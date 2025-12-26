ROSARIO. La ministra de Seguridad de la Nación, Alejandra Monteoliva, arribó a la ciudad de manera sorpresiva para compartir una cena de Nochebuena en el Comando Unificado del Plan Bandera junto al personal de las fuerzas de seguridad. Sin embargo, Papá Noel dejó otro homicidio.
NAVIDAD SANGRIENTA
Poco control: El poder de Alejandra Monteoliva quedó bajo la lupa
La ministra de Seguridad, Alejandra Monteoliva, eligió Rosario para acompañar a las fuerzas federales en Nochebuena. Horas después, la ciudad sumó un homicidio.
Sorpresa de Alejandra Monteoliva
La propia funcionaria, quien llegó a suelo rosarino sin previo aviso, se mostró por medio de fotos y videos a través de sus redes sociales. Sobre ese marco, Monteoliva precisó que luego de la comida programada recorrió algunos barrios.
Además, mostró un video del momento donde envía un saludo desde la sala del Comando Unificado a aquellos agentes que estaban cumpliendo tareas de patrullaje en la noche del 24 de diciembre.
"Un saludo muy especial a todas las fuerzas desplegadas en el operativo Plan Bandera. Aprovecho para mandarles el saludo del señor Presidente, el agradecimiento y los mejores deseos para ustedes y para sus familias, todas las bendiciones. Quiero agradecerles el compromiso con el que trabajan cada día", expresó.
Monteoliva estuvo acompañada por el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto; el rosarino Germán Pugnaloni, recientemente designado Director de Normativa y Enlace Judicial; y el comandante Claudio Brilloni, jefe de Gendarmería Nacional y que fuera ministro de Seguridad de la provincia en la etapa final del gobierno de Omar Perotti.
Navidad bajo sangre
Lo que parecía ser una 'buena' noticia terminó de la peor manera ya que la presencia de la ministra no funcionó.
La ciudad volvió a registrar un hecho de violencia extrema durante la madrugada de este jueves 25 de diciembre, jornada marcada por los festejos de Navidad. Un joven de 25 años fue hallado gravemente herido en la vía pública y murió poco después de ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).
El episodio ocurrió alrededor de las 5.30 en la zona noroeste de la ciudad, en inmediaciones de México y pasaje Nazca. Vecinos del sector encontraron a un hombre tendido en la calle y dieron aviso inmediato a la policía.
Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el joven presentaba signos de haber ingerido alcohol, manifestaba un fuerte dolor en la zona lumbar y respondía de manera incoherente a las preguntas. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado de urgencia al Heca, donde falleció minutos después.
Gracias a que llevaba su documento de identidad, la víctima fue identificada como Milton Lucas Lobos, de 25 años.
En el lugar del hallazgo, el personal policial secuestró una vaina servida, aparentemente calibre 9 milímetros, lo que refuerza la hipótesis de un ataque armado.
La escena fue preservada para la realización de peritajes criminalísticos y la investigación quedó en manos de las autoridades judiciales y policiales, que buscan reconstruir las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades. Por el momento, no trascendieron datos sobre posibles sospechosos ni sobre el móvil del crimen.
