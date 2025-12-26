El outlet de Buenos Aires con ropa importada a precios muy bajos

El outlet abre de lunes a sábados de 10 a 20 horas y tiene cuotas sin interés, con lo cual es ideal para hacer una buena compra de básicos o prendas a reponer. Además de las marcas nombradas también está Bershka, Pepe Jeans, Pull&Bear, New Balance y muchas más. Hay zapatillas a $22.000, indumentaria desde $12.000 y lo mejor de todo es que no tienen fallas sino que son de temporadas anteriores. Podés encontrar básicos que sin duda te salvan.