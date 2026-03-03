urgente24
INSÓLITO RECLAMO DE LA SENADORA

Bullrich: "Si AFA tiene buena relación con Delcy Rodríguez... ¿Por qué no trajo a Germán Giuliani?

“Reclamamos por Nahuel Gallo pero nuestra embajada fue bloqueada en Caracas. Cortaron la luz, no entraba comida, secuestraron al chofer” se justificó Bullrich.

03 de marzo de 2026 - 20:06
Nahuel Gallo en Argentina: Bullrich, Monteoliva y Quirno fueron para la foto

Foto X: @pabloquirno

“No tenemos relación con el gobierno de los hermanos Rodríguez. La AFA pudo pedir por el otro argentino que sigue esperando su liberación” dijo la ex ministra de seguridad Patricia Bullrich en referencia a Germán Giuliani, quien permanece en cautiverio.

El abogado está privado de su libertad desde mayo de 2025. Las comunicaciones con su familia se interrumpieron durante largos períodos, especialmente después de que Giuliani fuera trasladado a la cárcel de máxima seguridad Yare II en el estado de Miranda.

Lo increíble es que para La Libertad Avanza la responsabilidad sobre su liberación dependa de la AFA y no de las propias autoridades nacionales.

Germán Giuliani, abogado argentino detenido en Venezuela

No somos amigos de ese régimen pero la Asociación del Fútbol Argentino pudo llegar hasta lo más alto del poder en Venezuela. Una diputada (Marcela Pagano) dijo que ella ayudó ya que su marido (Franco Bindi) era abogado de PDVSA. Nosotros somos la contracara de todo eso. No somos amigos de ese régimen pero la Asociación del Fútbol Argentino pudo llegar hasta lo más alto del poder en Venezuela. Una diputada (Marcela Pagano) dijo que ella ayudó ya que su marido (Franco Bindi) era abogado de PDVSA. Nosotros somos la contracara de todo eso.

“Una diputada nacional o la AFA si están haciendo gestiones deberían haber coordinado con el gobierno nacional. Nahuel se subió al avión sin revisaciones médicas. Lo pusieron en riesgo" argumento la ex ministra de Seguridad.

Insólito, según Bullrich, al abogado German Giuliani, detenido en Venezuela, debería traerlo a Argentina la AFA

¿La culpa fue de la AFA?

“Si hace 6 meses pudieron haber ayudado, cuando estaba Nicolás Maduro a cargo… ¿Por qué no lo hicieron? Se ve la punta del hilo. No sé si hubo algo ilegal pero el tema se está estudiando”.

“Hubo una deslealtad hacia Argentina, buscaron sacar un rédito político al ocultar lo que estaban haciendo. Por seguridad, debieron contar lo que estaban preparando”.

Gallo ni siquiera sabía que había llegado a Argentina cuando regresó. Tuvo que preguntarle a quienes lo recibieron. nahuel gallo-AFA Gallo ni siquiera sabía que había llegado a Argentina cuando regresó. Tuvo que preguntarle a quienes lo recibieron. nahuel gallo-AFA

Nahuel Gallo regresando hacia Argentina

Planifican una condecoración para el gendarme

“Nahuel está con su familia, cuidado, contento y contenido. Está contento con el recibimiento de sus compañeros de Gendarmería. Lo vamos a condecorar, seguramente. Cada mañana, cantaba el himno argentino, a pesar de estar detenido”.

