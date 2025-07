Karina Milei disciplina a LLA donde preguntan quién votó a Karina Milei

Esto ya sucedió pero en ese momento La Libertad Avanza era oposición. Y Karina Milei ganó aquella batalla sobre Ramiro Marra, Carlos Maslatón y Eugenio Casielles. Quien demostró 'cintura' fue Lilia Lemoine, quien hizo una acrobacia y cambió de bando a tiempo. Más adelante, Karina perdería, en otra batalla, a quien era su 'mano derecha', Carlos Kikuchi, aunque el problema del 'Chino' fue con Javier Milei porque había un acuerdo con sectores peronistas, que garantizarían la 'gobernabilidad' legislativa, y el Presidente saltó sin aviso previo a un acuerdo con sectores del PRO en un episodio confuso, controversial y que termina en los vetos presidenciales. De todos modos, Karina no medió por Kikuchi: así funciona la relación entre los hermanos. Ambos festejaron el reemplazo de Kikuchi por Nicolás Posse, a quien luego decapitó Santiago Caputo en alianza con Karina Milei, quien consideró que era excesivo el poder que pretendía el entonces Jefe de Gabinete de Ministros. Guillermo Francos no tiene ambiciones, y eso está muy bien para su estabilidad. En el interín irrumpieron los Menem (los Dálmatas) en rol de edecanes de Karina. Por su lado, Javier Milei mantiene su impronta de que la política no le interesa, tal como si no entendiera de qué depende su supervivencia: que la oposición no consiga 2/3 en ambas Cámaras legislativas. En julio 2025, otra vez hay disputa entre Karina y los ex amigos de Marra /Maslatónm, que hoy día se cobijan junto a Santiago Caputo. Pero LLA ya es oficialismo, y todo alcanza otra dimensión, en especial cuando ocurre en medio de una anunciada crisis de la economía que Javier Milei no quiso / no pudo anticipar. Lo importante: El esquema que financia el FMI para llegar a octubre parece que no llega a octubre. En tanto, Karina Milei decidió disciplinar a 'la tropa', tal como ya intentó con Victoria Villarruel. El problema central sigue siendo el liderazgo confuso, esquivo, contradictorio de Javier Milei, que es el líder pero intenta trasladar responsabilidades a Karina, a quien nadie votó.