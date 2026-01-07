Le ganó al algoritmo: subió un video de una chimenea a YouTube y ganó más de un millón de dólares

A diferencia de los videos cortos o altamente editados, este tipo de contenido maximiza dos variables centrales dentro de la plataforma: el tiempo de visualización y la cantidad de anuncios mostrados por usuario. Diez horas de reproducción permiten insertar múltiples cortes publicitarios, especialmente en cuentas que no utilizan YouTube Premium, lo que multiplica las impresiones sin necesidad de sumar nuevos contenidos.

Estimaciones citadas por distintos medios sitúan las ganancias del video entre 1 y 1,2 millones de dólares, aunque algunas proyecciones amplían ese rango según el CPM, es decir, el costo que pagan los anunciantes por cada mil reproducciones, y los picos de tráfico estacional que suele registrar el video en determinados momentos del año.

Embed - Fireplace 10 hours full HD

¿Quién se queda con la ganancia?

El caso también abrió debate. Desde 2023, YouTube exige a los canales tener al menos tres videos publicados para ingresar a su Programa de Socios. Sin embargo, esa norma no aplica de manera retroactiva: el video fue subido en 2016 y monetizado bajo reglas anteriores.

Por eso, no hay indicios de que la plataforma se haya quedado con los ingresos. Todo apunta a que el creador, cuya identidad sigue siendo anónima, continúa recibiendo beneficios por un trabajo realizado hace casi una década, sin constancia, sin comunidad activa y sin exposición personal.

En un contexto de sobreproducción y saturación digital, el caso de la chimenea de diez horas deja una conclusión incómoda para la industria: no siempre gana el contenido más complejo ni el más elaborado. A veces, lo más simple es también lo más efectivo, incluso cuando se trata de hacerle frente al algoritmo.

