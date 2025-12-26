Así le salvaron la vida a Gustavo Scaglione, nuevo dueño de Telefe: Qué le pasó

“Vino en la camioneta desmayado, con la presión bajísima, en menos de 7, y en pre-paro”, explicó.

Frente a esa situación, el médico contó que el equipo de profesionales de salud actuó de inmediato y derivaron al empresario rápidamente al área de reanimación. Ahí aplicaron el protocolo internacional para casos de shock anafiláctico.

Esto fue clave para salvarle la vida el empresario de 64 años y evitar consecuencias más graves.

“Enseguida lo llevamos a la zona de rehabilitación de la policlínica y, tras seguir todas las pautas internacionales del shock anafiláctico, logramos de a poco ir estabilizándolo”, detalló.

Luego, Scaglione fue trasladado en ambulancia al Sanatorio Mautone.

Afortunadamente, la evolución del estado de salud de Scaglione ha sido positiva y, según el médico, horas después de su internación, Scaglione recibió el alta y regresó a la policlínica para agradecer la atención.

“El paciente ya está bien; hoy vino a agradecernos. En general, eso no suele pasar, los pacientes no vuelven al otro día para agradecer la atención”, contó Falcao.

Síntomas de shock anafiláctico

A propósito del fuerte episodio vivido por el nuevo dueño de Telefe, aquí están los síntomas de un shock anafiláctico, según MedlinePlus, que se desarrollan en cuestión de minutos:

Dolor abdominal

Sentirse ansioso

Molestia u opresión en el pecho

Diarrea

Dificultad para respirar, tos, sibilancias o ruidos respiratorios agudos

Dificultad para tragar

Mareo o vértigo

Urticaria, picazón, enrojecimiento de la piel

Congestión nasal

Náuseas y vómitos

Palpitaciones

Mala articulación del lenguaje

Hinchazón de cara, ojos y lengua

Pérdida del conocimiento

