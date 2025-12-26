Córdoba acelera el fin de los trapitos y limpiavidrios

CÓRDOBA. La Legislatura de Córdoba tratará este viernes (26/12) un tema de seguridad que cruza a varias de las grandes ciudades del país. Se trata del fenómeno de los trapitos o naranjitas y limpiavidrios que ocupan espacios públicos en busca de dinero “ofreciendo” sus servicios a los dueños de vehículos que forman parte del tránsito urbano.
El proyecto, impulsado por el Gobierno provincial, busca la prohibición definitiva de ambas actividades por fuera del control del ámbito municipal, nivel estatal encargado de tarifar el estacionamiento público y cualquier otra actividad que se pueda realizar en la calle. Actualmente, tanto los trapitos como los limpiavidrios no están prohibidos específicamente por la ley, aunque sí chocan con derechos vigentes de los conductores.
En ese sentido, el Ministerio de Seguridad de Córdoba encabezado por Juan Pablo Quinteros habría sido el impulsor de la potencial medida. Esto último a raíz de una repetida demanda de la ciudadanía cordobesa para terminar con los aprietes y amedrentamientos que se producen en distintos contextos, en especial en el caso de los “naranjitas” que en muchos casos piden cuantiosas sumas de dinero para garantizar la seguridad de los vehículos que permanecen estacionados en la vía pública.
Desde hace meses, la política de seguridad del Gobierno provincial se orientó a desincentivar la actividad, que en muchos casos representan una salida gris para personas vulnerables económicamente. Con operativos especiales en eventos masivos, las fuerzas de seguridad cordobesas intentaron garantizar la libertad de estacionamiento en zonas no tarifadas.
Según Quinteros, la regulación de ambas situaciones es “una demanda de la sociedad”. El funcionario aseguró que la Policía de Córdoba realizó más de 300 arrestos en lo que va del año por denuncias de amenazas ejecutadas por personas reconocidas como “cuidacoches” en distintos puntos de la provincia.
Para el funcionario, darle un marco normativo a la situación generará un desincentivo al ejercicio de ambas actividades por vías violentas. Dichos cambios serán incluidos en el Código de Convivencia de la provincia, aplicado por la Policía de Córdoba.
Va a haber arrestos, multas y servicio comunitario como sanciones. Esto no es criminalizar la pobreza sino poner orden en la vía pública, indicó Quinteros. Según cifras oficiales, poco más de 300 personas forman parte de los registros municipales en Córdoba para el cobro de tarifas por estacionamiento en la vía pública.
Tan solo en la capital provincial, el Ministerio de Seguridad tiene identificadas varias “zonas rojas” donde se ejerce el cobro por estacionamiento sin permiso. Estas áreas se concentran especialmente en corredores comerciales ubicados en la zona norte y sur, además de lugares aledaños a edificios públicos y centros médicos.
A ellos, se añaden zonas eventuales por eventos masivos, donde se llegan a recolectar hasta 30.000 pesos por vehículo. En las calles, las exigencias de pago van desde lo voluntario hasta los 15.000 pesos.
