Leonardo Cositorto avanza hacia la CIDH por irregularidades judiciales

El presidente de la CIDH es José Luis Caballero Ochoa.

La vice 1ra. es Andrea Pochak.

El vice 2do. es Arif Bulkan.

Pochak es argentina, ex directora General de Derechos Humanos del Ministerio Público, y ex subsecretaria de Protección y Relaciones Internacionales en Derechos Humanos.

Ella también fue integrante del gabinete de asesores de quien en ese momento era Procuradora General de la Nación, Alejandra Gils Carbó (2012-2015).

Irregularidades

Cumpliendo condena en la Unidad Penal Nº6 San Cayetano (Corrientes), Cositorto conversó con Micaela Cendra, de Noticias Argentinas, a quien describió el calvario que vivió en Salta: “Lo vengo denunciando hace tiempo. Me trajeron 67 días y me tuvieron encerrado en una celda incomunicado y así me llevaban al juicio con la cabeza estallada porque te ponen música todo el día”.

“Me dieron de comer comida de cuarta, todos usan un mismo baño, tres personas duermen en un colchón en el piso, es todo un negociado”, manifestó.

Cositorto reforzó que en las cárceles argentinas “te terminan de deformar o condenar al delito o a la adicción”.

Respecto a su juicio en Salta, recordó: “Está siendo una prisión de tortura y con una persecución y una doble condena ridícula sobre la misma causa. En Salta prácticamente no me han dejado poner un testigo ni una prueba. Está todo amado”.

Luego de sus 2 condenas en Salta Y corrientes, Cositorto todavía debe afrontar juicios y denuncias en otros puntos del país. Por ejemplo, Córdoba y Buenos Aires.

Respecto a la causa base de Generación Zoe, la cual se encuentra en Córdoba, él mencionó que en mayo recibió la libertad porque venció el plazo máximo de 3 años detenido con prisión preventiva:

“Me dieron la libertad, pero ahora la fiscal Juliana Companys está con varias denuncias, una imputación y hasta fue sancionada por el Tribunal de Ética por las actitudes que ha tenido”.

“Ella hizo la presentación de la elevación a juicio y se la rechazaron y lo tuvo que volver a redactar, pero volvió a hacer lo mismo. Todo está “estancado y sin avances”.

Respecto a su situación en Buenos Aires, en 1 semana o 10 días podrían empezar a tomarse las declaraciones de los imputados: “Es una causa que avanzó en lo Cvil y Comercial”.

Política

Cositorto: “Quiero entrar en la política. Es claro que no les gusta que yo hable y que cuente, pero la verdad es que miedo ya no tengo”.

Luego de que hace algunos meses haya manifestado a NA su deseo de ser Diputado en la provincia de Buenos Aires, Cositorto todavía insiste:

“Confío en lo que Dios quiera. Hace falta hacer transformaciones profundas desde lo laboral, lo educativo, lo previsional y bueno, lo productivo. Sí, me gustaría, pero no me han dejado porque estuve totalmente incomunicado”.

“Cada preso le cuesta a la Argentina $82 mil por día, pero esos no son espacios de reinserción como dicen. Si el presidente Javier Milei y todos nosotros dejamos pasar de largo todas estas barbaridades, el país no tiene salida”

---------------------------

Más contenido de Urgente24

Semana de renuncias: Ahora, un funcionario de Luis Caputo

Día de apuestas: ¿Cuánto le cree el 'mercado' al FMI que rescata a Milei / Caputo?

Residencias médicas: Milei acusó a los "pobres cerebros wokes" por la repetición de los exámenes

Milei al rescate de Caputo, acusa "operaciones" de Clarín por Telefónica