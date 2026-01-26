Por qué Marty Supreme es el evangelio cinematográfico de los fracasados

Embed - Marty Supreme | Official Trailer HD | A24

Para el espectador que siente que el mundo le debe algo, ver a Chalamet (transformado con bigote, gafas y una actitud de gánster de los años 50) tratar una partida de tenis de mesa como si fuera una cuestión de seguridad nacional, es pura validación emocional. Les dice: "Tu obsesión no es ridícula, es cinematográfica".

La estética de la decadencia glamurosa

Marty Reisman, el hombre real, era conocido como "El Mago del Tenis de Mesa", famoso por sus apuestas y su estilo extravagante. Pero la lente de Safdie suele buscar las grietas en la fachada.

La película es el refugio ideal para el ególatra porque estetiza la precariedad. No se trata de ganar el campeonato, se trata de cómo te ves mientras pierdes el dinero de la renta en una apuesta lateral.

image

El vestuario: Trajes impecables en lugares de mala muerte.

La actitud: Arrogancia desmedida ante adversarios mediocres.

El mensaje: Si no puedes tener éxito, al menos ten swag.

Para el narcisista moderno que cura su feed de Instagram mientras su vida personal se desmorona, Marty Supreme ofrecerá el tutorial definitivo de cómo convertir el fracaso en una marca personal de culto.

Timothée Chalamet como el avatar del delirio

Elegir a Chalamet es una jugada maestra. Es el "Golden Boy" de Hollywood interpretando a un buscavidas. Esta disonancia es clave. El ególatra fracasado a menudo se ve a sí mismo como un príncipe exiliado; alguien bello y talentoso atrapado en circunstancias vulgares.

image En Marty Supreme da el mejor papel de su carrera.

Ver a Chalamet encarnar esa furia contenida y esa vanidad herida permite al público objetivo proyectarse. No están viendo a un perdedor; están viendo a una estrella de cine que juega a ser un perdedor. Esa capa de ironía es el dulce néctar del que se alimenta el ego: "Soy un desastre, pero un desastre fascinante".

La fantasía de la "Venganza del Nicho"

Finalmente, Marty Supreme apela a la fantasía máxima: que tu habilidad oscura y poco práctica (ya sea el ping-pong, coleccionar vinilos raros, o escribir hilos de Twitter) es en realidad la habilidad más importante del mundo.

Eleva lo trivial a lo épico. Para el egocéntrico que no ha triunfado en los caminos tradicionales, la ofrece una realidad alternativa donde las reglas normales no aplican y donde el carisma y la maña valen más que la disciplina y la estabilidad.

image

Marty Supreme probablemente será excelente por mérito propio, cargada de tensión, estilo visual y actuaciones viscerales. Pero su verdadero legado cultural será convertirse en el tótem sagrado para todos aquellos soñadores que, varados en la mediocridad, necesitan desesperadamente creer que su vida no es un fracaso, sino una película de culto que la gente "aún no está lista para entender".

--------------------------------------------------------------------------------------

Más contenidos en Urgente24

La miniserie de 6 capítulos que se consume en una noche

Techint pierde una licitación clave porque sus precios son elevados: ¿Protección o subsidio?

Infierno 2026: El lunes 26/01 la temperatura podría rozar los 40°C en el AMBA

Toyota lanza su auto más "barato": Este es el precio del Yaris Cross en 2026

Toyota en modo bomba: Yaris Cross abre preventa y amenaza con apropiarse del ranking 2026