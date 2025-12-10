urgente24
Las señales de noticias pierden 40% de audiencia con el caso Tapia/AFA pero no cambian de tema

La sumatoria de los 5 canales de noticias (TN, C5N, Crónica TV, LN+ y A24) oscila en los 10 puntos. Pero, con el monotema Tapia y AFA perdieron más de un tercio

Desde primera hora de la mañana hasta la medianoche, las propuestas audiovisuales de noticias se centran casi exclusivamente (desde un par de semanas) en torno a las figuras de Claudio Chiqui Tapia (titular de la AFA) y Pablo Toviggino (Tesorero de la Asociación del Fútbol Argentino).

El día 10 de diciembre los people meter (aparato que miden las audiencias) de Kantar Ibope hicieron sonar las alarmas:

Ningún canal llegaba a los 2 puntos luego de las 18 horas. En total, apenas arañan los 6 puntos en conjunto. Ningún canal llegaba a los 2 puntos luego de las 18 horas. En total, apenas arañan los 6 puntos en conjunto.

Encabezaba C5N (que no aborda el tema de manera muy intensa) y luego A24 con 1,7 y TN con 1,4 puntos. En cuarto lugar Crónica con 0,7 puntos y quinto LN+ con apenas 0,6.

Todos los "fierros" desplegados sobre Tapia y la AFA

Cada gerencia de noticias ha contado con medios enormes para las coberturas de las causas judiciales que se llevan adelante contra la cúpula de la entidad que nuclea a los principales clubes de fútbol de la Argentina.

Se desplegaron numerosos camiones para transmisiones satelitales, drones para emitir en directo, ejércitos de periodistas y camarógrafos.

Todo en vivo, todo al instante, como si el final fuera inminente.

La gran pregunta a formular sería la siguiente: ¿Si no suman rating... por qué no cambian de tema?

En el caso del Grupo Clarín, está claro que Claudio Tapia le quitó las transmisiones del fútbol de ascenso (que estaban a cargo de sus empresas desde hace más de una década) y tambièn los afectó otorgándole a Telefe y DirecTV los partidos de la selección nacional. TN y TyC ni siquiera pudieron mostrar en vivo el sorteo del mundial de USA de 2026.

No queda claro hasta cuando durará la "cadena nacional" contra la AFA pero lo que queda claro es que las mediciones de rating tendrán poco que ver con el cambio de agenda periodìítica en Argentina.

