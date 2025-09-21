urgente24
Boca 2 - Central Córdoba 2: el Xeneize jugaba un gran partido pero el Ferroviario lo empata

Desde las 21.15, Boca recibe a Central Córdoba. En caso de ganar por una diferencia considerable, será líder de su zona y también de la tabla hacia las copas.

21 de septiembre de 2025 - 20:33

EN VIVO

Boca Juniors y Central Córdoba se enfrentan por la fecha 9 del Torneo Clausura. Desde las 21.15, el Xeneize recibe al Ferroviario en búsqueda del liderazgo. En caso de ganar por una diferencia suficiente, puede quedar como puntero de la Zona A.

Es un duelo muy entretenido el que se libra en La Bombonera, dado que Central Córdoba también llega con chances de quedar puntero. Ganó, empató y perdió los mismos partidos que Boca, aunque su diferencia de gol es menor que la del Xeneize.

+ de Golazo24

En un final electrizante, el partido está para cualquiera de los dos equipos

¡GOL DE CENTRAL CÓRDOBA! VIDEO: Zapatazo de Gómez en la puerta del área y pone el 2 a 2

Lea en Golazo24: Las parejas de Boca: tándems para empezar, por fin, a construir una estructura

Boca ya casi no tiene la pelota y Central Córdoba domina (sobre todo emocionalmente)

El Ferroviario sintió el envión anímico del gol: Ahora juega mejor que el Xeneize y va por el empate

¡GOL DE CENTRAL CÓRDOBA! VIDEO: Boca defendió mal una pelota alta y Florentín pone de cabeza el 2 a 1

¡GOL DE BOCA! VIDEO: Merentiel apareció solo por la medialuna del área y facturó el 2 a 0

Comienza el 2T

Final del 1T

¡GOL DE BOCA! VIDEO: Battaglia captura una pelota en el área y pone el 1 a 0

El Xeneize le está sacando jugo a su mayor virtud y no tiene que ver estrictamente con lo futbolístico

El buen nivel de fútbol que está mostrando el Xeneize se sostiene sobre un aspecto clave: la sintonía fina entre los jugadores. Más allá de lo táctico, los futbolistas de Boca están muy conectados entre sí, sensibles a los movimientos del otro, perspicaces para entender lo que quieren hacer a nivel colectivo o a la idea que tiene el compañero de al lado. Boca fluye.

Lea en Golazo24: La soledad de Palacios: Boca le debe socios si quiere explotar su nivel

¡Era el gol de Giménez! VIDEO: Gran jugada de Boca que terminó en un mano a mano del Cabo, pero tapó bien Aguerre

Boca lo agradece: Palacios está cumpliendo con un buen nivel y el equipo lo siente

Live Blog Post

Muy activo, rápido e intenso Boca, tanto con pelota como cuando la debe recuperarla

Comienza el partido

Números iguales: la curiosa similitud en las estadísticas entre Boca y Central Córdoba en el Clausura

Ambos equipos comparten cifras en este Clausura. Los dos ganaron tres partidos, los dos empataron cuatro y los dos perdieron solo uno. Además, tienen la misma cantidad de goles a favor: diez. La diferencia está en los goles recibidos; mientras a Boca le hicieron seis, a Central Córdoba le convirtieron cuatro.

El peligro de Central Córdoba que puede hacer sufrir mucho a Boca

Es probable esperar un Ferroviario intenso en la marca, más reactivo y cediendo el protagonismo con pelota. Rápido para moverse de lado a lado, duro en los duelos y con rigor físico, seguramente busque lastimar al Xeneize a través del contragolpe y la velocidad de sus delanteros.

TV: Dónde ver Boca vs. Central Córdoba

El partido entre Xeneize y Ferroviario va por el canal ESPN Premium, del pack fútbol.

A pesar de la lesión y ausencia de Cavani, Russo no rompe el doble 9

Milton Giménez será titular en el XI inicial del Xeneize. Cavani padece una distención en el psoas, por lo que el Cabo tendrá su oportunidad. Russo eligió incluirlo en el ataque de Boca y, de esta manera, continuará con el doble 9.

Equipos confirmados en Boca y Central Córdoba

Boca: Marchesín; Barinaga, Di Lollo, Costa, Blanco; Paredes, Battaglia, Palacios, Aguirre; Merentiel, Cavani

Central Córdoba: Aguerre; Moyano, Abascia, Galván, Cufré; Vera, Gómez, Florentín; Perelló, Heredia, Godoy

