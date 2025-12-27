La hora de YouTube: Supera a Netflix y Disney+, lidera el streaming y ganó los Oscar

YouTube incorporó el programa Google's AdSense, generando más ingresos tanto para YouTube como para los creadores de contenidos aprobados.

Hasta 2016 su reproductor funcionaba con Adobe Flash, pero esta herramienta fue reemplazada por un reproductor basado en HTML5.

Los enlaces a videos de YouTube pueden ser también insertados en blogs y sitios electrónicos personales usando API o incrustando cierto código HTML.

Al igual que otras empresas tecnológicas que operan en Hollywood (Los Angeles, California, USA), tal como Apple, Amazon y Netflix, YouTube intenta obtener los derechos de televisación de deportes y otros eventos en vivo que aún atraen a grandes audiencias en la televisión tradicional.

YouTube ha conseguido los derechos de los partidos de fútbol americano de la NFL y transmitió el primer partido de la NFL de esta temporada de forma gratuita, en vivo desde Brasil.

En diciembre, YouTube ganó los derechos de otro evento que, al menos en el pasado, convocó a grandes audiencias televisivas. A partir de 2029, YouTube comenzará a transmitir en exclusiva los premios Óscar, poniendo fin a una relación de 50 años entre la cadena ABC y la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas.

Entrega de los Premios Oscar 2021. YouTube le arrebató a ABC (Disney) el contrato para transmisión de los Oscar. Será desde 2029.

Los Oscar, un desafío

Christopher Grimes en Financial Times: "El objetivo de los Oscar por YouTube es atraer a una audiencia global y brindar una plataforma para que sus creadores más populares entrevisten a las estrellas en la alfombra roja."

La audiencia de la entrega de los premios Oscar alcanzó un máximo de 57 millones en 1998, cuando Titanic arrasó en los premios, y alcanzó tan solo 19,7 millones en 2025.

“Tendremos creadores que atraerán a personas que de otro modo no habrían visto los Oscar”, prometió Tara Walpert Levy, vicepresidenta de YouTube para las Américas, a Financial Times.

“Una de las razones por la que la NFL firmó un acuerdo con YouTube fue que buscaban un público más joven y diverso. Esperemos que ese éxito se repita con los Oscar”.

YouTube, al igual que Netflix antes, intenta abrirse camino en Hollywood.

A mediados de 2025, YouTube respaldó campañas de sus creadores que aspiraban a ganar los premios Emmy, el máximo galardón de la televisión estadounidense.

Ninguno ganó, pero fue una declaración de intenciones de YouTube en Hollywood.

youtube creadores Steve Chen, Chad Hurley y Jawed Karim, creadores de YouTube.

YouTube vs. Disney

El conflicto sobre cuánto paga YouTube por ofrecer contenido en su servicio de televisión por suscripción es similar a las batallas de distribución que las compañías de medios libraron durante décadas con los grupos de cable.

La pelea entre YouTube y Disney fue la más polémica: la programación deportiva de ESPN estuvo suspendida durante 15 días antes de que se llegara a un nuevo acuerdo.

En YouTube, 20 millones de videos nuevos compiten por la atención cada día. Los creadores de YouTube crean un video, lo suben y solo reciben una remuneración si el público lo ve.

Aquí viene una polémica:

Netflix revolucionó Hollywood al pagar a los talentos por adelantado en lugar del modelo anterior, que permitía a actores y productores recibir pagos de participación en las ganancias, vinculados al éxito de su trabajo.

El modelo de YouTube consiste en que si la audiencia visita el canal en grandes cantidades, los anunciantes los siguen, y YouTube les paga el 55% de esos ingresos. Netflix paga por sus programas y YouTube ofrece a los creadores las herramientas, la plataforma, el algoritmo y la monetización: no es lo mismo.

En septiembre, YouTube anunció haber pagado más de US$ 100.000 millones a creadores, artistas y grupos de medios desde 2021. En el último trimestre, los ingresos por publicidad de YouTube aumentaron 15%, alcanzando los US$ 10.300 millones.

Embed

El número de canales de YouTube que generaron ingresos superiores a US$ 100.000 gracias a los televisores conectados aumentó 45% con respecto al año anterior.

El mayor ganador en YouTube es Mr. Beast (nombre real: Jimmy Donaldson), cuyas acrobacias y concursos le han reportado ganancias de US$ 85 millones, según Forbes.

El canal de YouTube de Donaldson cuenta con 455 millones de suscriptores que lo sintonizan para ver videos como 'El Juego del Calamar en la Vida Real', valorado en US$ 456.000, que ha sido visto 892 millones de veces.

La buena noticia es que el mercado está creciendo: la torta de los creadores alcanzaría los US$ 37.000 millones anuales, +26%, según Interactive Advertising Bureau. Y crecería +18% en 2026.

---------------------------

Más contenidos en Urgente24

Alerta sanitaria en Carrefour: Detectan alimentos vencidos en dos sucursales

La fenomenal miniserie de 10 episodios que vas a terminar en un día

El 2025 fue de los F-16: Qué esperar para el 2026 de las Fuerzas Armadas

Tapia en shock: Renunció a la Selección Argentina a seis meses del Mundial

Yanina Latorre termina el año con otro papelón: La desmentida que la arruinó