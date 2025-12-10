Explotó: El palazo de Whindersson Nunes a los casados que lo buscan en secreto

image El posteo de Whindersson expuso la hipocresía de los casados que lo buscan en secreto y desató reacciones masivas en redes.

Lo interesante es que Whindersson no estaba "respondiendo" a su confesión reciente de ser homosexual, sino marcando un límite claro: no está dispuesto a que su vulnerabilidad terapéutica sea usada como excusa por personas que buscan relaciones sexuales en secreto, y menos cuando cargan un matrimonio a cuestas. Y lo dijo sin disfrazarlo en corrección política porque, al final, parte de su humor siempre fue incomodar desde la sinceridad.

En Brasil, el tema se volvió tendencia, mientras acá en Argentina muchos lo leyeron con la misma mezcla de ironía y resignación con la que solemos recibir estas historias: si un famoso dice que está en un proceso personal, aparece un ejército que lo apoya y otro que corre a los mensajes privados; y cuando ese famoso los expone, la discusión de golpe ya no es sobre él, sino sobre quienes lo buscan a escondidas. El malestar que generó la frase dice más sobre ellos que sobre Whindersson.

Lo que vive un influencer cuando baja el telón de las redes

Mientras algunos intentaban leer su posteo como un "anuncio" sobre su orientación, lo cierto es que su historia venía de antes y con un tono mucho más íntimo. En la conversación con Fábio Porchat y en el podcast Inteligência Ltda., Whindersson contó cómo un período de internación psiquiátrica lo dejó especialmente frágil y abierto a cuestionamientos profundos.

Lo describió con una claridad que pocas figuras públicas se animan a mostrar: "Cuando pasás por un momento de internación, estás muy vulnerable y le pasás los poderes de tu vida a otras personas". Ahí aparece la figura del acompañante terapéutico, y fue la parte que más sorprendió a su audiencia: "Fui a casa, y dejaron un acompañante terapéutico conmigo. Un tipo de 1,90 m, hermoso, y empecé a mirarlo de otra manera".

image Su confesión surgió de un proceso terapéutico vulnerable que lo llevó a cuestionarse emociones nuevas y vínculos masculinos. Lejos de anunciar una etiqueta, defendió su intimidad y puso freno a malentendidos ajenos.

No es que estuviera "descubriendo" algo nuevo sobre su deseo, sino que estaba entendiendo por primera vez lo que era recibir afecto masculino sin violencia, sin distancia, sin esa dureza que solemos naturalizar los hombres en cualquier parte del continente.

Esa escena lo llevó a preguntarse cosas que nunca se había permitido pensar: "Fue la primera vez que un hombre me cuidó bien, con cariño, con afecto". Y la frase que encendió titulares en CNN Brasil, Globo y medio Brasil: "Tal vez ese sea el problema de mi vida. Yo soy gay". Con el remate que él mismo agregó, fiel a su estilo: "Si soy gay, voy a tener que hacer también lo que hace un gay, ¿no?".

No fue una "declaración oficial", fue una mezcla de humor y sinceridad en medio de un proceso emocional profundo. Y ahí está la clave: su posteo sobre los casados no habla de su sexualidad, habla de su hartazgo, porque el influencer se abrió en un momento muy delicado y muchos lo recibieron con respeto… pero otros vieron la puerta entreabierta para intentar algo que ni él buscó ni insinuó.

tweet-1996744988042920226

Ver posteo original en X

Si algo queda claro después de todo esto es que Whindersson está haciendo un recorrido personal serio, sin maquillaje emocional, y que cuando marca un límite, lo hace desde un lugar de respeto propio. Y aunque la frase suene a chiste, también es una advertencia: no va a permitir que su proceso se convierta en terreno de juego para otros. Y mucho menos para los que quieren vivir doble vida desde el anonimato.

---------------------------------------------------------------------

Más contenido en Urgente24

Champions League: Inter 0-1 Liverpool, los Reds ganaron en Italia y trepan en la tabla

La Argentina de la bicicleta: El industricidio avanza (y sufren trabajadores)

Gran salto de Ramos Nápoli: De redactor de Karina Milei a dirigir Asuntos Nucleares

250 Stryker a US$ 1 para Polonia, 27 a la Argentina en US$ 100 millones: perdió Techint

César Milani pregunta porqué compraron los F-16 y no los JF-17 Block III