Córdoba acelera el fin de los trapitos y limpiavidrios

Esto es un uso indebido del espacio público con la finalidad de cobrar por un servicio que nadie pide. Van a quedar habilitadas únicamente las personas reconocidas por los municipios, que son las autoridades de aplicación. En el caso de los limpiavidrios, la situación resulta también violenta porque muchas veces avanzan en contra de la voluntad de los conductores, señaló Quinteros en diálogo con La Voz.

Para el funcionario, darle un marco normativo a la situación generará un desincentivo al ejercicio de ambas actividades por vías violentas. Dichos cambios serán incluidos en el Código de Convivencia de la provincia, aplicado por la Policía de Córdoba.

Va a haber arrestos, multas y servicio comunitario como sanciones. Esto no es criminalizar la pobreza sino poner orden en la vía pública, indicó Quinteros. Según cifras oficiales, poco más de 300 personas forman parte de los registros municipales en Córdoba para el cobro de tarifas por estacionamiento en la vía pública.

Policía de Córdoba 6PP.jpg La Policía irá en contra de ambas actividades.

Las tarifas

Tan solo en la capital provincial, el Ministerio de Seguridad tiene identificadas varias “zonas rojas” donde se ejerce el cobro por estacionamiento sin permiso. Estas áreas se concentran especialmente en corredores comerciales ubicados en la zona norte y sur, además de lugares aledaños a edificios públicos y centros médicos.

Ver posteo en X:

Juan Pablo Quinteros XP

A ellos, se añaden zonas eventuales por eventos masivos, donde se llegan a recolectar hasta 30.000 pesos por vehículo. En las calles, las exigencias de pago van desde lo voluntario hasta los 15.000 pesos.

