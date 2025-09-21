De Lollapalooza al terror: Hallaron un cuerpo desmembrado en el Tesla de un influencer

Acá se explica todo con lujo:

Embed - D4vd y el misterio de Celeste Hernández

Celeste Rivas era originaria de Lake Elsinore, en el condado de Riverside, y fue reportada como desaparecida el año pasado. Según el reporte forense, la adolescente medía aproximadamente 1,55 metros, tenía cabello negro ondulado y vestía una blusa tipo tubo, calzas negras y una pulsera amarilla de metal.

image El detalle más perturbador del caso es un tatuaje que la víctima tenía en su dedo índice derecho con la palabra "Shhh...", según confirmó la oficina del médico forense del condado de Los Ángeles.

Las circunstancias sobre cómo murió y terminó en el maletero delantero del vehículo siguen siendo un misterio para los investigadores. La causa de muerte aún está siendo determinada por las autoridades competentes.

Cancelación de gira y allanamiento

El impacto del descubrimiento se sintió inmediatamente en la carrera del artista. D4vd canceló abruptamente su presentación en Seattle programada para el miércoles, mientras que otras fechas de su gira mundial "Withered" también fueron suspendidas.

image

Una mansión de 5 millones de dólares en Hollywood Hills, aparentemente conectada con el cantante, fue allanada por autoridades como parte de la investigación en curso.

image

La División de Robos y Homicidios del LAPD lidera la investigación, aunque hasta el momento no se realizaron arrestos. Los detectives enfatizan que el caso aún no es tratado como homicidio, dado que desconocen las circunstancias exactas de la muerte.

El representante legal del artista no respondió a los pedidos de comentarios de los medios especializados.

---------------------------------------------------------

Más noticias en Urgente24

La brillante miniserie que se vuelve adictiva desde el primer capítulo

Pintados: Los aviones F-16 de Argentina se acercan al final de su preparación

ARCA pone límites a las compras en Shein y Temu: Qué cambios rigen desde ahora

Atlético Tucumán 2 vs River 0: El Millonario perdió por dos errores suyos

Sobrevalorado Jaime Durán Barba: No entiende de qué habla (y Santiago Caputo tampoco)