La Guardia Costera de Estados Unidos ha estado persiguiendo durante más de cinco días al petrolero "Bella 1", vinculado a Irán y sancionado por Washington por presuntamente enviar petróleo de Venezuela a organizaciones terroristas. El barco se encuentra surcando las aguas del Atlántico y su tripulación se niega a ser abordada por las fuerzas estadounidenses.
PERSIGUIENDO AL ENEMIGO
Guardia Costera de USA detrás del petrolero iraní "Bella 1" con crudo de Venezuela
La Guardia Costera de Estados Unidos lleva más de cinco días persiguiendo al sancionado petrolero Bella 1, vinculado al régimen de Irán y el cual trasporta crudo de Venezuela.
El Bella 1, propiedad de Louis Marine Shipholding Enterprises, con sede en Turquía, ha estado siendo asediado desde el 21 de diciembre por el Comando Sur de los Estados Unidos, fecha en la que se acercó a las costas de Venezuela. Allí, el presidente estadounidense Donald Trump lleva a cabo su ofensiva contra el régimen de Maduro en el marco del Operativo Lanza Sur, bajo el supuesto objetivo de combatir el flujo de narcotráfico en aguas internacionales del Caribe y el Pacífico Oriental.
En las últimas dos semanas, Washington incautó el petrolero Skipper y confiscó el crudo venezolano que transportaba, al igual que lo hizo con el Centuries, vinculado a China y bajo bandera falsa panameña, que trasladaba crudo venezolano con destino a Pekín.
Al menos tres petroleros sancionados y bajo bandera falsa, que transportaban crudo venezolano, han sido incautados y su crudo confiscado por Estados Unidos, lo que ha elevado la tensión geopolítica y empujado el alza de los precios del crudo durante el 21 de diciembre.
En el contexto de estas operaciones se ha traducido en un aumento moderado de los precios del petróleo. Los futuros del crudo Brent y del West Texas Intermediate (WTI) mostraron la semana pasada alzas luego de varias semanas de pérdidas, impulsados por las preocupaciones sobre posibles interrupciones del suministro ante el acoso a los buques vinculados a Venezuela.
El WTI cotizó a US$ 58 el barril, un aumento de 2,6% en el día. Mientras que el mercado futuro de Brent llegó a US$ 62,05, también una suba de 2,6%.
En medio de este panorama, Donald Trump afirmó que Estados Unidos se quedará con el petróleo y los buques incautados en el Caribe, cuando fue consultado por un reportero. Por su parte, el mandatario venezolano, Nicolás Maduro, a quien el Departamento de Estado estadounidense designó como líder de una asociación narcoterrorista, aseguró que "con Chevron se cumple a rajatabla el contrato", en relación al acuerdo que su gobierno tiene con la empresa estadounidense y que es posible gracias a una excepción de sanciones por parte de Washington.
No así con la petrolera estatal venezolana PDVSA, sancionada por EE. UU., que comenzó a desviar crudo a buques tanqueros y sigue enviándolos a sus compradores a través de 'flotas fantasma' o embarcaciones bajo banderas falsas.
Operación en marcha contra el cuarto petrolero bajo la mira de Estados Unidos
Según la agencia de noticias The Wall Street Journal, las fuerzas estadounidenses que persiguen al petrolero Bella 1, vinculado a Irán y que transporta crudo venezolano, están reuniendo un Equipo de Respuesta Especial Marítima y otras fuerzas para abordar por la fuerza esta embarcación sancionada, que está bajo una orden judicial de incautación.
Funcionarios estadounidenses revelaron al medio que un barco de la Guardia Costera, al acercarse a media milla (0, 80 kilómetros = 800 metros) del petrolero sancionado, se dio cuenta de que necesitarían refuerzos para poder abordarlo e incautarlo.
En ese sentido, no habría prisa para llevar a cabo la operación de redada contra el Bella 1, un buque de navegación lenta que no puede escapar de las fuerzas estadounidenses que monitorean y siguen su trayectoria, según informaron funcionarios estadounidenses. Esto ha dado tiempo a Estados Unidos para desplegar las unidades adecuadas, aunque ello haya tomado varios días.
Al respecto, el contralmirante retirado William Baumgartner, ex fiscal general de la Guardia Costera, dijo que es probable que traigan a un capitán calificado para pilotear un barco de tan gran tamaño (aproximadamente tres campos de fútbol de largo y casi 20 pisos de alto) para poder maniobrar el Bella 1 luego de ser incautado.
El Bella 1 ha estado eludiendo el bloqueo estadounidense contra los buques sancionados que entran y salen de Venezuela. De esta manera, la administración de Donald Trump intenta, con el bloqueo de la exportación de crudo venezolano, asfixiar económicamente al régimen de Nicolás Maduro, al que acusa de ser financiado por el Cártel de los Soles y el Tren de Aragua, dos bandas narcocriminales.
El petrolero, vinculado a Irán y que transporta crudo venezolano, fue sancionado hace algún tiempo por presuntamente enviar petróleo a organizaciones terroristas designadas por Estados Unidos. El domingo pasado, el Bella 1 se negó a ser abordado por la Guardia Costera estadounidense, dio media vuelta y se alejó a toda velocidad de Venezuela.
Ahora, tras más de cinco días de persecución la Guardia Costera y el ejército estadounidense están reuniendo más efectivos y armas para poder abordar el petrolero por la fuerza, según informaron las autoridades estadounidenses. Entre las unidades que están desplegando en la zona se encuentra un Equipo de Respuesta Especial Marítima, una fuerza de élite entrenada para abordar buques hostiles, indicaron las autoridades.
Estados Unidos lo ha sancionado por presuntamente transportar petróleo iraní del mercado negro a organizaciones terroristas chiitas afines a Teherán, como la milicia libanesa Hezbolá y los hutíes de Yemen, rebeldes asaltan embarcaciones en el Mar Rojo. El Departamento del Tesoro estadounidense afirma que el Bella 1 tiene vínculos con la Fuerza Quds, el brazo exterior del Cuerpo de la Guardia Revolucionaria Islámica de Irán.
"Probablemente reciben órdenes de algún lugar", dijo el contralmirante retirado William Baumgartner, ex fiscal general de la Guardia Costera, sobre el comportamiento inusual de la tripulación del barco Bella 1. "Estos barcos son propiedad de personas muy mal intencionadas que intentan lucrarse de una manera específica", agrega.
La actual persecución del petrolero Bella 1 se enmarca en un contexto signado por el bloqueo estadounidense a todos los petroleros que "entren y salgan de Venezuela", y en medio de los rumores de una inminente intervención estadounidense en Venezuela, mientras se lleva a cabo un despliegue militar de EE. UU. en el Caribe.
Al menos seis aerolíneas internacionales extendieron la suspensión de vuelos a Venezuela, en medio del cierre del espacio aéreo ordenado por Estados Unidos, cuyo presidente, Donald Trump, continúa en pie de guerra con su homólogo venezolano, Nicolás Maduro, a quien acusa abiertamente de ser el cabecilla del narcoterrorismo que Caracas exporta al mundo. En este panorama, ocho aviones militares de Washington fueron detectados por radar cerca de las costas de Caracas durante las últimas semanas.
