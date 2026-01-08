Lluvia de meteoros en Australia, volcanes en Islandia y más: los 10 fenómenos para vivir en 2026

A diferencia de otras lluvias más irregulares, las Gemínidas ofrecen una ventana de observación amplia y sostenida, ideal para quienes buscan planificar el viaje en función del fenómeno. Los especialistas recomiendan observarlas durante la madrugada, alejarse de fuentes de luz artificial y permitir que la vista se adapte a la oscuridad durante al menos 20 minutos, una combinación simple que permite disfrutar del espectáculo a simple vista y sin equipamiento especializado.

Volcanes en Islandia

Este año, Islandia volverá a ocupar un lugar central en el mapa de los fenómenos naturales. En una de las regiones más frías del Atlántico Norte, la isla es también un territorio donde el calor emerge desde el subsuelo. Ubicada sobre la dorsal mesoatlántica, combina actividad volcánica constante con un sistema de monitoreo avanzado que permite anticipar episodios eruptivos y observarlos con relativa seguridad, algo poco común en otros puntos del planeta.

En los últimos años, la península de Reykjanes, en el suroeste del país, se consolidó como uno de los focos volcánicos más activos de Islandia. Allí se concentra un sistema de fallas y fisuras que ha registrado erupciones de forma casi ininterrumpida desde 2021. Volcanes como Fagradalsfjall, con episodios en 2021, 2022, 2023 y 2025, o fisuras como Sundhnúkur, cerca de la localidad de Grindavík, han dado lugar a extensos campos de lava negra y paisajes en constante transformación. El último evento relevante, registrado a mediados de 2025, refuerza la expectativa de nuevos episodios durante 2026.

Este tipo de actividad, lejos de ser excepcional para Islandia, sigue resultando impactante por la cercanía con la que puede observarse. La región combina volcanismo terrestre y submarino, con dorsales visibles, lava basáltica reciente y formaciones únicas que atraen tanto a científicos como a viajeros. Además, su ubicación cercana al aeropuerto internacional de Keflavík y a atractivos como la Laguna Azul o la central geotérmica de Svartsengi ha convertido a Reykjanes en un punto clave del turismo volcánico.

Este fenómeno dio lugar a una forma particular de viajar, donde el atractivo no es solo el destino, sino el momento preciso. Presenciar una erupción activa implica planificación, seguimiento de alertas oficiales y respeto por las indicaciones de seguridad, pero ofrece una experiencia única: ver cómo la Tierra se transforma en tiempo real, con el contraste entre el fuego volcánico, los paisajes de lava solidificada y el clima extremo del Atlántico Norte.

Auroras en el sur de la Patagonia

El sur de América se consolida como uno de los mejores puntos del hemisferio para observar auroras australes. Gracias a su ubicación geográfica, zonas extremas de Argentina y Chile ofrecen condiciones ideales para presenciar este fenómeno poco frecuente, lejos de los circuitos más conocidos del hemisferio norte.

Las principales puertas de entrada son Ushuaia y Punta Arenas, ciudades desde donde parten expediciones y cruceros rumbo a la Antártida. En estos puntos, las auroras pueden hacerse visibles durante noches despejadas, cuando la actividad solar interactúa con el campo magnético terrestre y las condiciones atmosféricas acompañan.

Las salidas suelen concentrarse entre noviembre y febrero, coincidiendo con el verano austral y una mayor ventana de navegación y observación. Si bien no se trata de un fenómeno diario ni garantizado, su carácter impredecible es parte del atractivo: viajar con la expectativa de ver una aurora implica aceptar la espera, pero también la posibilidad de presenciar uno de los espectáculos más singulares del cielo nocturno, en uno de los paisajes más extremos del planeta.

Floración del desierto de Atacama

La floración del desierto de Atacama, conocida como Desierto Florido, es uno de los fenómenos naturales más singulares de Sudamérica. Ocurre tras lluvias significativas en una de las regiones más áridas del planeta y transforma, por un período limitado, extensas zonas del norte de Chile en un tapiz de flores silvestres.

El proceso suele activarse durante el invierno austral, entre julio y agosto, y alcanza su punto máximo en primavera, entre septiembre y octubre, cuando la flora nativa despliega colores violetas, amarillos y blancos sobre un paisaje habitualmente árido. Las semillas, que pueden permanecer latentes durante años bajo la arena, reaccionan rápidamente ante la humedad y generan una explosión vegetal tan inesperada como efímera.

