La NASA está en alerta total por una emergencia médica en el espacio con un astronauta. De momento, ha pospuesto la caminata espacial prevista para este 8 de enero fuera de la Estación Espacial Internacional, pero, incluso, estaría evaluando el regreso anticipado de la tripulación. Los detalles.
ALERTA TOTAL
La NASA toma medidas de última hora por emergencia médica en el espacio: Qué pasó
La NASA decidió posponer una caminata espacial por la emergencia médica, y considera otras medidas más drásticas en la Estación Espacial Internacional.
NASA pospone caminata espacial y considera finalizar anticipadamente una misión
La NASA ha cambiado de planes de manera urgente por una emergencia médica en órbita. El comunicado oficial de la agencia espacial estadounidense indica: "La NASA pospone la caminata espacial del jueves 8 de enero fuera de la Estación Espacial Internacional".
"La agencia está monitoreando un problema de salud con un miembro de la tripulación que surgió el miércoles por la tarde a bordo del complejo orbital", agregan.
El organismo señaló que el incidente afectó a sólo un miembro de la tripulación aún no identificado y que se encuentra estable.
"Debido a la privacidad médica, no es apropiado que la NASA comparta más detalles sobre el miembro de la tripulación. La situación es estable. La NASA compartirá más detalles, incluyendo una nueva fecha para la caminata espacial, más adelante", aseguran.
Sin embargo, la NASA podría estar pensando en algo más que posponer el paseo espacial del 8 de enero ante el incipiente problema de salud. Podría tomar una medida más drástica.
De acuerdo con algunos informes de medio, la NASA evalúa poner fin de manera anticipada a una de sus misiones en la Estación Espacial Internacional y adelantar el regreso de los astronautas a casa por la urgencia médica.
Bloomberg apunta que la agencia espacial dijo el miércoles que podría interrumpir la misión Crew-11 y catalogó la medida como poco habitual.
En la misión Crew-11 de SpaceX participan astronautas de Estados Unidos, Japón y Rusia.
"Llevar acabo nuestra misiones de forma segura es nuestra máxima prioridad y estamos evaluando activamente todas las opciones", indicó la NASA en un comunicado.
¿Qué harían los astronautas en la caminata espacial?
Vale recordar que, los astronautas hacen caminatas espaciales por diversos motivos, como llevar adelante experimentos científicos, poner a prueba equipos, reparar satélites o sus propias naves espaciales.
Esta vez, los astronautas prestarían apoyo al ensamblaje, mantenimiento y mejoras de la estación espacial.
Específicamente, el jueves 8 de enero, los astronautas de la NASA Mike Fincke y Zena Cardman harían una caminata espacial para preparar el canal de energía de 2 A para la futura instalación de los paneles solares de despliegue de la Estación Espacial Internacional, según la NASA.
Esta caminata espacial sería histórica, ya que se convertiría en la décima caminata espacial de Mike Fincke, posicionándolo como el astronauta de la NASA con más caminatas espaciales.
También había una caminata espacial prevista para el jueves 15 de enero.
