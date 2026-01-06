Cuándo hay luna llena en 2026 y por qué este año será anormal

Sin embargo, en 2026 habrá 13 lunas llenas, con dos en el mes de mayo, siendo la segunda conocida como luna azul.

"Normalmente, las lunas llenas ocurren cada 29 días, mientras que la mayoría de los meses en nuestro calendario duran 30 o 31 días, por lo que los meses y las fases lunares no se alinean exactamente, lo que resulta en una luna azul aproximadamente cada dos años y medio", apunta CNN.

Luna llena y superluna

Se conoce como luna llena a la fase en la que la luna parece estar más iluminada vista desde la Tierra.

"Esto es lo más cerca que podemos ver la iluminación del Sol sobre toda la cara diurna de la Luna (así que, técnicamente, esta sería la media luna real)", indica la NASA.

"La Luna está opuesta al Sol, vista desde la Tierra, revelando su cara diurna. La Luna llena sale al atardecer y se pone al amanecer", agrega.

La luna llena siempre atrapa la atención de todos, pero aún más, cuando se trata de una superluna. Algo que también ocurrirá este año.

Según la NASA, "una superluna ocurre cuando la órbita de la Luna está más cerca de la Tierra (perigeo) al mismo tiempo que hay una luna llena".

En este caso la luna se ve más brillante y más grande.

Después de la superluna de enero (que ya pasó), CNN detalla que, las próximas dos superlunas serán en noviembre y diciembre.

¿Cuándo hay luna llena en 2026?

Este es el calendario de luna llena 2026, según el Farmer's Almanac, para que no te pierdas de nada:

3 de enero: luna de lobo

1 de febrero: luna de nieve

3 de marzo: luna de gusano

1 de abril: luna rosa

1 de mayo: luna de flores

31 de mayo: luna azul

29 de junio: luna de fresa

29 de julio: luna de ciervo

28 de agosto: luna de esturión

26 de septiembre: luna de cosecha

26 de octubre: luna de cazador

24 de noviembre: luna de castor

23 de diciembre: luna fría