Las áreas donde el fenómeno se manifiesta con mayor intensidad se concentran en el sur de la Región de Atacama, con puntos clave como el Parque Nacional Llanos de Challe, la zona de Totoral y los alrededores de Caleta Chañaral de Aceituno. Por su fragilidad, las autoridades recomiendan una visita responsable, respetando senderos y evitando dañar la flora, ya que se trata de un ecosistema excepcional que solo se deja ver en contadas ocasiones.

Eclipse solar total en Europa y el Atlántico Norte

El gran evento astronómico de 2026 llegará el 12 de agosto, cuando un eclipse solar total cruce distintas regiones del Atlántico Norte y Europa. El fenómeno será visible a lo largo de una franja que incluye Groenlandia, Islandia y el norte de España, convirtiéndose en uno de los acontecimientos más esperados del calendario astronómico mundial.

Dentro de ese recorrido, el norte de España se perfila como una de las alternativas más accesibles y versátiles para los viajeros. Zonas del País Vasco, como San Sebastián o Bilbao, combinan buena conectividad, infraestructura turística y una agenda cultural sólida, lo que permite aprovechar el viaje incluso si las condiciones meteorológicas no acompañan al momento del eclipse.

Islandia y Groenlandia, en cambio, concentran propuestas más orientadas a expediciones y cruceros especializados, pensadas para quienes buscan una experiencia más extrema y remota. En todos los casos, la observación dependerá del clima, por lo que muchos viajeros planifican con flexibilidad y contemplan desplazamientos dentro de la franja de visibilidad para esquivar la nubosidad.

Las reservas de alojamiento y transporte suelen realizarse con mucha anticipación, ya que se trata de un evento breve e irrepetible. En el caso del norte español, el valor agregado es claro: aun si el cielo no se despeja, el viaje sigue teniendo sentido gracias a su oferta cultural, gastronómica y paisajística.

Tifones y olas gigantes en Japón

Japón es uno de los países donde la fuerza del océano se manifiesta con mayor intensidad. Cada año, entre julio y octubre, el Pacífico occidental concentra la temporada de tifones, un fenómeno climático que combina lluvias intensas, vientos extremos y olas de gran tamaño a lo largo de la costa del país.

Las regiones del sur y del Pacífico japonés, como Okinawa y sectores costeros de Kagoshima, suelen ser las más expuestas. Allí, la energía de los tifones genera marejadas y olas gigantes que transforman el paisaje costero y atraen tanto a especialistas en meteorología como a fotógrafos y surfistas experimentados, siempre bajo estrictos protocolos de seguridad.

Lejos de tratarse de un atractivo turístico convencional, la observación de estos fenómenos se vincula a una cultura de respeto por la naturaleza y de convivencia con eventos extremos. Japón cuenta con uno de los sistemas de alerta temprana más avanzados del mundo, lo que permite anticipar tifones, organizar evacuaciones y limitar accesos a zonas de riesgo, convirtiendo la experiencia en una observación controlada más que en una aventura improvisada.

Presenciar un tifón (o el impacto que deja a su paso) implica entender cómo el clima moldea la vida cotidiana y el territorio. En 2026, la temporada volverá a ofrecer una ventana para observar uno de los fenómenos meteorológicos más poderosos del planeta en un país donde tecnología, tradición y naturaleza conviven en permanente tensión.

Lanzamiento de Artemis II (NASA) en Florida

El calendario de 2026 se abrirá con uno de los hitos espaciales más esperados de los últimos años. El 5 de febrero, la NASA tiene previsto el lanzamiento de Artemis II, la primera misión tripulada de su programa de retorno a la Luna, desde el Centro Espacial Kennedy, ubicado en la llamada Space Coast del estado de Florida.

Los mejores puntos para seguir el despegue en vivo se concentran en localidades costeras cercanas como Cocoa Beach, Cape Canaveral y Titusville, donde playas, parques y miradores frente al Atlántico se convierten en escenarios privilegiados. En esos lugares, el lanzamiento se vive como una experiencia colectiva, marcada por el estruendo del cohete y la estela luminosa elevándose sobre el océano.

