De remate: Córdoba vende lotes masivos de materiales de una desarrollista quebrada

Según las principales denuncias, la empresa prometía la casa propia en plazos menores a los dos años desde la inversión inicial. La misma comprendía el pago, generalmente en dólares, de un “ingreso” al programa que luego se desarrollaría en varias cuotas a medida que avanzaba la obra.

La modalidad y la fama inicial de Márquez & Asociados generó que la empresa se expandiera no solo dentro de la construcción, sino también a distintas áreas de negocios. La publicidad en los últimos años fue notable, alcanzando incluso contextos de masividad impensados.

Sin embargo, la operatoria de la empresa se comenzó a entorpecer con serias demoras en las entregas. Algo que se agravó durante 2024 y terminó por estallar en una causa judicial.

La misma quedó a cargo del fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, quien avanzó en los procedimientos en los cuales terminaron detenidos los hermanos Ariel, Pablo y Matías Márquez, además del contador Ramiro Nieva, quienes se desempeñaban como parte de la cúpula de la empresa. En todos los casos el destino preventivo fue el penal de Bouwer.

materiales-de-construccion.jpg Materiales de remate.

Modus operandi

Según la fiscalía, el delito se constituyó a partir de que la empresa continuó celebrando contratos sin aún haber hecho cumplimiento de compromisos anteriores. Un esquema que se repite en las estafas inmobiliarias, donde los pagos más recientes se van “calzando” para poder hacer frente a las demandas de clientes más antiguos, formando así una cadena que tarde o temprano se corta.

Además, la Justicia encontró activos recientes de los imputados en el exterior, lo que hace suponer además una trama de posible lavado de dinero. Se trata de propiedades en el Caribe y Estados Unidos que habrían sido adquiridas en los últimos años por parte de los dueños de la empresa.

El primer remate de la causa consiguió una recaudación cercana a los 600.000.000 de pesos, que serían destinados a reparar a los damnificados.

