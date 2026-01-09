urgente24
VIAJES AMBA > cine > Museo

MUCHO ARTE

Finde en AMBA: cine gratis, teatro en calle Corrientes y muestra sobre Egipto

AMBA se prepara para un fin de semana con mucho arte: habrá cine gratis, muchas obras en calle Corrientes y muestra sobre Egipto.

09 de enero de 2026 - 11:11
El AMBA se prepara para un finde a pura cultura y arte.

El AMBA se prepara para un finde a pura cultura y arte.

En el AMBA hay mucho por hacer si no pudiste irte de vacaciones o si ya volviste pero querés seguir explorando la ciudad de Buenos Aires. Si sos amante del cine podrás disfrutar de proyecciones gratuitas y también hay obras en calle Corrientes que valen la pena y muestras en el museo de Bellas Artes.

El verano recién empieza y nada mejor que hacer planes divertidos y ligados al arte para compartir en familia o con amigos. Buenos Aires siempre tiene algo diferente para disfrutar según lo que más te guste hacer y este fin de semana explota.

image
El Museo de Bellas Artes tiene una muestra sobre la cultura egipcia.

El Museo de Bellas Artes tiene una muestra sobre la cultura egipcia.

Finde en AMBA: qué planes hacer

Uno de los planes más divertidos y espectaculares para este verano es el cine gratis que estará durante todo enero. Se trata de un ciclo que proyectará comedias históricas en el Centro Cultural Recoleta. Justamente el domingo 11 a las 18 pasarán La adorable revoltosa. Los tickets se reservan en la página oficial de Entradas BA y está sujeto a la capacidad de la sala.

Seguir leyendo

Calle Corrientes no se queda atrás, porque a pesar de que la temporada de verano es más fuerte en Mar del Plata o Villa Carlos Paz, AMBA también pisa con ganas. Desde el 9 de enero se puede disfrutar de Los días perfectos con Leonardo Sbaraglia en el teatro Nacional Cervantes. Por otro lado está Company, una obra de Fernando Dente en el teatro El Nacional Sancor Seguros.

En el Museo Nacional de Bellas Artes, durante gran parte del verano, se podrá observar una muestra de colecciones públicas y privadas vinculadas a la cultura faraónica. Es gratuito y podrás encontrar sarcófagos auténticos, papiros, estatuillas y máscaras funerarias, figuras, calcos de esfinges y bustos, vasijas, amuletos y piedras talladas con jeroglíficos, documentos, libros, revistas y afiches.

Te puede interesar

Temas

No te lo pierdas

CONSPIRACIONES