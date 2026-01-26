Con la llegada de Marty Supreme, inspirada en la vida del legendario tenismesista Marty Reisman, A24 parece estar lista para entregarnos algo más específico: una carta de amor al narcisismo del perdedor con estilo. Si hay algo que el cine de los hermanos Safdie (y ahora de Josh Safdie en solitario) ha capturado, es la adrenalina del desastre.
CARRERA AL OSCAR
Por qué Marty Supreme es el evangelio cinematográfico de los fracasados
Marty Supreme de Josh Safdie con Timothée Chalamet promete ser el espejo perfecto para quienes creen que el mundo no los comprende. Ping-pong nivel supremo.
Desde Good Time hasta Uncut Gems, sus protagonistas no son héroes, ni siquiera son villanos; son buscavidas adictos al caos.
La validación del "Hustle" sin resultados en Marty Supreme
El "ególatra fracasado" se define por una característica vital: la convicción inquebrantable de que está destinado a la grandeza, a pesar de que la realidad (y su cuenta bancaria) indiquen lo contrario.
Josh Safdie es el maestro de esta narrativa. Sus personajes corren, sudan, apuestan y mienten, no por maldad, sino porque necesitan mantener viva la ilusión de su propia importancia. En Marty Supreme, el ping-pong —un deporte que oscila entre lo olímpico y lo recreativo de sótano— se convierte en el campo de batalla perfecto.
Para el espectador que siente que el mundo le debe algo, ver a Chalamet (transformado con bigote, gafas y una actitud de gánster de los años 50) tratar una partida de tenis de mesa como si fuera una cuestión de seguridad nacional, es pura validación emocional. Les dice: "Tu obsesión no es ridícula, es cinematográfica".
La estética de la decadencia glamurosa
Marty Reisman, el hombre real, era conocido como "El Mago del Tenis de Mesa", famoso por sus apuestas y su estilo extravagante. Pero la lente de Safdie suele buscar las grietas en la fachada.
La película es el refugio ideal para el ególatra porque estetiza la precariedad. No se trata de ganar el campeonato, se trata de cómo te ves mientras pierdes el dinero de la renta en una apuesta lateral.
-
El vestuario: Trajes impecables en lugares de mala muerte.
La actitud: Arrogancia desmedida ante adversarios mediocres.
El mensaje: Si no puedes tener éxito, al menos ten swag.
Para el narcisista moderno que cura su feed de Instagram mientras su vida personal se desmorona, Marty Supreme ofrecerá el tutorial definitivo de cómo convertir el fracaso en una marca personal de culto.
Timothée Chalamet como el avatar del delirio
Elegir a Chalamet es una jugada maestra. Es el "Golden Boy" de Hollywood interpretando a un buscavidas. Esta disonancia es clave. El ególatra fracasado a menudo se ve a sí mismo como un príncipe exiliado; alguien bello y talentoso atrapado en circunstancias vulgares.
Ver a Chalamet encarnar esa furia contenida y esa vanidad herida permite al público objetivo proyectarse. No están viendo a un perdedor; están viendo a una estrella de cine que juega a ser un perdedor. Esa capa de ironía es el dulce néctar del que se alimenta el ego: "Soy un desastre, pero un desastre fascinante".
La fantasía de la "Venganza del Nicho"
Finalmente, Marty Supreme apela a la fantasía máxima: que tu habilidad oscura y poco práctica (ya sea el ping-pong, coleccionar vinilos raros, o escribir hilos de Twitter) es en realidad la habilidad más importante del mundo.
Eleva lo trivial a lo épico. Para el egocéntrico que no ha triunfado en los caminos tradicionales, la ofrece una realidad alternativa donde las reglas normales no aplican y donde el carisma y la maña valen más que la disciplina y la estabilidad.
Marty Supreme probablemente será excelente por mérito propio, cargada de tensión, estilo visual y actuaciones viscerales. Pero su verdadero legado cultural será convertirse en el tótem sagrado para todos aquellos soñadores que, varados en la mediocridad, necesitan desesperadamente creer que su vida no es un fracaso, sino una película de culto que la gente "aún no está lista para entender".
