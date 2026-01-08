La NASA toma medidas de última hora por emergencia médica en el espacio: Qué pasó

astronauta La primera caminata espacial de 2026 fue pospuesta por la NASA.

Sin embargo, la NASA podría estar pensando en algo más que posponer el paseo espacial del 8 de enero ante el incipiente problema de salud. Podría tomar una medida más drástica.

De acuerdo con algunos informes de medio, la NASA evalúa poner fin de manera anticipada a una de sus misiones en la Estación Espacial Internacional y adelantar el regreso de los astronautas a casa por la urgencia médica.

Bloomberg apunta que la agencia espacial dijo el miércoles que podría interrumpir la misión Crew-11 y catalogó la medida como poco habitual.

En la misión Crew-11 de SpaceX participan astronautas de Estados Unidos, Japón y Rusia.

"Llevar acabo nuestra misiones de forma segura es nuestra máxima prioridad y estamos evaluando activamente todas las opciones", indicó la NASA en un comunicado.

¿Qué harían los astronautas en la caminata espacial?

Vale recordar que, los astronautas hacen caminatas espaciales por diversos motivos, como llevar adelante experimentos científicos, poner a prueba equipos, reparar satélites o sus propias naves espaciales.

Esta vez, los astronautas prestarían apoyo al ensamblaje, mantenimiento y mejoras de la estación espacial.

Específicamente, el jueves 8 de enero, los astronautas de la NASA Mike Fincke y Zena Cardman harían una caminata espacial para preparar el canal de energía de 2 A para la futura instalación de los paneles solares de despliegue de la Estación Espacial Internacional, según la NASA.

Esta caminata espacial sería histórica, ya que se convertiría en la décima caminata espacial de Mike Fincke, posicionándolo como el astronauta de la NASA con más caminatas espaciales.

También había una caminata espacial prevista para el jueves 15 de enero.

