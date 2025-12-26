Poco control: El poder de Alejandra Monteoliva quedó bajo la lupa

VER POSTEO EN X

Monteoliva estuvo acompañada por el secretario de Seguridad, Martín Ferlauto; el rosarino Germán Pugnaloni, recientemente designado Director de Normativa y Enlace Judicial; y el comandante Claudio Brilloni, jefe de Gendarmería Nacional y que fuera ministro de Seguridad de la provincia en la etapa final del gobierno de Omar Perotti.

Navidad bajo sangre

Lo que parecía ser una 'buena' noticia terminó de la peor manera ya que la presencia de la ministra no funcionó.

La ciudad volvió a registrar un hecho de violencia extrema durante la madrugada de este jueves 25 de diciembre, jornada marcada por los festejos de Navidad. Un joven de 25 años fue hallado gravemente herido en la vía pública y murió poco después de ser trasladado al Hospital de Emergencias Clemente Álvarez (Heca).

El episodio ocurrió alrededor de las 5.30 en la zona noroeste de la ciudad, en inmediaciones de México y pasaje Nazca. Vecinos del sector encontraron a un hombre tendido en la calle y dieron aviso inmediato a la policía.

Al arribar al lugar, los efectivos constataron que el joven presentaba signos de haber ingerido alcohol, manifestaba un fuerte dolor en la zona lumbar y respondía de manera incoherente a las preguntas. Debido a la gravedad de su estado, fue trasladado de urgencia al Heca, donde falleció minutos después.

Gracias a que llevaba su documento de identidad, la víctima fue identificada como Milton Lucas Lobos, de 25 años.

En el lugar del hallazgo, el personal policial secuestró una vaina servida, aparentemente calibre 9 milímetros, lo que refuerza la hipótesis de un ataque armado.

La escena fue preservada para la realización de peritajes criminalísticos y la investigación quedó en manos de las autoridades judiciales y policiales, que buscan reconstruir las circunstancias del hecho y establecer responsabilidades. Por el momento, no trascendieron datos sobre posibles sospechosos ni sobre el móvil del crimen.

image Nuevo crimen en la ciudad.

