Eduardo Coudet es el nuevo entrenador de River Plate y será presentado este miércoles 4/3 por la mañana. El Chacho rescindió su vínculo con el Deportivo Alavés y se pondrá el buzo de director técnico del Millonario, en lo que será uno de los grandes sueños que tuvo siempre en su carrera.
NUEVO CICLO
Todo listo: Hora y lugar de la presentación de Coudet como nuevo DT de River
Eduardo Coudet será presentado este miércoles como nuevo entrenador de River, luego de la desvinculación del Deportivo Alavés.
Deberá, eso sí, ponerse sobre sus espaldas uno de los capítulos más traumáticos de la historia reciente de River Plate. El llamativo portazo de Marcelo Gallardo, una de las leyendas más importantes de la institución de Núñez, movió los cimientos más sólidos del club.
Un segundo ciclo que no funcionó, que tuvo un plazo de un largo año y medio para revertirlo y que, para muchos, se extendió más de la cuenta.
Sea como fuere, Marcelo Gallardo ya está afuera. La página, ahora, la empieza a escribir Eduardo Coudet, un hombre de la casa, identificado con River como futbolista pero también por su estilo de juego. La impronta que el Chacho le da a sus equipos se mimetiza muy bien con la identidad riverplatense.
Stéfano Di Carlo contó cómo fue el proceso de selección de Eduardo Coudet y que la propuesta salió de Enzo Francescoli, mánager del club.
"Enzo hizo un análisis respecto de ciertas pautas para encuadrarse en el perfil del entrenador, la primera es que fuera de la casa. Se buscó cierto grado de experiencia con los profesionales, Chacho fue campeón en Argentina, con lo que significa", dijo el presidente.
"Enzo lo conoce con más profundidad, recomienda el nombre y adherí de forma inmediata. Es un metódico, un trabajado obsesivo de lo que hace. En estos lugares, tenemos que tener gente obsesiva de lo que hace", añadió.
Cuándo presentan al Chacho Coudet como entrenador de River
Así es que todo está acordado. El Chacho Coudet ya arregló su desvinculación con el Deportivo Alavés y se convertirá en nuevo DT del Millonario. La presentación será este miércoles 4/3 a las 11.45 en el Estadio Monumental. Allí se le dará oficialmente la bienvenida a Núñez.