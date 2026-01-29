La construcción vuelve a frenar y el empleo cae otra vez

Desempeño regional dispar y un NEA golpeado

El análisis por regiones muestra que noviembre dejó un mapa mayoritariamente en rojo. Solo la Patagonia logró evitar la caída, con una suba marginal del 0,2% mensual, equivalente a 84 nuevos empleos. En el extremo opuesto, el NEA volvió a destacarse negativamente con una contracción del 2,1%, que implicó la pérdida de 352 puestos en apenas un mes.

El resto de las regiones también exhibió descensos, con Cuyo mostrando la baja más moderada y la región Pampeana sin capacidad de sostener la mejora de los meses previos. Al ampliar la mirada interanual, Cuyo, el NOA y la Pampeana presentan variaciones positivas, pero el NEA y la Patagonia todavía muestran retrocesos.

La comparación contra noviembre de 2023 es más contundente con todas las regiones están en terreno negativo, con una caída que llega al 32,4% en el NEA.

Provincias con realidades extremas

A nivel provincial, la foto es aún más fragmentada. En noviembre, solo nueve distritos lograron aumentar el empleo mensual, encabezados por Salta (+2,6%), Río Negro (+2,1%) y Santa Fe (+2,1%). En el otro extremo, Jujuy (-9,6%) y Catamarca (-6,3%) registraron los ajustes más severos, reflejando la fragilidad del empleo en las jurisdicciones con menor dinamismo privado.

image

La comparación interanual muestra un puñado de recuperaciones puntuales, con Santiago del Estero (+28,9%), Río Negro (+25,8%) y San Juan (+17,7%) liderando las subas. Sin embargo, varias provincias siguen exhibiendo derrumbes profundos, con Santa Cruz (-42,4%) y La Rioja (-26,4%) entre los casos más críticos.

Si se toma como referencia el inicio de la gestión actual, el diagnóstico es aún más duro. Solo Río Negro muestra un nivel de empleo superior al de noviembre de 2023, con una suba del 9,8%, mientras que Mendoza se mantiene prácticamente sin cambios.

En contraste, el resto de las provincias continúa con fuertes retrocesos, destacándose La Rioja, donde el empleo en la construcción se desplomó más de 70% en dos años.

image

Salarios en retroceso real

El deterioro no se limita al empleo. El salario promedio nacional del sector se ubicó en $1.164.782 en noviembre, pero medido a precios constantes registró una caída real del 4,0% interanual, marcando el primer descenso luego de cinco meses consecutivos de recuperación.

A nivel provincial, apenas nueve distritos lograron mejoras reales del salario, con Río Negro (+13,1%), Formosa (+10,2%) y Chaco (+8,7%) a la cabeza. En el extremo opuesto, Santa Cruz (-18,6%), Neuquén (-16,8%) y Chubut (-15,8%) reflejan un fuerte deterioro del poder de compra de los trabajadores del sector.

La comparación contra noviembre de 2023 vuelve a ser desfavorable.

Solo siete provincias muestran salarios reales por encima del nivel previo al cambio de gobierno, mientras que en la mayoría del país los ingresos siguen corriendo por detrás de la inflación acumulada.

Un sector clave que sigue sin piso firme

Los datos de noviembre confirman que la construcción continúa siendo uno de los sectores más castigados del ciclo económico actual. La combinación de obra pública paralizada, inversión privada selectiva y salarios reales en retroceso impide consolidar una recuperación sostenida. El rebote observado durante algunos meses de 2025 aparece, por ahora, más como un alivio transitorio que como un cambio de tendencia estructural.

Mientras no se reactive el flujo de proyectos y no se recomponga el poder adquisitivo, el empleo en la construcción seguirá moviéndose en terreno frágil, con fuertes disparidades regionales y una distancia todavía significativa respecto de los niveles previos al ajuste.

