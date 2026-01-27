Hallan alarmante relación entre el humo de incendios forestales y ACV

Alrededor de 2,9 millones de los participantes sufrieron un ictus entre 2007 y 2018.

Usando inteligencia artificial, los investigadores estimaron la exposición de cada participante al humo de incendios forestales a través de una medida conocida como PM2.5, detalla la European Society of Cardiology.

"Descubrieron que por cada aumento de un microgramo por metro cúbico (1 µg/m³) en la concentración promedio de humo de incendios forestales, el riesgo de accidente cerebrovascular aumentaba un 1,3 %", indica el comunicado.

incendios El Parque Los Alerces golpeado por incendios forestales.

No sólo eso. También hallaron que el humo de los incendios forestales es peor que otros.

"El mismo aumento de PM2.5. proveniente de otras fuentes, como el tráfico y las centrales eléctricas, se relacionó con un aumento del 0,7 % en el riesgo de accidente cerebrovascular", agrega.

El profesor Yang Liu, de la Escuela de Salud Pública Rollins de la Universidad Emory, quien dirigió el estudio dijo: "Esto sugiere que el humo de los incendios forestales podría ser incluso más dañino para el cerebro y los vasos sanguíneos que la contaminación de otras fuentes".

"Considerando a Estados Unidos en su conjunto, nuestros resultados sugieren que la exposición al humo de los incendios forestales podría ser responsable de alrededor de 17 000 accidentes cerebrovasculares al año en este grupo de edad", añadió.

Los resultados del estudio fueron publicados en el European Heart Journal .

Síntomas de ACV

A propósito del derrame cerebral, siempre es importante tener en cuenta los síntomas de alerta para tomar medidas más rápidas.

Los signos y síntomas de ACV, según los Centros para el Control y la Prevención de Enfermedades de Estados Unidos (CDC) son los siguientes:

Entumecimiento o debilidad de la cara, el brazo o la pierna repentinos, especialmente de un lado del cuerpo.

Confusión, dificultad para hablar o dificultad para entender el habla repentinas.

Dificultad repentina para ver, en uno o los dos ojos.

Dificultad para caminar, mareo, pérdida del equilibrio o falta de coordinación repentinos.

Dolor de cabeza fuerte y repentino sin causa conocida.

----------

Más noticias en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche

Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Toyota en modo bomba: Yaris Cross abre preventa y amenaza con apropiarse del ranking 2026

Alerta por temperatura feroz: 7 enfermedades causadas por el calor extremo