Estados Unidos lanza ataque de "Navidad" contra El / ISIS en Nigeria en defensa de los católicos

Gobierno de Nigeria aprobó ataques de USA contra El / ISIS ante la masacre de cristianos

Este jueves 25 de noviembre, en vísperas de Navidad, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, y su Ejército confirmaron una serie de ataques aéreos contra militantes del autodenominado Estado Islámico (ISIS) en el noroeste de Nigeria, tras recibir la autorización del gobierno nigeriano.

El mandatario estadounidense lo anunció a través de redes sociales, amenazando con detener toda ayuda y asistencia al país si se "continúa permitiendo el asesinato de cristianos".

image

En declaraciones a The Wall Street Journal, un funcionario del Departamento de Defensa señaló que el gobierno nigeriano aprobó los ataques del día de Navidad y colaboró con Estados Unidos para llevarlos a cabo.

"El presidente fue claro el mes pasado: el asesinato de cristianos inocentes en Nigeria (y en otros lugares) debe terminar", publicó el secretario de Defensa, Pete Hegseth, en X, tras el anuncio de Trump.

Por su parte, el Comando África de Estados Unidos, que llevó a cabo el ataque, informó que los objetivos eran militantes "en campamentos conocidos de ISIS en Nigeria", y que se usó información de inteligencia compartida por las fuerzas estadounidenses y nigerianas.

En Nigeria los Boko Haram matan familias enteras y esclavizan sexualmente

Nigeria tiene una población de 237 millones de personas, cuya mayoría profesa el islam. Aproximadamente el 50-55% de la población nigeriana es musulmana sunita, aunque también existe una minoría chiita, que ha crecido en los últimos años, especialmente debido a la financiación del régimen de Irán. Esta comunidad chiita ha estado involucrada en un conflicto armado.

Recientemente, la violencia contra los cristianos se ha intensificado, sobre todo en el norte de Nigeria, a medida que los extremistas islámicos de Boko Haram intensifican su insurgencia contra el gobierno laico del país con el objetivo de establecer un califato y expandir su influencia en la región.

image Trump y el presidente de Nigeria priorizan la lucha antiterrorista | GENTILEZA EFE

Según cifras oficiales de Amnistía Internacional, más de 1.400 escolares en Nigeria han sido raptados y al menos 317 (sumados los de ahora) permanecen aún en cautiverio de grupos armados, responsables de las mayorías de las desapariciones forzadas locales.

Muchas de las niñas raptadas terminan siendo esclavas sexuales de los grupos armados yihadistas como del Boko Haram, que las obligan a vestirse con hiyab y realizar labores domésticos, mientras los niños reclutados terminan contra su voluntad siendo guerrilleros o asesinados.

Al respecto, Nigo, una niña de 14 años procedente de Damasak, que estuvo 45 días secuestrada por los Boko Haram, relató el año pasado su calvario en cautiverio ante un grupo de voluntarios Fondo de Población de la ONU (UNFPA).

image

"Nos contaban que habían matado a nuestros padres por no ser creyentes. Nos decían que éramos sus esclavas y que nos harían lo que quisieran", dijo la niña Nigo. Un día, los insurgentes reunieron a las niñas y anunciaron que, desde aquel día, todas estaban casadas, según su relato.

"Tenía miedo, mucho miedo, porque sabía que iba a comenzar una nueva vida para mí", afirmó. La sobreviviente nigeriana, de 14 años, quien logró escaparse de las garras de los Boko Haram, dijo que en cautiverio fue violada todas las noches por un hombre que tenía la edad de su padre. "Ni siquiera sé su nombre", aseguró.

"No me hablaba. Solo lo veía por las noches, cuando venía a acostarse conmigo", rememoró Nigo, en diálogo con los voluntarios del Fondo de Población de la ONU (UNFPA).

Ante este escenario de guerra civil en Nigeria, donde las células yihadistas están diezmando a familias enteras de cristianos, los republicanos, con su fe en Cristo, han estado clamando a Trump para que tome medidas contra el "genocidio cristiano" en Nigeria, incluso pidiendo que se restablezca la designación de Nigeria como 'país de particular preocupación', lo cual Trump hizo el mes pasado.

El mes pasado, Trump declaró que había ordenado al Pentágono comenzar a planificar una posible acción militar en Nigeria. Además, el Departamento de Estado anunció que restringiría las visas para los nigerianos y sus familiares involucrados en masacres y violencia contra los cristianos en el país africano.

Sin embargo, Boko Haram y las células chiitas extremistas no solo están atacando a las comunidades cristianas de Nigeria. De hecho, este jueves (25/12/25), al menos siete fieles musulmanes murieron y otros 35 resultaron heridos cuando un presunto atacante suicida detonó un explosivo dentro de una mezquita en Maiduguri, la capital del estado de Borno, durante las oraciones de la tarde, según informó la policía del país.

De acuerdo con el grupo estadounidense de monitoreo de crisis ACLED, se ha determinado que, de los 1.923 ataques documentados contra civiles en Nigeria este año, solo 50 estuvieron dirigidos a cristianos. Además, no hay datos que respalden la afirmación de grupos de la derecha estadounidense de que 100.000 cristianos han sido asesinados desde 2009.

