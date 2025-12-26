Comprar ropa en outlet se volvió moneda corriente y en Buenos Aires hay muchos con precios increíbles y descuentos que no vas a poder creer. Estos locales tienen ropa importada de gran calidad pero con valores que harán que tu bolsillo no sufra.
El outlet de Buenos Aires con ropa importada a precios muy bajos
Un outlet de Buenos Aires tiene ropa importada de marcas muy buenas a precios que no vas a poder creer.
Si querés tener ropa de marca y buena calidad pero sin gastar de más, este outlet es el ideal para que compres indumentaria para toda la familia. Hay muchas marcas de afuera que son muy buscadas a la hora de viajar pero que también se consiguen en Buenos Aires.
El outlet de Buenos Aires que causa furor
En este outlet vas a poder encontrar marcas como GAP, H&M, Banana Republic, Forever 21, Massimo Dutti y muchas otras. El grupo Inditex (Zara, Mango, Massimo Dutti) es muy codiciado y sin duda tienen una muy buena relación calidad-precio.
Este lugar se llama Premium Market Outlet y queda ubicado en Belgrano, con 350 metros cuadrados llenos de indumentaria y dos pisos con ropa tanto de hombre como de mujer. También hay opciones para niños a precios irreales.
El outlet abre de lunes a sábados de 10 a 20 horas y tiene cuotas sin interés, con lo cual es ideal para hacer una buena compra de básicos o prendas a reponer. Además de las marcas nombradas también está Bershka, Pepe Jeans, Pull&Bear, New Balance y muchas más. Hay zapatillas a $22.000, indumentaria desde $12.000 y lo mejor de todo es que no tienen fallas sino que son de temporadas anteriores. Podés encontrar básicos que sin duda te salvan.
