El truco definitivo para que Google deje de escucharte por el celular

Para desactivar el espionaje, lo primero que tenés que hacer es entrar a la app de Google en tu dispositivo. Arriba a la derecha, tocás tu foto de perfil y te vas derecho a "Cuenta de Google". Una vez ahí, buscá la pestaña de "Datos y privacidad". Bajá hasta que encuentres "Actividad web y de aplicaciones". Ahí está la trampa. Tenés que desmarcar la casilla que dice "Incluir la actividad de voz y audio". El sistema te va a preguntar mil veces si estás seguro, metiéndote miedo con que "la experiencia no será la misma". Pero es importante que si no querés que esto siga pasando, no le lleves el apunte. Dale a "Dejar de guardar" y después a "Entendido". Listo.

¿Es peligroso el rastreo de ubicación mediante Google en el celular?

Aparte del micrófono, el otro gran tema que te debería sacar el sueño es la geolocalización. Saber dónde estás en cada segundo del día es información sensible que puede ser usada para mucho más que decirte cómo llegar a una carnicería. Existe un mito urbano, que roza lo peligroso, sobre rastrear teléfonos mandando correos con códigos extraños a direcciones como "[email protected]".

La seguridad de tu celular no es un juego. Si querés que no te sigan, lo mejor es ir a los permisos de ubicación de cada app. No todas las aplicaciones necesitan saber dónde vivís para funcionar. ¿Para qué quiere una app de linterna saber tu latitud y longitud? Revisar los permisos individuales en el menú de ajustes es la única forma real de que tu dispositivo deje de ser un faro que le avisa a medio mundo dónde estás parado.

google espía tus conversaciones

¿Qué otras aplicaciones de Google usan el micrófono de mi celular?

No te quedes solo con la configuración general. El "espionaje" hormiga se da en los permisos de cada aplicación. Maps, el Asistente de voz, e incluso aplicaciones de terceros que usan el motor de búsqueda, pueden estar activando el micrófono en segundo plano.

Es fundamental que entres a la sección de "Aplicaciones" en los ajustes de tu teléfono y filtres por "Permisos". Buscá específicamente quién tiene acceso al "Micrófono". Te vas a llevar una sorpresa desagradable cuando veas que juegos o editores de fotos tienen permiso para escucharte. Revocales el acceso sin miedo. Si una app lo necesita para algo puntual, te lo va a volver a pedir, y ahí decidís vos, no ellos.

