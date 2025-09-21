en vivo TORNEO CLAUSURA Boca 2 - Central Córdoba 2: el Xeneize jugaba un gran partido pero el Ferroviario lo empata

Desde las 21.15, Boca recibe a Central Córdoba. En caso de ganar por una diferencia considerable, será líder de su zona y también de la tabla hacia las copas.