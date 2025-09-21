Boca Juniors y Central Córdoba se enfrentan por la fecha 9 del Torneo Clausura. Desde las 21.15, el Xeneize recibe al Ferroviario en búsqueda del liderazgo. En caso de ganar por una diferencia suficiente, puede quedar como puntero de la Zona A.
en vivo TORNEO CLAUSURA
Boca 2 - Central Córdoba 2: el Xeneize jugaba un gran partido pero el Ferroviario lo empata
Desde las 21.15, Boca recibe a Central Córdoba. En caso de ganar por una diferencia considerable, será líder de su zona y también de la tabla hacia las copas.
EN VIVO
-
23:12
En un final electrizante, el partido está para cualquiera de los dos equipos
-
23:02
¡GOL DE CENTRAL CÓRDOBA! VIDEO: Zapatazo de Gómez en la puerta del área y pone el 2 a 2
-
23:00
Boca ya casi no tiene la pelota y Central Córdoba domina (sobre todo emocionalmente)
-
22:48
El Ferroviario sintió el envión anímico del gol: Ahora juega mejor que el Xeneize y va por el empate
-
22:42
¡GOL DE CENTRAL CÓRDOBA! VIDEO: Boca defendió mal una pelota alta y Florentín pone de cabeza el 2 a 1
-
22:35
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Merentiel apareció solo por la medialuna del área y facturó el 2 a 0
-
22:25
Comienza el 2T
-
22:03
Final del 1T
-
21:58
¡GOL DE BOCA! VIDEO: Battaglia captura una pelota en el área y pone el 1 a 0
-
21:49
El Xeneize le está sacando jugo a su mayor virtud y no tiene que ver estrictamente con lo futbolístico
-
21:38
¡Era el gol de Giménez! VIDEO: Gran jugada de Boca que terminó en un mano a mano del Cabo, pero tapó bien Aguerre
-
21:31
Boca lo agradece: Palacios está cumpliendo con un buen nivel y el equipo lo siente
-
21:23
Muy activo, rápido e intenso Boca, tanto con pelota como cuando la debe recuperarla
-
21:17
Comienza el partido
-
20:39
Números iguales: la curiosa similitud en las estadísticas entre Boca y Central Córdoba en el Clausura
-
20:34
El peligro de Central Córdoba que puede hacer sufrir mucho a Boca
-
20:32
TV: Dónde ver Boca vs. Central Córdoba
-
20:24
A pesar de la lesión y ausencia de Cavani, Russo no rompe el doble 9
-
20:23
Equipos confirmados en Boca y Central Córdoba
Es un duelo muy entretenido el que se libra en La Bombonera, dado que Central Córdoba también llega con chances de quedar puntero. Ganó, empató y perdió los mismos partidos que Boca, aunque su diferencia de gol es menor que la del Xeneize.
Deja tu comentario