Gustavo Scaglione, quien asumió hace poco el control de Telefe, habría vivido recientemente un delicado episodio con su salud. El empresario habría sido internado de manera urgente luego de haber sufrido un shock anafiláctico por, aparentemente, picadura de avispa, mientras estaba en Uruguay.
MOMENTO DE TERROR
Así le salvaron la vida a Gustavo Scaglione, nuevo dueño de Telefe: Qué le pasó
El nuevo dueño de Telefe, Gustavo Scaglione, estuvo internado por una emergencia médica "potencialmente mortal". Todo al respecto.
También conocido como anafilaxia, MedlinePlus, indica que el shock anafiláctico es "un tipo de reacción alérgica potencialmente mortal" cuando no se trata de manera oportuna.
La anafilaxia puede ocurrir como respuesta a cualquier alérgeno. Las causas comunes incluyen: alergias a medicamentos, alimentos, picaduras o mordeduras de insectos.
Sin tratamiento rápido, los expertos advierten que, la anafilaxis puede resultar en: obstrucción de las vías aéreas, paro cardíaco, paro respiratorio, shock y muerte.
¿Qué le pasó al nuevo dueño de Telefe, Gustavo Scaglione?
Acerca de lo ocurrido, el médico Leonardo Falcao, quien dijo haber atendido inicialmente al empresario, relató el delicado momento que vivió Scaglione, en diálogo con la radio local FM Gente, según informes de medios.
“Vino en la camioneta desmayado, con la presión bajísima, en menos de 7, y en pre-paro”, explicó.
Frente a esa situación, el médico contó que el equipo de profesionales de salud actuó de inmediato y derivaron al empresario rápidamente al área de reanimación. Ahí aplicaron el protocolo internacional para casos de shock anafiláctico.
Esto fue clave para salvarle la vida el empresario de 64 años y evitar consecuencias más graves.
“Enseguida lo llevamos a la zona de rehabilitación de la policlínica y, tras seguir todas las pautas internacionales del shock anafiláctico, logramos de a poco ir estabilizándolo”, detalló.
Luego, Scaglione fue trasladado en ambulancia al Sanatorio Mautone.
Afortunadamente, la evolución del estado de salud de Scaglione ha sido positiva y, según el médico, horas después de su internación, Scaglione recibió el alta y regresó a la policlínica para agradecer la atención.
“El paciente ya está bien; hoy vino a agradecernos. En general, eso no suele pasar, los pacientes no vuelven al otro día para agradecer la atención”, contó Falcao.
Síntomas de shock anafiláctico
A propósito del fuerte episodio vivido por el nuevo dueño de Telefe, aquí están los síntomas de un shock anafiláctico, según MedlinePlus, que se desarrollan en cuestión de minutos:
- Dolor abdominal
- Sentirse ansioso
- Molestia u opresión en el pecho
- Diarrea
- Dificultad para respirar, tos, sibilancias o ruidos respiratorios agudos
- Dificultad para tragar
- Mareo o vértigo
- Urticaria, picazón, enrojecimiento de la piel
- Congestión nasal
- Náuseas y vómitos
- Palpitaciones
- Mala articulación del lenguaje
- Hinchazón de cara, ojos y lengua
- Pérdida del conocimiento
