La economía no arrasa Karina, y Toto le complica la elección a LLA

Karina volverá a estar al frente de esta tarea, ahora con los Menem como bastoneros. ¿Cuánto incidirá Milei, más allá de imponer a José Luis Espert al frente de la boleta de diputados en la Provincia? ¿Podrá aportar su mirada estratégica Santiago Caputo? ¿Recuperarán algún protagonismo las Fuerzas del Cielo? ¿Habrá lugar para alianzas con otras fuerzas?

Estas definiciones no tienen que ver sólo con los nombres en las listas, sino esencialmente con el diseño del futuro oficialismo. Y en ese reformateo clave, la hermana presidencial parece haber asumido un protagonismo decisivo. Es otra innovación que trae el experimento libertario. (…)".

54,2% no le alcanza el dinero

Números de Zuban Córdoba:

65,1% dice que su situación económica personal empeoró en los últimos 6 meses,

54,2% afirma que no le alcanza para cubrir sus necesidades básicas, y

más del 50% siente miedo de perder su trabajo o sus ingresos por las políticas del gobierno de Javier Milei.

14,7% (apenas) logra ahorrar algo a fin de mes.

El resto, gasta todo o se endeuda.

¿Con estos números los Milei saborean el triunfo?

Ahora, Gustavo Córdoba, introduciendo la encuesta de Zuban Córdoba:

"(...) Esto no es solo un síntoma económico, es una señal política. Porque cuando la plata no alcanza el humor social cambia, y con él también cambian el contexto y las condiciones de gobernabilidad. La pregunta ya no es si la economía influye en la política, sino cuán rápido la deteriora.

Los datos muestran que quizás, y solo quizás, el relato del ajuste virtuoso está agotando su crédito simbólico: el 64,8% cree que Milei está profundizando la desigualdad social, y un 58,3% considera probable que el malestar económico escale a protestas sociales o cacerolazos. El bolsillo es el nuevo termómetro del descontento.

La baja de la inflación es una condición necesaria para evaluar la performance de cualquier gobierno, pero los últimos meses demuestran que no es suficiente. Los argentinos empiezan a mostrar preocupación por sus ingresos y la lentitud de la recuperación de los mismos.

(...) Capítulo aparte para las opiniones sobre qué debería hacer la oposición: mientras los votantes de Milei creen que la oposición debe “buscar consensos y aportar a buenas políticas”, “esperar a las próximas elecciones sin confrontar” y “negociar acuerdos puntuales”, los votantes opositores creen que “deberian unirse para enfrentar a Milei en las elecciones de octubre” (39,1%), “radicalizar su crítica y movilización callejera” (28,4%) y “renovar liderazgos” (9,2%) (...)".

