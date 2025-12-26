El Gobierno de Javier Milei puede mostrar un repunte en el consumo por las ventas de Navidad superior al 1,3% porque el mundo libertario plantea que el informe de CAME no tienen en cuenta a las compras en plataformas. Pero la cuestión es la dinámica doméstica y rubros como juguetería que tuvieron fuertes bajas.
INFORME DE CAME
Navidad: Libertarios celebran repunte de las ventas pero para los comerciantes fue "igual o peor"
Según la Came, las ventas minoristas subieron 1,3% en Navidad. Ayudaron las promociones bancarias y las cuotas. Pero cayó mucho el rubro juguetes.
Tímido crecimiento de las ventas
Según la Confederación de la Mediana Empresa (CAME), las ventas navideñas en comercios minoristas pymes crecieron 1,3% interanual a precios constantes. Se trata de un tímido crecimiento con respecto a 2024 con un presupuesto más acotado donde ayudaron las promociones bancarias y la compra en cuotas.
Según los datos que recabó la CAME, 9 de cada 10 comercios ofrecieron facilidades en la compra de artículos por Navidad.
El ticket promedio de compra fue de $36.266, con una brecha marcada entre los rubros de lujo o necesidad duradera, como calzado ($60.041) y sectores de consumo más masivo, como las librerías ($34.484).
De los 6 grandes rubros relevados: crecieron Perfumería (+27,8), Calzado y marroquinería (+3,3%) e Indumentaria (+1,3%); y cayeron Librería (-1,4%), Equipos de audio y video, celulares y accesorios (-4%) y Juguetería (-6,6%), este último evidenció un gran derrumbe.
Para los comerciantes fue “igual o peor” que en 2024
Según la entidad empresaria, esta Navidad "se caracterizó por una alta implementación de acciones comerciales, alcanzando al 89,3% de los establecimientos".
"No obstante, el consumo reflejó una marcada austeridad y dependencia del crédito debido al nivel de endeudamiento y la retracción del poder adquisitivo de los hogares", alertó la entidad.
El relevamiento de CAME -realizado entre el martes 23 y el miércoles 24 de diciembre- constató que "Para el 32,7% de los comerciantes, las ventas fueron mejor o mucho mejor de lo esperado, mientras que el 21,4% señaló que fueron peor o mucho peor. En tanto, el 45,9% opinó que fueron iguales a lo que suponían".
En tanto, la Cámara informó que el 40,9% de los consultados manifestó que las ventas “sumaron, pero no cambiaron el panorama” y el 31,1% de los comercios señaló que “tuvieron un impacto moderado en las ventas mensuales”, mientras que un 21,9% de la muestra consideró que “fueron claves para impulsar las ventas del mes”. El 6,1% restante indicó que no tuvieron impacto en el desempeño del periodo.
