Al Pacino, el legendario actor de "El Padrino" y "Scarface", cumple 84 años

Más allá de la pantalla grande: Al Pacino en la TV

Pero Pacino no limitó su talento al cine, sino que incursionó con enorme éxito en la televisión, ganando premios Emmy y Globos de Oro por sus interpretaciones en series como "Ángeles en América" (2003), un drama sobre la epidemia del SIDA durante la década de 1980, y "You Don't Know Jack" (2010), en la que encarnó al controversial Jack Kevorkian, un médico que practicó la eutanasia con más de 130 pacientes. Además, volvió a los escenarios teatrales en numerosas ocasiones, donde siguió cosechando más reconocimientos por su trabajo sobre las tablas.