia común.
El juez Alonso rechazó "in límine", es decir, sin mayor examen, al determinar que "no se infiere ni siquiera de manera indiciaria la existencia de limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, ni un atentado a la libertad decidido y en próxima vía de ejecución, ni vulneración de garantía constitucional alguna”.
Reforma laboral: Qué piden Sáenz, Jaldo y Jalil para apoyar el proyecto
Los gobernadores Gustavo Sáenz (Salta), Osvaldo Jaldo (Tucumán) y Raúl Jalil (Catamarca) se reunieron hoy en la Casa de Salta con el ministro del Interior, Diego Santilli, y reclamaron una compensación por la pérdida de fondos coparticipables que implicarán los cambios en el Impuesto a las Ganancias incluidos en el proyecto de reforma laboral.
Se trata de los 3 gobernadores dialoguistas que fueron clave a lo largo de la gestión libertaria para apuntalar distintas iniciativas de Javier Milei en el Congreso.
Sáenz, Jaldo y Jalil quieren apoyar la reforma laboral, pero rechazan el capítulo de Ganancias, ya que tendría un costo fiscal de más de $100 mil millones mensuales para las provincias.
Tras la reunión, Sáenz calificó de "importante" el espíritu del proyecto y destacó que el objetivo es "la formalidad, creación de empleo y modernizar una ley que es viejísima y que hay que agiornar en el tiempo, sin afectar a las provincias y a los gremios". No obstante, aclaró que le plantearon alternativas a Nación para "no seguir resignando fondos". Una de ellas fue coparticipar el impuesto al cheque, iniciativa que ya naufragó en otras ocasiones, pero que ahora Luis Caputo estaría considerando para logar los votos.
El salteño estimó que, de aprobarse el proyecto tal como está, Salta perdería $80.000 millones. "La recaudación de las provincias viene cayendo, con el IVA y la falta de consumo, por eso buscamos alternativas, algún tipo de compensación para no seguir resignando fondos para las provincias", completó.
Jaldo, en tanto, dijo: “Nuestra voluntad, decisión y predisposición es seguir ayudando a la Nación. Ahora, el gobierno nacional también tiene que empezar a cumplir con las provincias, porque nosotros ya no tenemos margen, ya la recaudación del IVA bajó, porque el consumo no se levanta".
"Ahora, si se reduce la alícuota con la reforma laboral, vuelven a reducir la alícuota, y evidentemente vamos a coparticipar menos ganancia. Entonces, evidentemente vamos a tener problemas económicos y financieros que ya lo tenemos”, expresó.
Por su parte, Diego Santilli señaló que se trató de una reunión positiva y adelantó que "estamos trabajando sobre las cuentas fiscales de cada una de las provincias, entendiendo que los argentinos quieren que haya baja de impuestos, como viene haciendo Javier Milei".
