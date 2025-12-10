Las señales de noticias pierden 40% de audiencia con el caso Tapia/AFA pero no cambian de tema

Se desplegaron numerosos camiones para transmisiones satelitales, drones para emitir en directo, ejércitos de periodistas y camarógrafos.

Todo en vivo, todo al instante, como si el final fuera inminente.

La gran pregunta a formular sería la siguiente: ¿Si no suman rating... por qué no cambian de tema?

En el caso del Grupo Clarín, está claro que Claudio Tapia le quitó las transmisiones del fútbol de ascenso (que estaban a cargo de sus empresas desde hace más de una década) y tambièn los afectó otorgándole a Telefe y DirecTV los partidos de la selección nacional. TN y TyC ni siquiera pudieron mostrar en vivo el sorteo del mundial de USA de 2026. En el caso del Grupo Clarín, está claro que Claudio Tapia le quitó las transmisiones del fútbol de ascenso (que estaban a cargo de sus empresas desde hace más de una década) y tambièn los afectó otorgándole a Telefe y DirecTV los partidos de la selección nacional. TN y TyC ni siquiera pudieron mostrar en vivo el sorteo del mundial de USA de 2026.

No queda claro hasta cuando durará la "cadena nacional" contra la AFA pero lo que queda claro es que las mediciones de rating tendrán poco que ver con el cambio de agenda periodìítica en Argentina.