Bullrich: "Si AFA tiene buena relación con Delcy Rodríguez... ¿Por qué no trajo a Germán Giuliani?

patricia bullrich Insólito, según Bullrich, al abogado German Giuliani, detenido en Venezuela, debería traerlo a Argentina la AFA Foto: NA.

¿La culpa fue de la AFA?

“Si hace 6 meses pudieron haber ayudado, cuando estaba Nicolás Maduro a cargo… ¿Por qué no lo hicieron? Se ve la punta del hilo. No sé si hubo algo ilegal pero el tema se está estudiando”.

“Hubo una deslealtad hacia Argentina, buscaron sacar un rédito político al ocultar lo que estaban haciendo. Por seguridad, debieron contar lo que estaban preparando”.

Gallo ni siquiera sabía que había llegado a Argentina cuando regresó. Tuvo que preguntarle a quienes lo recibieron. nahuel gallo-AFA Gallo ni siquiera sabía que había llegado a Argentina cuando regresó. Tuvo que preguntarle a quienes lo recibieron. nahuel gallo-AFA

nahuel gallo Nahuel Gallo regresando hacia Argentina FOTO: X

Planifican una condecoración para el gendarme

“Nahuel está con su familia, cuidado, contento y contenido. Está contento con el recibimiento de sus compañeros de Gendarmería. Lo vamos a condecorar, seguramente. Cada mañana, cantaba el himno argentino, a pesar de estar detenido”.