EL CASO D4VD

De Lollapalooza al terror: Hallaron un cuerpo desmembrado en el Tesla de un influencer

El hallazgo macabro en un depósito de Los Ángeles conmociona al mundo. ¿Qué tiene que ver el Lollapalooza argentina y un influencer con esto?

21 de septiembre de 2025 - 20:45
¿Qué hiciste, David?

Un escándalo que estremece desde Lollapalooza hasta las redes salió a la luz esta semana cuando autoridades confirmaron que el cuerpo descompuesto encontrado en un Tesla pertenecía a Celeste Rivas, una adolescente de 15 años que llevaba desaparecida desde 2024. El vehículo está registrado a nombre del influencer musical D4vd.

image
El artista canceló abruptamente su participación en festivales tras el macabro hallazgo.

La víctima y los detalles escalofriantes que llevaron a cancelar el Lollapalooza

El vehículo eléctrico está registrado a nombre de David Anthony Burke, conocido artísticamente como D4vd, el cantante de 20 años que se hizo viral en TikTok y acumula millones de reproducciones con temas como "Romantic Homicide".

Los restos fueron descubiertos el 8 de septiembre en un depósito de Hollywood, dos días después de que el auto fuera remolcado desde una calle de Los Ángeles. La policía respondió al lugar tras recibir reportes sobre un "olor fétido" proveniente del automóvil.

Embed - D4vd y el misterio de Celeste Hernández

Celeste Rivas era originaria de Lake Elsinore, en el condado de Riverside, y fue reportada como desaparecida el año pasado. Según el reporte forense, la adolescente medía aproximadamente 1,55 metros, tenía cabello negro ondulado y vestía una blusa tipo tubo, calzas negras y una pulsera amarilla de metal.

image
El detalle más perturbador del caso es un tatuaje que la víctima tenía en su dedo índice derecho con la palabra "Shhh...", según confirmó la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles.

Las circunstancias sobre cómo murió y terminó en el maletero delantero del vehículo siguen siendo un misterio para los investigadores. La causa de muerte aún está siendo determinada por las autoridades competentes.

Cancelación de gira y allanamiento

El impacto del descubrimiento se sintió inmediatamente en la carrera del artista. D4vd canceló abruptamente su presentación en Seattle programada para el miércoles, mientras que otras fechas de su gira mundial "Withered" también fueron suspendidas.

image

Una mansión de 5 millones de dólares en Hollywood Hills, aparentemente conectada con el cantante, fue allanada por autoridades como parte de la investigación en curso.

image

La División de Robos y Homicidios del LAPD lidera la investigación, aunque hasta el momento no se realizaron arrestos. Los detectives enfatizan que el caso aún no es tratado como homicidio, dado que desconocen las circunstancias exactas de la muerte.

El representante legal del artista no respondió a los pedidos de comentarios de los medios especializados.

