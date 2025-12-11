De Costa Salguero a la AFA: Jorge Macri eligió a Clarín y La Nación

Entonces, para su cruzada contra AFA, Grupo Clarín consiguió el respaldo de su edecán histórico -desde Papel Prensa a la fecha-, S.A. La Nación, cuya línea editorial es tan desastrosa que su canal LN+ comenzó la temporada en el 3er. lugar y termina en el 5to. lugar.

Costa Salguero

Casi en forma simultánea, Grupo Clarín y S.A. La Nación pujaron por otro negocio pero les fue mejor que con AFA.

Es lógico que Jorge Macri no quiera tener los problemas de Tapia y Toviggino. Es más: no faltan los conspiranoicos que insisten en que la ofensiva sobre AFA fue para asegurar el 'otro' negocio.

De un lado Expoagro (Grupo Clarín y S. A. La Nación), del otro La Rural S.A., pujando por la concesión del predio ferial Costa Salguero durante la próxima década.

Son los 2 grupos empresarios que compiten por las principales exposiciones agropecuarias de la Argentina.

Urgente24 había explicado la preocupación de La Rural S.A. porque, realizando la mejor oferta, descubría que se había demorado demasiado el anuncio del Gobierno de la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

Luego, según el sitio Ferias y Congresos, el gobierno de la Ciudad de Buenos Aires publicó el Acta de Preadjudicación a Clarín / La Nación, socios en Exponenciar para la Expoagro. En esta ocasión asumieron la forma jurídica de una UTE conformada por Publirevistas SAU y AGEA SA.

Todo comenzó el 06/08, con la apertura de ofertas destinada al diseño, construcción, mantenimiento, uso y explotación comercial de espacios del dominio público ubicados en el Sector 5 'Costa Salguero'.

El predio Costa Salguero es producto de rellenos costeros realizados sobre el Río de la Plata, otra creación del llamado 'menemismo', tal como Puerto Madero. Durante 30 años hubo una objetable concesión a Telemetrix S.A., por un canon desajustado: "Informes de la oposición y auditorías revelaron que, durante largos periodos, el canon que Telemetrix abonaba a la Ciudad por las 17 hectáreas del predio era equivalente a lo que la empresa cobraba por el alquiler de un solo local comercial o un solo evento dentro del complejo."

Muy raro lo de los Macri y de Horacio Rodríguez Larreta también, explican María Eva Koutsovitis y Jonatan Emanuel Baldiviezo del Observatorio del Derecho a la Ciudad:

"Pese a todo, la concesión de Telemetrix fue prorrogada en múltiples oportunidades. Incluso tras el vencimiento formal en 2021, se otorgaron extensiones precarias para garantizar la continuidad operativa mientras se definía el destino final de las tierras."

El 15/10 el gobierno de Jorge Macri decidió que quedaba desestimada una 3ra. propuesta, de LJM Parking SRL.

El miércoles 12/11 fue el acto de apertura del sobre 2: la oferta económica más elevada fue de La Rural SA, que ofreció un canon mensual de $310 millones, mientras que la UTE de los diarios ofertó $ 240 millones.

Luego Urgente24 reveló la preocupación por la demora de los de Jorge Macri en definir.

En general, Grupo Clarín oferta menos que sus competidores; y luego tiene otros mecanismos de resolución de conflictos.

El viernes 05/12 se publicó el 'Acta de Preadjudicacion', favorable a los de Expoagro / Congreso de Aapresid y Caminos y Sabores.

La Comisión Evaluadora lo fundamentó en “la imposibilidad económico-financiera de La Rural SA para sostener su propio canon ofertado”, ya que “su oferta económica no supera el estándar de razonabilidad exigido por el Artículo 36 del Pliego Único de Bases y Condiciones, lo cual impide considerarla la oferta más conveniente para los intereses de la Administración”.

Hasta hoy (jueves 11/12), La Rural puede impugnar esta preadjudicación, aunque para hacerlo deberán abonar el 10% del canon anual, equivalente a $144 millones.