Los especialistas recomiendan contemplar días adicionales en el itinerario, ya que este tipo de lanzamientos puede reprogramarse por condiciones climáticas o ajustes técnicos. Lejos de ser un inconveniente, la espera suele compensarse con la oferta de la región, que incluye reservas naturales, museos espaciales y actividades vinculadas a la historia de la exploración espacial.

Más que un simple despegue, Artemis II representa un paso decisivo hacia futuras misiones lunares y marca uno de esos momentos en los que la ciencia y la observación directa se cruzan. En 2026, presenciarlo en vivo será una forma distinta de mirar al cielo y entender cómo la exploración espacial vuelve a ocupar un lugar central en la agenda global.

Icebergs en Terranova, Canadá

Cada año, enormes bloques de hielo se desprenden de los glaciares de Groenlandia y comienzan un lento viaje hacia el Atlántico Norte. Una parte de ellos llega hasta la costa de Canadá, dando forma a uno de los fenómenos naturales más llamativos del hemisferio norte: la temporada de icebergs en la isla de Terranova.

El fenómeno se concentra en la llamada Iceberg Alley, un tramo costero donde localidades como St. John's, Twillingate y Bonavista se convierten en puntos privilegiados para la observación. La temporada suele extenderse entre abril y junio, cuando los icebergs alcanzan su mayor tamaño y variedad de formas, algunos superando varias decenas de metros de altura.

Terranoba icebergs Iceberg Alley, Terranova: un corredor natural donde los icebergs flotan frente a pueblos costeros del Atlántico Norte.

Más allá del impacto visual, la experiencia combina naturaleza y vida local. Desde la costa o a bordo de embarcaciones autorizadas, es posible observar estos gigantes de hielo flotando lentamente frente a pueblos pesqueros y acantilados, en un contraste poco habitual. En algunos casos, la presencia de fauna marina como ballenas y aves completa el escenario.

Por su carácter estacional y cambiante, la observación de icebergs requiere planificación y flexibilidad. Cada temporada es distinta y ningún iceberg es igual a otro, lo que convierte a este fenómeno en una experiencia irrepetible y en un cierre perfecto para un recorrido por algunos de los eventos naturales y astronómicos más impactantes de 2026.

Migración de ballenas en la Península Valdés

Cada año, la costa patagónica de Argentina se convierte en escenario de uno de los espectáculos naturales más impactantes del Atlántico Sur: la migración de ballenas francas australes. El fenómeno alcanza su punto más alto entre junio y diciembre, cuando estos cetáceos llegan a aguas protegidas para reproducirse y criar a sus ballenatos.

La Península Valdés es el principal punto de observación. Desde localidades como Puerto Madryn y Puerto Pirámides, es posible ver ballenas muy cerca de la costa, e incluso desde la playa en determinados momentos de la temporada. Los avistajes incluyen saltos, coletazos y desplazamientos lentos que se prolongan durante horas.

A diferencia de otros eventos naturales más fugaces, la migración de ballenas ofrece una ventana amplia y previsible, lo que permite planificar el viaje con mayor certeza. La experiencia se completa con salidas embarcadas reguladas, miradores costeros y un entorno natural protegido que refuerza la idea de observación responsable.

Noche polar en el norte de Noruega

En el extremo norte de Noruega, el invierno transforma por completo la relación entre el tiempo y la luz. Entre finales de noviembre y enero, ciudades ubicadas por encima del Círculo Polar Ártico, como Tromsø, atraviesan la llamada noche polar: un período en el que el sol no llega a salir por varias semanas.

Lejos de ser oscuridad absoluta, el fenómeno ofrece una experiencia visual única. Durante el día, el cielo se tiñe de tonos azules profundos y luces crepusculares permanentes, mientras que por la noche la actividad solar puede dar lugar a auroras boreales visibles desde áreas urbanas y naturales cercanas. Este contexto convierte a la región en uno de los destinos más singulares para experimentar el invierno ártico.

Vivir la noche polar implica adaptarse a otro ritmo: actividades al aire libre, observación del cielo, cultura local y una fuerte conexión con el entorno natural. En 2026, atravesar este período en el norte de Noruega será una forma distinta de entender el paso del tiempo y cerrar el año con una experiencia astronómica y geográfica fuera de lo común.

