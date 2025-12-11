CÓRDOBA. En el marco de la causa de Márquez & Asociados, la Justicia de Córdoba avanzaría en las próximas horas con un remate masivo de materiales de construcción que estaban en poder de la firma quebrada. Se trata de al menos 21 lotes que tenían como supuesto destino la construcción de hogares para los clientes de la empresa.
CONSTRUCCIÓN
De remate: Córdoba vende lotes masivos de materiales de una desarrollista quebrada
La Justicia de Córdoba avanza en la causa de Márquez & Asociados. ¿Qué quedó a la venta tras la quiebra de la constructora?
El remate, que prevé la venta de materiales por un total de 200 millones de pesos, es uno de los pasos necesarios para la continuidad de la investigación contra la compañía desarrollista que se ramificó por gran parte del país en los últimos años. Sus dueños, principales imputados, son juzgados por presunta asociación ilícita, estafas y otros delitos.
Dentro de los lotes, la Justicia relevó la presencia de productos eléctricos, aberturas, materiales para cloacas y otros elementos de obra. Anteriormente, se había ordenado el remate de vehículos y propiedades a nombre de la firma, en el marco de la causa que acumuló cientos de damnificados.
Mediante la liquidación de bienes, la Justicia espera poder generar una reparación parcial a los daños acaecidos sobre los damnificados. Según la operatoria, la constructora ofrecía el desarrollo de viviendas tipo mediante un sistema de “downpayment” o pago inicial y una financiación posterior.
Cayó Márquez & Asociados en Córdoba
Si bien la empresa tiene asiento fiscal en Córdoba, el alcance de sus operaciones se extendió por varias provincias. Eso derivó en la llegada de cientos de denunciantes que se abarrotaron en los principales estudios jurídicos cordobeses para entablar demandas por estafa.
Según las principales denuncias, la empresa prometía la casa propia en plazos menores a los dos años desde la inversión inicial. La misma comprendía el pago, generalmente en dólares, de un “ingreso” al programa que luego se desarrollaría en varias cuotas a medida que avanzaba la obra.
La modalidad y la fama inicial de Márquez & Asociados generó que la empresa se expandiera no solo dentro de la construcción, sino también a distintas áreas de negocios. La publicidad en los últimos años fue notable, alcanzando incluso contextos de masividad impensados.
Sin embargo, la operatoria de la empresa se comenzó a entorpecer con serias demoras en las entregas. Algo que se agravó durante 2024 y terminó por estallar en una causa judicial.
La misma quedó a cargo del fiscal de Delitos Complejos, Enrique Gavier, quien avanzó en los procedimientos en los cuales terminaron detenidos los hermanos Ariel, Pablo y Matías Márquez, además del contador Ramiro Nieva, quienes se desempeñaban como parte de la cúpula de la empresa. En todos los casos el destino preventivo fue el penal de Bouwer.
Modus operandi
Según la fiscalía, el delito se constituyó a partir de que la empresa continuó celebrando contratos sin aún haber hecho cumplimiento de compromisos anteriores. Un esquema que se repite en las estafas inmobiliarias, donde los pagos más recientes se van “calzando” para poder hacer frente a las demandas de clientes más antiguos, formando así una cadena que tarde o temprano se corta.
Además, la Justicia encontró activos recientes de los imputados en el exterior, lo que hace suponer además una trama de posible lavado de dinero. Se trata de propiedades en el Caribe y Estados Unidos que habrían sido adquiridas en los últimos años por parte de los dueños de la empresa.
El primer remate de la causa consiguió una recaudación cercana a los 600.000.000 de pesos, que serían destinados a reparar a los damnificados.