Ferias y Congresos: “Si La Rural SA presenta la impugnación, el Gobierno porteño deberá analizar sus argumentos y definir si los acepta o los desestima. En este último caso, quedaría confirmada la adjudicación a la Union Transitoria, salvo que La Rural SA decida continuar el proceso en sede judicial”.

El análisis

Muy interesante el análisis de María Eva Koutsovitis y Jonatan Emanuel Baldiviezo, para quienes la decisión de Jorge Macri "no solo reconfigura el mapa de negocios de la Ciudad, sino que cristaliza una nueva etapa en la relación entre el poder político local y las estructuras mediáticas nacionales."

Otros conceptos:

"La descalificación de La Rural S.A., cuyos accionistas incluyen a la Sociedad Rural Argentina y al grupo IRSA, de Eduardo Elsztain, bajo el argumento de "inconsistencia económica" a pesar de ofrecer un canon mensual 29% superior al de la UTE ganadora, ha encendido las alarmas sobre la discrecionalidad técnica y las prioridades estratégicas de la gestión PRO en la Ciudad."

Desde el ascenso de Mauricio Macri a la Jefatura de Gobierno y luego a la Presidencia, Costa Salguero funcionó como el 'búnker' electoral del PRO.

Hacia el final de su mandato, Rodríguez Larreta impulsó una rezonificación de la Costanera Norte bajo el paraguas de 'Distrito Joven', que intentó la venta de los terrenos de Costa Salguero y Punta Carrasco para desarrollar un barrio náutico de lujo.

La propuesta desató una movilización ciudadana sin precedentes. El Observatorio del Derecho a la Ciudad y la Fundación Ciudad y organizaciones ambientalistas interpusieron acciones de amparo argumentando la inconstitucionalidad de la venta.

La Justicia en lo Contencioso Administrativo y Tributario falló a favor de los amparistas, declarando inconstitucional la Ley N°6.289. La Cámara de Apelaciones ratificó esta decisión.

En julio de 2024, Jorge Macri anunció que desestimaba el proyecto de las torres residenciales. "En Costa Salguero vamos a hacer algo distinto... Nosotros vamos a mantener un centro de convenciones", declaró.

milei-caputo-karina en rural Los Milei y Luis Caputo en la Rural: Habrá competencia. Foto: NA.

La Ciudad necesitaba asegurar flujos de ingresos propios. Precisamente por eso sorprende el rechazo de un canon más elevado.

La Rural ofreció pagar por mes 29,2% más que la UTE de los medios cada mes. En términos nominales proyectados a 10 años, es una diferencia de más de $8.400 millones.

Entonces, la Comisión de Evaluación de Ofertas del GCBA recurrió a objetar la consistencia y viabilidad económica.

La Comisión estimó que el diferencial acumulado del canon ofertado por sobre el base a lo largo de 10 años era de $22.800 millones pero que el flujo de fondos presentado por La Rural proyectaba un resultado operativo acumulado de $19.809 millones: un déficit proyectado superior a los $2.990 millones.

La Comisión argumentó que aceptar esta oferta implicaría validar una estructura financiera deficitaria desde el inicio.

La Rural intentó defenderse argumentando que el Flujo de Fondos presentado en el Sobre 1 era "meramente informativo" y conservador, y que la solvencia de la oferta estaba garantizada por el patrimonio de sus accionistas (IRSA, Sociedad Rural Argentina) y no solo por el flujo específico del proyecto Costa Salguero.

En contraste, la oferta de la UTE Clarín-La Nación ($240M) fue considerada "equilibrada".

La decisión de descartar la oferta más alta se ampara en principios del Derecho Administrativo que buscan evitar las "ofertas temerarias" o predatorias.

En las licitaciones públicas, el Estado no está obligado a aceptar la oferta más alta (en concesiones) o más baja (en compras) si considera que el precio es irreal y que el oferente no podrá cumplirlo.

Pero el Observatorio, entre muchos otros, cree que la cuestión de fondo es la relación entre el Gobierno de la Ciudad y 2 multimedios necesarios para 'garantizar la gobernabilidad' en términos de opinión pública.

