MrBeast cumple 26 años: ¿Cómo hizo su fortuna el youtuber más filántropo de Internet?

Para hacernos una mínima idea, el youtuber posee un acuerdo de pago por cada mil visitas, lo que aumenta el pago que recibe por YouTube. Poniéndolo en números, se calcula que Donaldson gana aproximadamente 40.000 dólares por día, lo que suma más de 15 millones de dólares al año en pagos de YouTube. De hecho, la revista Forbes estimó sus ganancias de 2021 en 54 millones de dólares sólo por la plataforma de videos, doblando al youtuber más rico del año anterior (Ryan Kaji, con 30 millones de dólares). Lo que contribuyó a alcanzar esa cantidad aquel año fue su video de "El juego del calamar", donde recreó el desafío de la popular serie coreana con personas reales, que obtuvo más de 4.500 millones de visitas en las primeras dos horas.

image.png El video que hizo disparar significativamente sus ingresos en 2021 fue su recreación de "El juego del calamar", aprovechando la enorme popularidad del drama coreano.

No hay duda de que el éxito de su modelo de negocio, donar dinero para ganar más dinero, impactó de manera positiva en muchísimas personas (pagó las cirugías de mil personas para que recuperaran la vista, donó millones para alimentar a familias necesitadas y regaló a ropa a refugios, entre otras). Pero quizá no hubieran funcionado sus estrategias si no hubiera documentado en video cada una de sus acciones solidarias; en otras palabras, sus ingresos salen de actos caritativos que no son del todo desinteresados.

En esta línea, algunos usuarios de Twitter consideraron que tiene un complejo de dios, e incluso, el medio ABC definió sus esfuerzos como "pornografía de la pobreza" y "caridad aleatoria de una estrella adinerada de Internet". Pero más allá de sus motivaciones, ya sean genuinas o estratégicas, una cosa es innegable: miles de personas se beneficiaron de la generosidad de MrBeast.

image.png Si bien MrBeast fue criticado en varias oportunidades por popularizarse con el dolor ajeno, lo cierto es que sus acciones le cambiaron la vida a muchas personas necesitadas.

No solo es un youtuber exitoso, sino también un filántropo dedicado que utilizó la plataforma para marcar la diferencia en el mundo. Con su creatividad, demostró que se pueden lograr grandes cosas cuando se tiene una mente innovadora y un corazón bondadoso.

