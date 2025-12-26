Navidad: Libertarios celebran repunte de las ventas pero para los comerciantes fue "igual o peor"

image

Para los comerciantes fue “igual o peor” que en 2024

Según la entidad empresaria, esta Navidad "se caracterizó por una alta implementación de acciones comerciales, alcanzando al 89,3% de los establecimientos".

"No obstante, el consumo reflejó una marcada austeridad y dependencia del crédito debido al nivel de endeudamiento y la retracción del poder adquisitivo de los hogares", alertó la entidad.

El relevamiento de CAME -realizado entre el martes 23 y el miércoles 24 de diciembre- constató que "Para el 32,7% de los comerciantes, las ventas fueron mejor o mucho mejor de lo esperado, mientras que el 21,4% señaló que fueron peor o mucho peor. En tanto, el 45,9% opinó que fueron iguales a lo que suponían".

En tanto, la Cámara informó que el 40,9% de los consultados manifestó que las ventas “sumaron, pero no cambiaron el panorama” y el 31,1% de los comercios señaló que “tuvieron un impacto moderado en las ventas mensuales”, mientras que un 21,9% de la muestra consideró que “fueron claves para impulsar las ventas del mes”. El 6,1% restante indicó que no tuvieron impacto en el desempeño del periodo.

