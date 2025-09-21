Javier Milei tiene a la Argentina en vilo: crisis económica y fracturas políticas complican la gestión

Banco Central

Por su parte, Santiago Fioriti, en Clarín analiza la compleja situación política y económica de Argentina bajo Javier Milei tras la derrota en la provincia de Buenos Aires. El mandatario intentó un tono moderado en público, incluso en su cadena nacional, pero sin reestructurar su gabinete ni ampliar alianzas, lo que no logró recuperar la confianza de votantes blandos ni del núcleo duro.

La crisis cambiaria se profundizó: el dólar cerró en 1.515 pesos y el Banco Central vendió US\$1.110 millones en tres días. Milei reconoció negociaciones con el Tesoro de EE.UU. y confirmó un encuentro con Donald Trump en Nueva York, aunque las herramientas inmediatas para estabilizar los mercados son limitadas.

En el plano político, el Presidente enfrenta derrotas parlamentarias y dificultades para negociar con gobernadores aliados. Reuniones en Casa Rosada evidenciaron la fractura interna. Fioriti concluye que Milei, junto a su hermana Karina y Santiago Caputo, busca recuperar la mística de campaña y reorganizar la estrategia electoral, enfrentando un escenario institucional, económico y mediático de alta complejidad.

Detectando la bronca contra Javier Milei

Finalmente, Raúl Kollmann señala en Página 12 el deterioro de la gestión de Javier Milei y su impacto electoral, según una encuesta especial del CEOP. La aprobación del Presidente cayó a un mínimo histórico del 39%, mientras que el 53,4% la califica como muy mala. Las expectativas económicas se desplomaron casi 20 puntos en dos meses, con solo el 27,5% confiando en una recuperación, afectando principalmente a sectores que no llegan a fin de mes.

La base electoral que impulsó a Milei en 2023, compuesta por jóvenes y votantes populares, se muestra fragmentada y decepcionada, evidenciado en derrotas en Corrientes y Buenos Aires y en la baja concurrencia a actos de La Libertad Avanza. La crisis cambiaria obligó al Banco Central a vender US\$1.110 millones y elevó el riesgo país a niveles récord. Frente a esto, el Gobierno busca asistencia financiera de Donald Trump y del Tesoro estadounidense, aunque con carácter de préstamos.

El CEOP detecta bronca (38,4%) e incertidumbre (16,6%) entre la población, incluso en el núcleo duro, augurando un escenario electoral adverso de cara al 26 de octubre.

