UN ADELANTADO
Le ganó al algoritmo: subió un video de una chimenea a YouTube y ganó más de un millón de dólares
Dura diez horas y no tiene edición ni protagonista. Aun así, se convirtió en uno de los casos más extremos de ingreso pasivo y contenido evergreen en YouTube.
Titulado Fireplace 10 hours full HD, el video acumula más de 156 millones de visualizaciones y convirtió a su creador en un millonario sin subir prácticamente nada más que un único contenido de una longitud de 10 hrs. El canal, también llamado Fireplace 10 hours, no tiene comunidad activa ni producción constante, pero sí algo clave: tiempo de reproducción.
La historia, que explotó en diferentes portales y redes en todo el mundo, sirve como ejemplo de ingreso pasivo digital a gran escala, un fenómeno donde una única pieza “evergreen” sigue generando dinero años después de haber sido publicada.
El video que le ganó al algoritmo
El contenido es exactamente lo que promete el título: diez horas continuas de una chimenea en alta definición, con el sonido del fuego y la leña crepitando. Nada más. Y justamente ahí está la clave. El video funciona como fondo para cenas, reuniones familiares, estudio, descanso o incluso como “pantalla viva” para televisores, una utilidad concreta que no exige atención constante.
Esa funcionalidad práctica lo volvió especialmente popular durante fechas festivas y temporadas frías, lo que explica su tráfico sostenido año tras año. No depende de tendencias virales ni de novedades: siempre sirve. Y eso es lo que el algoritmo de YouTube termina premiando.
A diferencia de los videos cortos o altamente editados, este tipo de contenido maximiza dos variables centrales dentro de la plataforma: el tiempo de visualización y la cantidad de anuncios mostrados por usuario. Diez horas de reproducción permiten insertar múltiples cortes publicitarios, especialmente en cuentas que no utilizan YouTube Premium, lo que multiplica las impresiones sin necesidad de sumar nuevos contenidos.
Estimaciones citadas por distintos medios sitúan las ganancias del video entre 1 y 1,2 millones de dólares, aunque algunas proyecciones amplían ese rango según el CPM, es decir, el costo que pagan los anunciantes por cada mil reproducciones, y los picos de tráfico estacional que suele registrar el video en determinados momentos del año.
¿Quién se queda con la ganancia?
El caso también abrió debate. Desde 2023, YouTube exige a los canales tener al menos tres videos publicados para ingresar a su Programa de Socios. Sin embargo, esa norma no aplica de manera retroactiva: el video fue subido en 2016 y monetizado bajo reglas anteriores.
Por eso, no hay indicios de que la plataforma se haya quedado con los ingresos. Todo apunta a que el creador, cuya identidad sigue siendo anónima, continúa recibiendo beneficios por un trabajo realizado hace casi una década, sin constancia, sin comunidad activa y sin exposición personal.
En un contexto de sobreproducción y saturación digital, el caso de la chimenea de diez horas deja una conclusión incómoda para la industria: no siempre gana el contenido más complejo ni el más elaborado. A veces, lo más simple es también lo más efectivo, incluso cuando se trata de hacerle frente al algoritmo.
-------------------------
Más lecturas de Urgente24:
Nike gana la batalla cultural con Trump: el conjunto que usó Maduro dispara ventas y domina redes
Es viral: El anime que recrea la captura de Nicolás Maduro rompe Internet
La actriz porno Lily Phillips anunció su rebautismo y desató debate en redes
La miniserie de apenas 6 capítulos que te atrapa desde el comienzo