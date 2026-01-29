1er aval judicial al DNU de Inteligencia: Juez rechazó planteo contra el decreto

Ante el pedido, el juez de Paraná Daniel Alonso habilitó la feria judicial para tratar el pedido, siendo el primer antecedente de la actuación de la justicia ante las innumerables presentacion que se han hecho contra el DNU de Inteligencia.

Alonso rechazó "in límine", es decir, sin mayor examen, al determinar que "no se infiere ni siquiera de manera indiciaria la existencia de limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, ni un atentado a la libertad decidido y en próxima vía de ejecución, ni vulneración de garantía constitucional alguna”.

De acuerdo a lanación.com, el juez elevó el expediente de manera automática a la Cámara Federal de Paraná para que revise su decisión en un plazo de 24 horas como señala la ley.

El fallo de Alonso, que cita el mismo medio, señala que los que plantearon el habeas corpus quieren que se decrete la inconstitucionalidad del DNU 941/2025, “debido a que éste amenazaría y restringiría la libertad ambulatoria de los presentantes y de los ciudadanos”.

Pero indicó que “del escrito promocional no se advierte la existencia de los supuestos de procedencia del hábeas corpus preventivo”.

Y dijo que “no se infiere ni siquiera de manera indiciaria la existencia de limitación o amenaza actual de la libertad ambulatoria, ni un atentado a la libertad decidido y en próxima vía de ejecución, ni vulneración de garantía constitucional alguna”.

“Tampoco acreditada, para la viabilidad del hábeas corpus preventivo, la existencia de una cierta, concreta e inminente -no conjetural o presuntiva ni hipotética- amenaza a la libertad, ni que se haya demostrado la positiva existencia de dicha amenaza como lo exige la Corte Suprema”, agregó.

Los abogados que presentaron el recurso le dijeron a lanación.com que apelarán el fallo de Alonso al sostener que “el hecho mismo que el DNU habilite la detención por agentes de inteligencia sin orden judicial, en sí mismo, es un peligro concreto, real y potencial. O sea: la ley habilita este procedimiento repugnantemente inconstitucional y anticonvencional”.

